 Internetowa opowieść wigilijna

Kamil wiedział, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe. Coś wisiało w powietrzu. Jakaś niespodzianka, którą niekoniecznie przyniesie święty Mikołaj...

Miał dość ostatniej gonitwy w pracy. Zmęczony nadgodzinami zasypiał w domu przed ekranem komputera, sprawdzając jak co wieczór prywatną pocztę. Zastanawiał się, co przyniosą następne dni... Czy znajdzie czas na choć trochę odpoczynku, szczególnie przed świętami. Przecież tu też czeka na niego gonitwa – po handlowych centrach, w kolejce po ulubione składniki do świątecznych potraw, po alkohol, prezenty...

Telefon dzwoni jak najęty, skrzynka pocztowa pęka w szwach od natłoku zleceń od klientów, którzy też marzą o kilku dniach wytchnienia. - Panie Kamilu, uda się to załatwić jeszcze przed wigilią? - tak kończyła się prawie każda wiadomość.

Wreszcie jest, upragniona wigilia i wieczór w rodzinnym gronie. Życzenia, łamanie się opłatkiem. Wspólna wieczerza i sympatyczne rozmowy w końcu nie o pracy, ale o marzeniach, zaplanowanych podróżach, żadnych smutnych wiadomości. Czuje, że jest szczęściarzem!

Nie może się doczekać niespodzianki, którą przygotowali dla niego najbliżsi przyjaciele. Z niecierpliwością otwiera kopertę. Czyżby pieniądze na podróż dookoła świata? Uśmiech nie znika z jego twarzy, gdy widzi bilet z napisem „ExpressVPN”. Gdzie go wysyłają, jaka niespodzianka go czeka?

- To zmieni twoje życie. Zobaczysz, że dostęp do sieci już nie będzie taki sam – szepcze mu do ucha Katarzyna.

Miała rację. ExpressVPN otworzył przed Kamilem zupełnie nowy świat....