 Ile koni mają modele ciągników John Deere?

Ciągniki rolnicze to pojazdy silnikowe, które są powszechnie wykorzystywane w gospodarstwach rolnych - niezależnie od ich powierzchni. Okazują się niezastąpione zarówno przy pracach związanych z uprawą roślin, jak również hodowlą zwierząt. Na rynku znajdziemy maszyny od renomowanych producentów, wśród których niesłabnącym zaufaniem cieszy się marka John Deere. Dlaczego warto na nią postawić i ile koni posiadają jej modele? Podpowiadamy.

Ciągniki rolnicze John Deere

Zakup traktora to poważna inwestycja, która wiąże się z niemałym wydatkiem. Z tego względu warto zadbać o to, aby maszyna wyróżniała się nie tylko wysoką wydajnością, ale również komfortową eksploatacją, długą wytrzymałością i odpornością na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Te warunki spełnia amerykańska marka John Deere, której nie trzeba przedstawiać żadnemu rolnikowi.

Jest ona liderem w sektorze produkcji maszyn i pojazdów rolniczych. Z powodzeniem istnieje na rynku nieprzerwanie od 150 lat i zaopatruje gospodarstwa rolne na całym świecie w wysokiej jakości sprzęt. Firma John Deere wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując ciągniki rolnicze wyposażone w najnowsze technologie, które jednocześnie są bardzo proste w użyciu. Charakterystyczne żółto-zielone traktory znajdują swoje zastosowanie zarówno na polach uprawnych, jak również w terenie i na placach budowy.

Traktory John Deere - dopasowane do indywidualnych potrzeb

Amerykański gigant na rynku maszyn i pojazdów rolniczych nie bez powodu zaskarbił sobie zaufanie tysięcy rolników w skali globu. Specjalistyczny sprzęt to synonim niezawodności i uniwersalności, a ponadto radzi sobie nawet w bardzo trudnych warunkach.

Warto również pamiętać o tym, że marka przywiązuje dużą wagę do ekologii, dlatego też nieustannie doskonali wykorzystywane technologie i dokłada wszelkich starań, aby spełnić wszelkie wymogi w tym aspekcie. Przedsiębiorstwo stawia także na innowacyjność, która w ostatecznym rozrachunku ma przyczynić się do jeszcze bardziej efektywnej i opłacalnej pracy w gospodarstwach rolnych. Planując zakup ciągnika do swojego gospodarstwa warto odwiedzić stronę Mascus.pl - ogłoszenia traktorów John Deeere. W jednym miejscu znajdziemy oferty używanych pojazdów o zróżnicowanych parametrach technicznych.

John Deere - nie tylko ciągniki

John Deere to marka, która zapisała się w świadomości konsumentów jako czołowy producent ciągników rolniczych o bardzo dobrych parametrach technicznych. W ofercie producenta znajdziemy jednak szereg maszyn rolniczych, które znacząco ułatwiają codzienne wyprawy do pola, a co za tym idzie, pozwalają podnieść jakość życia codziennego.

Firma dostarcza m.in. opryskiwacze, prasy, ładowacze czołowe, kombajny zbożowe, kosiarki z kondycjonerem, sieczkarnie samojezdne i wiele innych. W jej asortymencie znajdziemy również np. maszyny komunalne, golfowe, leśne czy też kosiarki ogrodowe. Tak szeroki przekrój pojazdów dostępnych w 30 krajach to zasługa wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak również w oddziałach znajdujących się poza terenem USA.

Traktory John Deere - ile mają koni mechanicznych?

Jak wybrać ciągnik rolniczy dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań? Jednym z najważniejszych parametrów okazuje się moc silnika, czyli ilość koni mechanicznych. Firma John Deere oferuje bardzo zróżnicowane modele traktorów, które zdają egzamin zarówno w niewielkich gospodarstwach rolnych, jak również na wielu hektarach ziemi uprawnej. Warto pamiętać o tym, że moc silnika powinna być dopasowana nie tylko do powierzchni, ale również profilu oraz rodzaju gleby. Na bardziej wymagających terenach zdecydowanie lepiej sprawdzą się maszyny z większą mocą “pod maską”.

Ciągniki rolnicze od marki John Deere dostępne są w różnych wariantach, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Najniższa wartość mocy silnika oscyluje wokół 60 koni mechanicznych, choć na rynku znajdziemy również modele wyposażone w nieco słabszy napęd - 49 KM tak jak dzieje się to w przypadku modelu z serii 5E - 5050E z 3 cylindrami. W ofercie producenta znalazło się również miejsce dla traktorów z silnikiem o mocy od 60 KM, przez 75 KM, aż po ponad 100 KM.

Właściciele gospodarstw o powierzchni przekraczającej 50 hektarów powinni pomyśleć o inwestycji w model posiadający co najmniej 150 koni mechanicznych. W asortymencie marki John Deere z łatwością znajdziemy ciągnik rolniczy wyposażony w silnik o mocy 200 koni mechanicznych lub więcej. Producent oferuje również potężne maszyny z nawet 600 KM.

Traktory John Deere - nowe czy używane?

Za całkowicie nowy traktor z charakterystycznym żółtym jeleniem na zielonym tle należy zapłacić mały majątek, dlatego też warto skorzystać z możliwości, jakie daje rynek wtórny. Nie jest tajemnicą, że maszyna zjeżdżająca z taśmy produkcyjnej automatycznie traci nawet kilkanaście procent na wartości, więc świetną alternatywą okazują się modele używane. Z uwagi na to, że firma korzysta z najwyższej jakości podzespołów i komponentów, maszyny nawet ze stosunkowo dużym przebiegiem wyróżniają się wysoką wydajnością.

---materiał partnera---