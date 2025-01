 Ile kosztuje leasing samochodu? Skorzystaj z kalkulatora mLeasing i wybierz auto dla Twojej firmy

Podpisanie umowy leasingu samochodowego jest naprawdę proste. Wystarczy wypełnić wniosek, przesłać do leasingodawcy i poczekać na decyzję, która pojawia się nawet w 15 minut. Zanim wybierzesz ofertę finansowania samochodu na potrzeby firmowe, postaraj się dokładnie przeanalizować proponowane warunki umowy. Zobacz, jak oszacować koszty leasingu na wybrane auto do swojej firmy.

Internetowy kalkulator leasingowy – jak z niego skorzystać?

Planujesz kupić fabrycznie nowe auto na potrzeby przedsiębiorstwa? Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, postaraj się ocenić całkowite koszty finansowania. To jedyny dobry sposób, aby utrzymać płynność finansową i nie obciążyć nadmiernie firmowego budżetu nowym leasingiem.

W takich sytuacjach przydaje się kalkulator leasingowy udostępniony przez mLeasing. Aby dowiedzieć się więcej o średnich kosztach leasingowych, musisz podać kilka informacji:

marka i model samochodu, wartość netto leasingowanego przedmiotu, preferowany czas trwania umowy leasingowej, wysokość wpłaty początkowej, kwota wykupu resztkowego.

To najważniejsze parametry, jakie trzeba wprowadzić do kalkulatora. Przykładowo: szukasz finansowania dla Audi Q3 o wartości 300 tys. zł netto na 60 miesięcy z zerową wpłatą własną i maksymalnym wykupem. Dla takich parametrów średnie miesięczne koszty leasingu wyniosą ok. 5656 zł.

Dlaczego warto sprawdzać koszty leasingu przed podpisaniem umowy?

Dokładna weryfikacja warunków finansowania zakupu firmowego samochodu to podstawa. To jedyny dobry sposób, aby zredukować ryzyko, że podpisana umowa leasingowa będzie nadmiernym obciążeniem dla budżetu przedsiębiorstwa.

Są też inne powody, dla których warto sprawdzać koszty leasingowe. W ten sposób:

unikniesz dodatkowych opłat, na które Twoje przedsiębiorstwo może nie być przygotowane,

łatwiej zaczniesz zarządzać firmowym budżetem w związku z leasingiem samochodowym,

możesz porównywać wiele ofert finansowania, aby wybrać tę najkorzystniejszą.

Dodatkowo masz przestrzeń do negocjacji warunków z przyszłym leasingodawcą. Im lepiej zrozumiesz czynniki rzutujące na koszty związane z leasingiem, tym lepiej dopasujesz ofertę finansowania do potrzeb swojego przedsiębiorstwa.

Na co warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy leasingu operacyjnego?

Na długo przed ostatecznym podpisaniem umowy z leasingodawcą, postaraj się dokładnie przeanalizować proponowane warunki finansowania. To ważne, aby dokładnie ocenić, czy warunki finansowe są godne uwagi.

Najważniejsze parametry ofert leasingu samochodowego to:

wysokość wymaganej opłaty wstępnej,

dostępne warianty kwoty wykupu resztkowego,

okres finansowania,

dostępne usługi dodatkowe np. ubezpieczenie w pakiecie,

oprocentowanie

Kiedy dokładnie przeanalizujesz zaproponowane warunki, będziesz w stanie ocenić, czy oferta finansowania jest korzystna dla Twojego przedsiębiorstwa.

Warto też sprawdzić, w jakich formach leasingodawca pozwala na zakończenie umowy finansowania firmowego auta. W przypadku oferty mLeasing możesz przedłużyć okres leasingowy o kolejne miesiące, oddać auto do leasingodawcy lub wykupić pojazd zgodnie z ustaloną wartością wykupu końcowego.

Dlaczego leasing samochodowy w mLeasing to korzystny wybór dla przedsiębiorców?

Oferta na leasing pojazdów firmowych mLeasing to rozwiązanie przeznaczone głównie dla przedsiębiorców i spółek prawa handlowego. Korzyści wynikające z nawiązania współpracy z tym leasingodawcą to:

pakiet ubezpieczeń wliczony w cenę leasingu,

auta premium dostępne w korzystnych miesięcznych ratach dzięki wysokiej kwocie wykupu wynoszącej nawet 45% wartości pojazdu,

finansowanie dostępne z ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu.

Oprócz powyższych nie potrzebujesz też dodatkowych dokumentów na etapie składania wniosku. Do kwoty 200 tys. zł netto nie musisz też uiszczać wpłaty własnej, dzięki czemu dodatkowo redukujesz koszty początkowe niemalże do zera.