 Hyundai Margo otwiera się w Elblągu!

Hyundai Margo, jedna z czołowych firm współpracujących z marką Hyundai w Polsce, rozszerza swoją obecność na rynku poprzez otwarcie nowego, czwartego salonu. Dotychczas salony Margo zlokalizowane były w Trójmieście, teraz firma postanowiła rozszerzyć swoje działania w województwie warmińsko-mazurskim. Nowy salon zlokalizowany jest przy ul. Żuławskiej 3 w Elblągu. Ta inicjatywa jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów, którzy dotychczas musieli podróżować do Gdańska, aby korzystać z usług zakupu i serwisowania samochodów marki Hyundai. Zdjęcia.

W skład oferty Salonu Hyundai Margo w Elblągu wchodzi strefa samochodów elektrycznych, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na przyjazne środowisku pojazdy. Dodatkowo, salon dysponuje autoryzowanym serwisem, w którym wykwalifikowani doradcy dbają o zapewnienie kompleksowych usług naprawczych, w tym również blacharsko-lakierniczych, zgodnie z najwyższymi standardami importera.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na samochody używane, Salon Hyundai Margo w Elblągu oferuje również dział samochodów używanych według programu importerskiego Hyundai Promise. Ten program zapewnia klientom pewność co do jakości i stanu samochodów używanych oferowanych przez salon z rozszerzoną gwarancją na zakupiony model.

Dla wygody klientów, Salon Hyundai Margo w Elblągu posiada szeroką gamę samochodów dostępnych od ręki, umożliwiając tym samym szybką realizację zamówień. Każdy model marki Hyundai jest dostępny do jazdy testowej, aby w pełni sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic do odwiedzenia nowego Salonu Hyundai Margo, gdzie czekać będzie na nich certyfikowany personel, szeroka oferta samochodów i kompleksowe usługi motoryzacyjne. Przekonajcie się sami, dlaczego Hyundai Margo od 30 lat utrzymuje się w czołówce sprzedaży samochodów Hyundai w całej Polsce.

Hyundai Margo

Elbląg, Żuławska 3

tel. (55) 655 70 00

salonelblag@margo.pl

margo.pl

