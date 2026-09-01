Hybryda, duży rabat i ubezpieczenie za 1% Nissan RTS w Elblągu zaprasza na Dni Nieposkromionych Hybryd

Trzy różne modele, atrakcyjne warunki zakupu i możliwość sprawdzenia samochodu podczas jazdy próbnej. Od 24 sierpnia do 19 września w salonie Nissan RTS w Elblągu trwają Dni Nieposkromionych Hybryd. Na klientów czekają: Nissan Qashqai, X-Trail i Juke, a wraz z nimi specjalne oferty na zakup, finansowanie i ubezpieczenie.

Jeśli planujesz zakup samochodu jeszcze w tym roku, najbliższe tygodnie mogą być dobrym momentem, aby odwiedzić salon Nissan RTS. Dealer Nissan RTS w Elblągu przygotował specjalną akcję promocyjną, podczas której można nie tylko porównać trzy różne modele Nissana, ale przede wszystkim sprawdzić je podczas jazdy próbnej i porozmawiać z doradcą o konkretnych warunkach zakupu.

Qashqai z wyjątkową ofertą cenową

Jedną z najmocniejszych propozycji tegorocznej akcji jest Nissan Qashqai objęty ofertą „Taniej o wartość VAT”. W praktyce oznacza to obniżenie ceny katalogowej o wartość naliczonego podatku VAT. Z oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy na tych samych zasadach.

Qashqai jest dostępny z układem hybrydowym e-POWER. To rozwiązanie różni się od klasycznej hybrydy. Koła napędza silnik elektryczny, natomiast silnik benzynowy pełni funkcję generatora, który produkuje energię potrzebną do ładowania akumulatora.

Dla kierowcy oznacza to sposób jazdy przypominający samochód elektryczny – płynne ruszanie i dynamiczną reakcję – ale bez konieczności podłączania samochodu do ładowarki. Auto nadal tankuje się na stacji paliw.

Technologia e-POWER została już poddana nietypowej próbie. Nissan Qashqai e-POWER przejechał w Kolumbii 1980 kilometrów na jednym tankowaniu, ustanawiając rekord Guinnessa.

X-Trail, czyli więcej przestrzeni

Drugim bohaterem akcji jest Nissan X-Trail. To propozycja przede wszystkim dla osób, które potrzebują większego samochodu zarówno na co dzień, jak i podczas rodzinnych wyjazdów.

Model może być wyposażony w siedem miejsc, a w wersji e-POWER dostępny jest również napęd na cztery koła e-4ORCE. Rozwiązanie to ma zapewniać lepszą kontrolę nad samochodem w zmiennych warunkach drogowych.

Na samochody z rocznika 2026 przygotowano korzyść sięgającą 16 000 zł, natomiast na kończące się zapasy z rocznika 2025 rabaty gotówkowe mogą sięgać nawet 53 000 zł.

To szczególnie interesująca propozycja dla osób, które szukają większego auta i jednocześnie chcą wykorzystać końcówkę dostępności samochodów z poprzedniego rocznika.

Juke, miejski charakter i wyposażenie

Najmniejszy z trójki jest Nissan Juke. Charakterystyczna stylistyka sprawia, że trudno pomylić go z innym samochodem, ale za wyglądem idzie również wyposażenie.

Już podstawowa wersja Acenta oferuje m.in. 12,3-calowy ekran multimedialny, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, podgrzewane przednie fotele oraz kamerę cofania.

W przypadku Juke'a rabaty sięgają 14 000 zł, a automatyczna wersja Acenta z rocznika 2026 dostępna jest od 96 900 zł.

To propozycja przede wszystkim dla osób poruszających się na co dzień po mieście, ale jednocześnie oczekujących od samochodu wyrazistego wyglądu i nowoczesnego wyposażenia.

Nie tylko cena samochodu

Dni Nieposkromionych Hybryd to nie tylko rabaty na samochody. Klienci, którzy zdecydują się na Juke'a, Qashqaia lub X-Traila z rocznika 2026, mogą skorzystać również z rocznego pakietu OC, AC i Assistance za 1% wartości samochodu. Oferta jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i małych oraz średnich firm.

Dostępne jest również finansowanie z kredytem 0% (RRSO 0%) lub wariantem 50/50. Przedsiębiorcy mogą natomiast skorzystać z elastycznego leasingu już od 101%.

Co ważne, poszczególne korzyści można ze sobą łączyć. Przykładowo w przypadku Qashqaia obniżona cena samochodu wpływa również na podstawę wyliczenia raty leasingowej. W efekcie firma może jednocześnie skorzystać z niższej ceny auta i korzystniejszych warunków finansowania.

Podobne możliwości dotyczą także modeli X-Trail i Juke –rabat, atrakcyjne ubezpieczenie oraz finansowanie mogą zostać połączone w ramach jednej oferty.

Trzy samochody, trzy różne potrzeby

Dni Nieposkromionych Hybryd trwają od 24 sierpnia do 19 września. W salonie Nissana w Elblagu