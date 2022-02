 Idealne przedszkole dla trzyletniego dziecka? Tylko Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu!

Twoje dziecko poszło już w wieku 3 lat do przedszkola, ale nie jest zadowolone i nie chce tam wracać? Może dopiero jesteście przed wyborem idealnego przedszkola w Elblągu dla swojego trzylatka? Najlepszą Waszą decyzją i prezentem dla dziecka będzie Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu. Tu dzieci po prostu chcą codziennie wracać!

Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu najlepszym wyborem dla 3-letniego dziecka!

Trzyletnie dzieci mogą już spokojnie pójść do przedszkola. Chętnie bawią się w grupie innych dzieci, przejawiają także potrzebę poznawania swoich rówieśników i zabaw w ich towarzystwie. Nie wystarcz im już opieka babci czy ciągłe przebywanie z mamą w domu. Nie ma żadnych obaw – takie dzieci z pewnością dobrze odnajdą się w odpowiedniej placówce przedszkolnej.

Jednocześnie jednak wiele przedszkoli wymaga, aby trzyletnie dzieci załatwiały już samodzielne swoje potrzeby fizjologiczne, nie nosiły pampersów oraz samodzielnie jadły. To może być spory problem dla rodziców, których dzieci jeszcze tego nie opanowały.

W Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu nie mamy z tym problemu. Chętnie i szybko uczymy dzieci samodzielnego załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w łazienkach oraz samodzielnego spożywania posiłków. To oznacza, że chętnie przyjmujemy dzieci, które jeszcze wymagają noszenia pieluszek oraz pomocy przy jedzeniu.

Nie narażaj dziecka na codzienny stres! Zawsze jest pora na dobre zmiany

A może Twoje dziecko już poszło pierwszy raz do przedszkola, ale nie chce tam wracać i reaguje rano płaczem, gdy musi ubrać się i pojechać do przedszkola? Nie skazuj dziecka na codzienny stres! Tak wcale być nie musi! Przyprowadź dziecko do Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu na próbny dzień, a zobaczysz jak chętnie będzie chciało znów tu wrócić następnego dnia! Gwarantujemy, że Twój trzylatek będzie czekał z utęsknieniem na kolejny dzień w Małym Europejczyku.

Wybierając przedszkole dla dziecka kierujmy się przede wszystkim Jego dobrem oraz perspektywą rozwoju maluszka, zapewnienia mu przedszkolnej edukacji na najwyższym poziomie, Jego bezpieczeństwem.

Przy okazji jednak nie traćmy z oczu faktu, aby przedszkole zapewniało dziecku również wszechstronny rozwój, a także gwarantowało wiele atrakcji – od wycieczek, po plac zabaw, ciekawych spotkań, wydarzeń, eksperymentów, elementów edukacyjnych podanych w atrakcyjnej formie zabawy. Tak, aby dziecko po prostu lubiło swoje przedszkole.

Taką właśnie placówką w Elblągu jest Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu.

Nowoczesny, przyjazny dzieciom budynek żłobka i przedszkola w Elblągu i olbrzymi plac zabaw

To ważne, aby dzieci dobrze czuły się w swoim przedszkolu. Nie bez znaczenia jest więc sam budynek, którym taka placówka się znajduje. Nowoczesny, kolorowy, z dużymi, przestronnymi salami – z doskonałym wyposażeniem zabawowym i edukacyjnym budynek dzieciom się po prostu podoba. Powoduje to, że lubią tu być i chętnie do przedszkola wracają.

Nowy obiekt przedszkola w Elblągu posiada 12 sal dydaktycznych (cztery sale na każdej kondygnacji, każda o powierzchni prawie 100 m2 – edukacyjne, logopedyczne, sensoryczne, rehabilitacyjne, językowe), nowocześnie wyposażone w najnowsze, również w multimedialne pomoce naukowe. Każda z sal ma również własny taras oraz łazienki.

Do budynku przylega także olbrzymi (2000 m2) i świetnie urządzony plac zabaw, w pewnej części zalesiony, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Ukształtowanie terenu placu zabaw przy prywatnym żłobku w Elblągu zaprojektowali architekci przestrzeni. Zostały więc tam utworzone również lekkie wzniesienia i górka.

Dzieci do swojej dyspozycji mają tu zjeżdżalnie, trampoliny, drewniane wigwamy, domek na drzewie, piaskownice, liczne zabawki oraz stoły, przy których mogą w pogodne dni zjeść posiłki na świeżym powietrzu. Latem na placu zabaw przy Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu pojawiają się baseny oraz kurtyny wodne. Zimą to świetne miejsce do walki na śnieżki czy do zjeżdżania na sankach.

W Elblągu nie ma drugiego tak dużego i wspaniale urządzonego placu zabaw, na którym dzieci nie tylko się bawią, odpoczywają, ale mają tu również zajęcia edukacyjne.

Nowy budynek elbląskiego przedszkola został tak zaprojektowany, aby zapewnić dzieciom jak największy poziom bezpieczeństwa. Został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda). Dodatkowo posiada własną kuchnię, gdzie codziennie są przygotowywane zdrowe posiłki dla dzieci. Kuchnia spełnia oczywiście wszystkie wymagane prawem normy.

Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna w przedszkolu i żłobku w Elblągu

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. To zaangażowane w swojej pracę i dobro dzieci nauczycielki - specjalistki i instruktorki dbające o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata przyrody, do nauki tańca, tworzenia artystycznych prac, eksperymentowania i występowania na scenie. Okazują dzieciom dużo ciepła, cierpliwości i zrozumienia. Pokazują, jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje.

Nauczycielki posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Motywują wychowanków do odkrywania świata, dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Doskonałej jakości opieka i długie godziny otwarcia przedszkola w Elblągu

Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu zapewnia wszechstronną opiekę dzieciom, dostosowując zakres zabaw i edukacji do indywidualnych ich potrzeb i umiejętności. Każde dziecko otoczone jest troską i uwagą kadry pedagogicznej tego elbląskiego przedszkola.

Mały Europejczyk w Elblągu jest otwarty w godzinach od 6:30 do 19:00. Obowiązują elastyczne godziny odbioru dzieci z placówki a rodzice nie muszą po pracy spieszyć się by zdążyć przed zamknięciem placówki. Rodziców z pewnością zainteresuje dogodny dojazd do żłobka i przedszkola w Elblągu i przestronny parking, gdzie bez problemu będzie można zostawić samochód.

Mały Europejczyk w Elblągu czynny jest również w okresie wakacji!

Nowoczesne formy edukacji w elbląskim żłobku i przedszkolu w Elblągu

Innowacyjna i stojąca na najwyższym poziomie edukacja w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu powoduje, że absolwenci placówki są doskonale przygotowani pod każdym względem do edukacji szkolnej. Mały Europejczyk jest placówką artystyczno-językową, co oznacza, że duży nacisk kładziony jest tu na rozwojowe zajęcia plastyczne a nauka języka angielskiego prowadzona jest codziennie. W procesie edukacji dzieci przedszkolnych kadra pedagogiczna wykorzystuje najnowsze i najskuteczniejsze procesy przyswajania wiedzy przez dzieci.

Atrakcje i zajęcia dodatkowe w żłobku i przedszkolu w Elblągu

W Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu dzieci po prostu nie mogą się nudzić. Każdy tydzień w tym elbląskim przedszkolu to ciekawe zajęcia edukacyjne, wycieczki całodniowe, ciekawi goście, wizyty w instytucjach kultury, spotkania ze zwierzątkami – żywe lekcje, imprezowe nocki w placówce, wizyty teatrzyków, występy na scenie, fantastyczne jasełka świąteczne. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach tańca, judo, gry w piłkę – w specjalnie przystosowanych do tego sal. Mamy w naszym żłobku i przedszkolu w Elblągu nawet salę kinową!

To wszystko pozwala nie tylko na prowadzenie edukacji w sposób najbardziej przyjemny dla dzieci, ale również rozwija ich zainteresowania i pasje, które zaprocentują w przyszłości.

Najlepszym przedszkolem i „starterem” dla trzyletniego dziecka będzie Przedszkole „Mały Europejczyk” w Elblągu.

W Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno- Językowym „Mały Europejczyk” w Elblągu bazując na diagnozie i obserwacji rozwijamy indywidualne talenty i zainteresowania każdego dziecka oraz tworzymy dla niego optymalny, dostosowany do wiodących inteligencji profil odkrywania świata i uczenia się.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33

82-300 Elbląg

Dyrekcja Przedszkola: Wioleta Stępczyńska

Tel: +48 515 406 883

Otwarte 5 dni w tygodniu od 6:30 do 19:00.

https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

