 InPost Pay, czyli szybki checkout , który wspiera sprzedaż

Długi checkout, wymaganie założenia konta i powtarzanie danych w formularzach wydłużają proces i zwiększają ryzyko porzuconych zamówień. Dlatego firmy coraz częściej szukają sposobów, które upraszczają finalizację zamówienia. Takim rozwiązaniem jest InPost Pay dla biznesu!

Sklep, który ma wdrożoną usługę InPost Pay, przenosi ostatni etap zamówienia do aplikacji InPost Mobile. Klient kończy zakupy w jednej aplikacji – InPost Mobile, a sklep zyskuje nowoczesny checkout i wyższą skuteczność na ostatnim etapie sprzedaży.

Checkout w sklepie internetowym

Nawet najlepsza oferta może nie wystarczyć, jeśli proces zakupowy będzie zbyt skomplikowany. Jedne z najczęstszych powodów porzucenia koszyka na ostatnim etapie to:

konieczność rejestracji lub logowania,

rozbudowane formularze,

Im dłużej trwa finalizacja zamówienia, tym większa szansa, że klient z jakiegoś powodu zrezygnuje. InPost Pay upraszcza ten etap.

Po wdrożeniu InPost Pay w sklepie internetowym, Twój Klient podczas zakupu może wybrać „Dodaj do koszyka InPost” na karcie produktu lub „Kup z InPost” w koszyku. Przy pierwszym użyciu łączy zakup z numerem telefonu w InPost Mobile, a następnie przechodzi do aplikacji, gdzie wybiera preferowany sposób dostawy (InPost Kurier lub Paczkomat®, PaczkoPunkt) oraz metodę płatności. Jeszcze przed finalizacją zamówienia klient może dodać kod rabatowy albo uzupełnić dane do faktury. Przy kolejnych zakupach ma zapisane preferencje dotyczące płatności i dostawy, co jeszcze bardziej przyspiesza zakupy.

Co zyskuje sklep internetowy po wdrożeniu InPost Pay

Korzyści biznesowe wynikają z prostego mechanizmu: mniej przeszkód na końcu ścieżki zakupowej oznacza więcej zamówień. Możliwy jest wzrost konwersji nawet do 70%, a dzięki powtarzalnemu procesowi w aplikacji rośnie też szansa na ponowne zakupy w Twoim sklepie.

Ważnym elementem jest zadowolenie klientów – finalizacja przebiega szybko, bez konieczności rejestracji i bez podawania danych w każdym sklepie. Klient ma też jedną aplikację do finalizacji zakupów z wielu sklepów oraz do śledzenia swoich zamówień i dostaw paczek.

InPost Pay działa w znanej i zaufanej aplikacji InPost Mobile, finalizacja zamówienia odbywa się w środowisku, które użytkownicy znają i z którego korzystają na co dzień. To podnosi komfort zakupów i wzmacnia zaufanie do sklepu. Dodatkowo dane użytkowników są przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Akcje marketingowe InPost Pay

Wdrożenie InPost Pay to nie tylko usprawnienie checkoutu. Sklep może brać udział w akcjach marketingowych InPost Pay, które wspierają konwersję i zwiększenie wartości koszyka.

Sklep w aplikacji InPost Mobile – szansa na dotarcie do milionów użytkowników

Po wdrożeniu InPost Pay sklep może być widoczny w aplikacji InPost Mobile, w zakładce Zakupy. To dodatkowy punkt obecności marki w miejscu, do którego użytkownicy regularnie wracają, aby finalizować zakupy oraz śledzić zamówienia i dostawy paczek. W praktyce oznacza to szansę dotarcia do milionów użytkowników aplikacji i budowanie rozpoznawalności.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem InPost Pay w swoim sklepie online? Wejdź na stronę https://inpostpay.pl/biznes i wypełnij formularz kontaktowy.