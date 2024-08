 Jak długo alkohol utrzymuje się w organizmie?

Nawet niewielkie ilości wypitego alkoholu wpływają na nasze zachowanie i samopoczucie. Po spożyciu procentowych trunków pojawiają się problemy z koncentracją, wydłużony czas reakcji i zaburzenia koordynacji ruchowej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak długo alkohol może utrzymywać się w organizmie. Tymczasem proces ten może trwać od 24 do nawet 48 godzin.

Czas potrzebny do całkowitego usunięcia alkoholu z organizmu zależy od wielu różnych czynników. W takim wypadku należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj wypitego trunku, ale także swoją wagę, płeć, stan zdrowia oraz stopień zmęczenia. Proces usuwania alkoholu z organizmu można przyspieszyć dzięki usłudze odtrucia alkoholowego, która polega na dożylnym podaniu składników odżywczych. Ile czasu potrzeba, by organizm pozbył się alkoholu?

Usuwanie alkoholu z organizmu – jak przebiega ten proces?

Gdy pijemy alkohol, często nie myślimy o tym, jak długo nasz organizm będzie go trawił. Wychodzimy z założenia, że nocny odpoczynek w zupełności wystarczy do uzyskania stanu pełnej trzeźwości. Jednak kilka godzin snu to czasami za mało, aby wytrzeźwieć. Alkohol po spożyciu może być wykrywany przez ok. 24 godzin, a w moczu pozostaje przez 12 do nawet 48 godzin. 80% wypitego alkoholu trafia od razu do układu pokarmowego, a 20% do układu krwionośnego i mózgu.

Choć czas metabolizowania alkoholu jest kwestią bardzo indywidualną, to jednak można w przybliżeniu określić, ile wynosi czas trzeźwienia po wypiciu określonych trunków. Wygląda to następująco:

mały kieliszek wódki – ok. 1 godzina,

kolorowy drink – ok. 3 godziny,

pół litra piwa – ok. 2 godziny,

duży kieliszek wina – ok. 3 godziny.

Warto mieć na uwadze, że osoby, które nadużywają alkoholu, mają większą tolerancję na alkohol, co oznacza, że pomimo wypicia sporych ilości procentowych trunków mogą nie wykazywać typowych oznak upojenia, co może być mylące dla innych i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Jak ilość wypitego alkoholu wpływa na zachowanie człowieka?

Wiele osób argumentuje spożycie alkoholu tym, że chcą się zrelaksować i zapomnieć o codziennych troskach. Jednak wypijanie większych ilości procentowych trunków może spowodować znaczącą zmianę naszego zachowania. Przy 0,3 promila odczuwamy rozproszenie uwagi, przy 0,8 promila pojawia się upośledzenie koordynacji ruchowej, a przy 1,5 promila występują zaburzenia równowagi, brak logiki i agresja.

Osoby, u których stwierdzono 2 promile alkoholu we krwi miały zaburzoną mowę i nie kontrolowały swojego zachowania, natomiast 4-5 promili to ilość, która może powodować zapadnięcie w śpiączkę, zatrucie lub śmierć. 2 promile alkoholu we krwi może mieć mężczyzna, który wypił lampkę wina i butelkę wódki oraz kobieta, która wypiła 2,1 l piwa i 0,9 l wina lub 0,3 l wódki.

Nadmierne spożycie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jeśli źle się czujesz po zakrapianej imprezie, rozważ skorzystanie z usługi odtruwania alkoholowego. Specjaliści z KacDoktor mogą przyjechać do Ciebie do domu, aby przeprowadzić skuteczną detoksykację organizmu, dzięki której szybko staniesz na nogi.

