 Jak dbać o włosy doczepiane, aby służyły jak najdłużej?

Trwałość przedłużanych włosów zależy nie tylko od rodzaju doczepów, wybranej metody przedłużania i umiejętności stylisty. Chcesz jak najdłużej cieszyć się gładkimi, lśniącymi i miękkimi pasmami? Zadbaj o odpowiednią pielęgnację! W artykule wyjaśnimy, jak to zrobić.

Miękkie, gładkie i lśniące – przedłużane włosy mogą wyglądać zjawiskowo nawet przez 6 miesięcy. Kluczem do sukcesu jest nie tylko wybór odpowiednich doczepów i stylisty, ale także odpowiednia pielęgnacja. Jak sprawić, żeby włosy doczepiane wyglądały pięknie?

Zanim przedłużysz włosy

Wygląd przedłużanych włosów w dużej mierze zależy od tego, jakie doczepy wybierzesz. Jeśli zależy Ci na naturalnym efekcie, sięgnij po naturalne włosy słowiańskie. Ich struktura do złudzenia przypomina strukturę „zwykłych” pasm. Odpowiednio doczepione będą więc nie do odróżnienia od naturalnych włosów. Co ważne – naturalne włosy słowiańskie możesz traktować dokładnie tak samo, jak własne. Nic nie stanie więc na przeszkodzie, aby wysuszyć je suszarką, wyprostować prostownicą czy zakręcić lokówką.

Nie mniej ważny od wyboru doczepów jest wybór stylisty. Jeśli zależy Ci na najlepszym efekcie, wybierz doświadczonego w przedłużanie włosów fryzjera. Przed podjęciem ostatecznej decyzji obejrzyj jego wcześniejsze prace. Możesz także poprosić o rekomendacje osoby, którym ufasz.

Pielęgnacja włosów doczepianych – 5 sprawdzonych rad

Jak pielęgnować przedłużane włosy, aby wyglądały pięknie i zdrowo?

Używaj odpowiednich kosmetyków. Nie wszystkie szampony i odżywki nadają się do włosów przedłużanych. Aby kosmyki wyglądały świeżo i zdrowo sięgnij po te, przystosowane do doczepianych pasm. Świetnie sprawdzi się tu np. seria Actyva Disciplina marki Kemon, nawilżająca linia Goldwell czy Moroccanoil. Zadbaj o nawilżanie. W przeciwieństwie do naturalnych włosów, doczepy nie mają źródła naturalnego nawilżania. Są więc zdecydowanie bardziej narażone na utratę wilgoci. Jeśli chcesz, by były gładkie i błyszczące, po każdym myciu stosuj nawilżającą odżywkę, a 2 razy w tygodniu – bogatszą maskę. Aby dodatkowo wygładzić pasma, możesz używać wygładzającego fluidu, a w celu zabezpieczenia końcówek – oleju, np. arganowego. Czesz włosy specjalną szczotką. Do czesania włosów przedłużanych używaj wyłącznie szczotki, którą dostałaś od fryzjera. Bądź szczególnie ostrożna czesząc pasma na linii łączeń, zwłaszcza jeśli przedłużyłaś pasma metodą clip in lub keratynową. Stosuj preparat termoaktywny. Jeśli zdecydujesz się wyprostować lub zakręcić włosy, przed użyciem wysokiej temperatury wmasuj we włosy preparat termoaktywny. Pamiętaj także, by stosować lokówkę i prostownicę jedynie od czasu do czasu. Związuj włosy na noc. Aby ochronić pasma nocą, przed zaśnięciem zwiąż je w luźny warkocz. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko splątania i skołtunienia. Włosy związuj także, idąc do siłowni, na saunę czy basen.

Wypielęgnowane przedłużane włosy to ozdoba każdej kobiety. Jeśli chcesz, by wyglądały pięknie i zdrowo, koniecznie weź pod uwagę nasze wskazówki.

