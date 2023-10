 Indukcja w profesjonalnej kuchni - tak czy nie? Sprawdź!

Czym jest kuchnia indukcyjna? Dlaczego warto mieć takie urządzenie w profesjonalnym lokalu gastronomicznym? Jakie parametry urządzenia należy wziąć pod uwagę przed jego zakupem? Czy ma jakieś ograniczenia? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w tym artykule! Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w rozwiązanie tego typu!

Kuchnia indukcyjna – co to takiego?

Kuchnia indukcyjna jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem, które działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Podstawowym elementem kuchenki indukcyjnej jest szklana lub ceramiczna tafla, pod którą umieszczono cewki lub magnesy generujące pola elektromagnetyczne.

Gotowanie odbywa się z wykorzystaniem tych pól do nagrzewania garnków, patelni i innych naczyń. Cząsteczki metalu w dnie naczynia kuchennego zaczynają szybko się poruszać, generując ciepło, które nagrzewa produkty spożywcze znajdujące się w naczyniu. Tak działa każda kuchnia indukcyjna (wiele świetnych modeli znajdziesz pod tym adresem: https://sklep.technica.pl/kuchnie-indukcyjne) bez względu na model. W przeciwieństwie do kuchenki gazowej indukcyjna jest zasilana energią elektryczną. Wymaga więc podłączenia do kontaktu za pomocą kabla sieciowego.

Indukcja w lokalu – dlaczego warto?

Powodów, dla których warto zdecydować się na kupno kuchni indukcyjnej do lokalu gastronomicznego, jest wiele. Oto najważniejsze z nich:

Ścisła kontrola nad temperaturą – kuchenki indukcyjne pozwalają ci na niemal absolutną kontrolę nad temperaturą gotowania. Szybko się nagrzewają do poziomu, który precyzyjnie określasz, i równie szybko ulegają schłodzeniu. To szczególnie przydatne podczas przygotowywania dań wymagających szybkich zmian temperatury.

Energooszczędność – tego typu urządzenia nie pobierają nadmiernej ilości energii elektrycznej. Są więc sposobem na oszczędności, bo nie oddają wygenerowanego ciepła do otoczenia, tylko precyzyjnie do nagrzewanego naczynia.

Bezpieczeństwo – podczas używania kuchenek indukcyjnych ryzyko przypadkowych poparzeń czy niebezpiecznych sytuacji związanych z ogniem zostaje wyraźnie zminimalizowana.

Oto główne zalety kuchenek indukcyjnych i wynikających z nich korzyści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pamiętaj jednak, aby przed zakupem wziąć kilka istotnych kwestii pod rozwagę.

Charakterystyka kuchni indukcyjnej – istotne kwestie!

Zanim zdecydujesz się na zakup kuchni indukcyjnej do swojego lokalu gastronomicznego, weź pod uwagę kilka istotnych cech tego urządzenia. Wpływają one znacząco na funkcjonowanie całej profesjonalnej kuchni bez względu na rodzaj prowadzonego lokalu.

Koszty początkowe urządzenia – kuchnie indukcyjne, choć zużywają mniej energii, są stosunkowo droższe od swoich gazowych odpowiedników. Weź pod uwagę ich cenę, zanim zdecydujesz się na zakup optymalnego modelu.

Specjalne naczynia do gotowania – nie każdy garnek czy patelnia jest odpowiednia do użytku na kuchence indukcyjnej. Pamiętaj, aby doposażyć kuchnię w tego rodzaju sprzęt, by działała w pełni efektywnie!

Konserwacja – czyszczenie kuchenek indukcyjnych jest bardzo proste i łatwe. Pewnym ograniczeniem może być ich wrażliwość na pęknięcia, dlatego personel musi korzystać z nich uważnie.

Zasilanie – kuchnia indukcyjna jest zasilana prądem elektrycznym. Pamiętaj, aby przygotować się na ewentualność awarii zasilania czy przerwach w dostawie prądu. Jeśli tego nie zrobisz, twój lokal zostanie wyłączony z użytku na ich okres.

Czy warto więc zainwestować w kuchnię indukcyjną do profesjonalnego lokalu gastronomicznego? Gdy twój wybór będzie przemyślany, a typ urządzenia dopasowany do rodzaju działalności gastronomicznej, którą prowadzisz – jak najbardziej!

--- artykuł sponsorowany ---