 Ile kosztuje wysyłka palety?

Gdy ktoś mówi o przesyłkach kurierskich, zazwyczaj wyobrażamy sobie mieszczące się w dłoniach pudełko. Czasem zdarzy się, że przesyłka jest już stosunkowo duża i waży około kilkunastu kilogramów, ale mimo to jesteśmy w stanie ją przenieść samodzielnie.

Z rzadka zdarzy się jednak, że mamy do wysłania naprawdę spore rzeczy - lub niemałą ich ilość, a nie chcemy ich wysyłać w kilku różnych paczkach. Wówczas skorzystać możemy z wysyłki paletą, która zezwala nam zarówno na transport ciężki i hurtowy.

Ile kosztuje wysyłka towaru paletą?

Wysyłka palety z towarem zaczyna się od kwoty około ~150 złotych za zwykłą paletę wymiarach 80x60 cm, której waga wraz z ładunkiem nie przekracza 100 kg. Cena ta zwiększa się adekwatnie do rozmiarów i wagi przesyłki, jaką chcemy nadać - przykładowo, europaleta o tej samej kategorii wagowej, to jest 100 kg - może kosztować już około ~200 złotych. Z kolei paleta przemysłowa, wciąż w tej samej wadze - około ~250 złotych. Przy naprawdę ciężkich i sporych przesyłkach, za jedną paletę wraz z towarem możemy zapłacić nawet do kilkuset złotych.

Jakie są wymiary i kategorie wagowe palet?

Koszty wysyłki, jak zostało to wspomniane w poprzednim akapicie, zależne są proporcjonalnie od tego, jak duża i jak ciężka jest paleta wraz z przesyłką. Najczęściej używane palety to półpalety o wymiarach 60 cm x 80 cm, europalety o wymiarach 120 cm x 80 cm, a także palety przemysłowe, mieszczące się w trzech wariantach: 120 cm x 100 cm, 120 cm x 120 cm lub nawet 240 cm x 80 cm. Możliwe jest nadanie przesyłki o większych wymiarach na paletę, ale wówczas liczona będzie ona jako wysyłka niestandardowa.

W kwestii wagowej, przesyłki paletowe nie są liczone tak samo, jak przesyłki standardowe - zamiast wagi liczonej indywidualnie lub mieszczącej się w danym gabarycie wraz z wymiarami, wybiera się górną granicę wagową. Oznacza to, że przy zamawianiu wysyłki paletą wybieramy rozmiar palety oraz przedział wagowy, w jakim mieści się nasza przesyłka - dolna granica to przeważnie przesyłka, która waży góra 100 kilogramów. Jeśli waga ta jest przekroczona choćby o kilka, kilkanaście kilogramów, przesyłka skategoryzowana musi być pod kolejny przedział - zazwyczaj granica przesuwa się o kolejne 100, czyli nasza przesyłka będzie mieścić się w przedziale wagowym do 200 kilogramów. Górną granicą z reguły jest 1 tona, ale zdarzają się przewoźnicy, którzy akceptują cięższe ładunki.

ALT - podnośnik do palet z udźwigiem 2000 kg

Dystans i sposób transportu palety również wpływa na cenę. Najczęściej wybierany jest transport drogowy - w odniesieniu do niego również podane są powyższe ceny wysyłki.

Alternatywami jest transport morski i lotniczy.

Jeśli decydujemy się na transport morski, możemy liczyć na niższe ogólne koszty wysyłki, niż transport drogowy, jeśli wysyłamy paletę na daleki dystans i droga morska jest możliwa - jednak przesyłka może trafić na miejsce dopiero po kilku tygodniach, a wrażliwa lub źle zabezpieczona zawartość może zostać uszkodzona przez fale morskie zarzucające statkiem.

Transport lotniczy z kolei pozwala nam na bardzo szybkie dostarczenie wysyłki w dowolne miejsce na świecie, posiadające port lotniczy z obsługą takowych przesyłek - wysyłki samolotem są jednak sporo droższe od transportu drogowego czy morskiego.

Gdzie można dowiedzieć się więcej o wysyłce palet?

Pod względem serwisów, na których możemy znaleźć informacje o wysyłkach kurierskich, blog firmy DSV XPress jest znakomity pod tym względem. W ich artykule pt. “Wysyłka palet” możemy poczytać o tym, jak odpowiednio przygotować przesyłkę do wysyłki, a w innych artykułach - między innymi o przesyłkach ekspresowych, międzynarodowych, wielkogabarytowych i wiele więcej. Sama firma szczyci się ekspresowymi i niezawodnymi przesyłkami kurierskimi, skierowanymi dla klienta biznesowego.