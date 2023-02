  Idą zmiany na rynku nieruchomości. Co powinniśmy wiedzieć?

Anna Kraszewska działa w branży nieruchomości od niemal dwóch dekad. - W obrocie nieruchomościami występuje wiele sytuacji, które może rozwiązać jedynie osoba z doświadczeniem i fachową wiedzą – mówi o swojej pracy. Rozmawiamy m. in. o zbliżających się zmianach prawnych na rynku nieruchomości.

- Rynek nieruchomości jest zmienny i dynamiczny jak żaden inny. Najemcy, wynajmujący, właściciele domów i mieszkań powinni na bieżąco śledzić wszystkie informacje, żeby móc dostosować się do nowych wymogów prawa. Jakie zmiany szykują się w najbliższym czasie?

- Nadchodzące zmiany są dosyć istotne, bo od 28 kwietnia każdy, kto zamierza sprzedać albo wynająć budynek lub lokal, będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli dokument, który określa, jak duże jest zapotrzebowanie na energię cieplną związaną użytkowaniem nieruchomości.

- Co to dokładnie oznacza dla kupujących czy wynajmujących?

- Dzięki temu dokumentowi już na etapie zakupu dowiemy się o przyszłych wydatkach związanych z utrzymaniem nieruchomości. Jest to cenna informacja, którą obecnie nie zawsze dysponujemy. Póki co kiedy kupujemy nieruchomość z rynku pierwotnego, możemy się jedynie domyślać, jakie czekają nas koszty eksploatacji.

- Czy to zwiększenie świadomości związanej z wydatkami i możliwymi oszczędnościami jest celem wprowadzenia nowego rozwiązania?

- To jeden z powodów. Poza tym nowelizacja ustawy ma zachęcić inwestorów do budowania jak najbardziej “oszczędnych” nieruchomości, co wpłynie na mniejsze wydatki dla ich mieszkańców związane ze zużyciem energii. Budynek efektywny energetycznie jest bardziej interesujący dla przyszłego właściciela, bo ma bezpośrednie, pozytywne przełożenie na jego pieniądze.

- Jak to świadectwo charakterystyki energetycznej będzie wykorzystywane w praktyce?

- Jako właściciele nieruchomości będziemy musieli udostępnić świadectwo nabywcy lub najemcy. Przy sprzedaży dokument przedstawimy u notariusza, natomiast przy umowie najmu przekażemy przyszłemu lokatorowi jego kopię. Jeżeli druga strona nie dostanie od nas dokumentu, zostaniemy pouczeni przez notariusza o karze grzywny, jaka może zostać na nas nałożona.

To nie koniec obowiązków w tym zakresie. Jeżeli certyfikat został wystawiony, musimy pamiętać o umieszczeniu w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie nieruchomości informacji dotyczących rocznego zapotrzebowania na energię. Istotne jest to, że nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

- Temat wydaje się jednocześnie skomplikowany i ważny. Czy sprzedający lub kupujący mieszkanie, którzy odwiedzą pani biuro, mogą liczyć na doradztwo w tym zakresie?

Fot. Anna Dembińska

- Jak najbardziej. W branży nieruchomości działam ok. 20 lat, więc miałam okazję doświadczyć wielu zmian i wprowadzania nowych przepisów, które należało wdrożyć i stosować. Między innymi dlatego praca pośrednika jest niezwykle satysfakcjonująca, ale i odpowiedzialna. Wielokrotnie miałam przyjemność uczestniczyć w poszukiwaniach wymarzonego domu czy sprzedaży mieszkania, np. w związku z powiększeniem się rodziny. Lubię pracę z ludźmi, poznawanie ich historii, pomaganie w realizacji życiowych planów. Pośrednictwo w obrocie nieruchomości, tak jak wspomniałam, jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem. Występuje tu często wiele zawiłych sytuacji, które może rozwiązać jedynie osoba z doświadczeniem i fachową wiedzą. Warto mieć to na uwadze dokonując wyboru pośrednika.

- Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę szukając pośrednika?

- Jeszcze raz muszę podkreślić znaczenie doświadczenia i wiedzy w tej pracy. Jeżeli o mnie chodzi, ukończyłam Wydział Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, jestem więc prawnikiem, ale przede wszystkim licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości. Posiadam licencję z 2005 roku nadawaną niegdyś przez Ministerstwo Infrastruktury. Obecne „licencje”, wprowadzone po deregulacji zawodu, można po prostu kupić, co wiąże się z tym, że poziom wiedzy poszczególnych pośredników bardzo się od siebie różni. Dlatego też zwracam uwagę, by dobrze przyjrzeć się pracownikowi agencji, któremu planujemy powierzyć sprzedaż czy wynajem naszej nieruchomości.

- Skuteczna sprzedaż czy wynajem nieruchomości to najważniejsze elementy tej działalności. W czym jeszcze pomaga Pani klientom jako pośrednik?

- Zapewniam pełną obsługę formalno-prawną powierzonych mi nieruchomości. Staram się maksymalnie odciążyć swoich klientów od wszelkich formalności, których należy dopełnić przy organizacji transakcji. Na każdym etapie współpracy służę doradztwem, wiedzą i wsparciem.

- Gdzie można znaleźć siedzibę Pani agencji?

- W biurze Nieruchomości Anna Kraszewska przy ul. Studziennej 27-28 A, na elbląskiej starówce. Wcześniej moje biuro znajdowało się przy ul. 12 Lutego. Elblążanie znają mnie przede wszystkim z Agencji Nieruchomości „Baranowski”, w której zaczęłam pracę będąc jeszcze na studiach, a następnie zostałam jej współwłaścicielką. Od 2012 roku stałam się wyłączną właścicielką agencji. W tym roku postawiłam na zmiany i nowy początek, dlatego zmieniłam lokalizację biura na bardziej dostępną oraz zaczęłam firmować wykonywaną pracę swoim nazwiskiem. Zależy mi, żeby moi klienci wiedzieli, kto będzie im towarzyszył w działaniach związanych z nieruchomościami, które mi powierzają i dzięki temu czuli się bezpiecznie. Tym bardziej, że obrót nieruchomościami często niesie ze sobą stresujące sytuacje i wyzwania.

- Czujemy się w takim razie zaproszeni na dobrą kawę i rozmowy o nieruchomościach.

- Tak, zapraszam do swojej nowej siedziby! Chętnie rozwieję wszystkie wątpliwości związane z nieruchomościami i odpowiem na wszelkie nurtujące pytania, również te dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym rozmawialiśmy na początku. Dodam, że można mnie znaleźć także na Facebooku. Do zobaczenia!

Nieruchomości Anna Kraszewska

elblag.nieruchomosci.pl

tel. kom. 501415478

tel. 55 236 85 36

biuro@elblag.nieruchomosci.pl

– artykuł sponsorowany --