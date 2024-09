 Jak dobrać ubrania do sylwetki?

W dobie powszechnego dostępu do mediów staramy się prezentować jak najlepiej. To, jak wyglądamy, oczywiście nie powinno być najważniejsze, ale jeśli możemy w miarę łatwo poprawić nasz wizerunek, dlaczego by tego nie zrobić. Istotną rolę w tym względzie odgrywa umiejętność dobrania odpowiednich ubrań, które harmonizują z naszą sylwetką. Poniższy artykuł pomoże ci zrozumieć, jak to zrobić.

Zrozumienie swojej sylwetki

Zrozumienie swojej sylwetki to klucz do znalezienia odpowiednich ubrań. Sprawdź, czy twoja sylwetka jest kształtem klepsydry, gruszki, jabłka lub innym. Kiedy już to zrobisz, możesz zaczynać dobierać ubrania, które będą tworzyć harmonijną całość z tym, co natura ci dała.

Podkreślanie atutów

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre ubrania na tobie wyglądają tak dobrze, a inne, mimo że równie ładne, nie, odpowiedź może być prosta. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć, które partie twojego ciała można podkreślać, a które warto raczej dyskretnie ukryć. Zasada jest prosta jeżeli jakaś część sylwetki jest dla ciebie atutem, warto ją eksponować, podczas gdy te, które stanowią nasz "pukiel słabości" powinny zostać zakamuflowane.

Co nosić w zależności od kształtu sylwetki?

Dopasowanie ubrań do sylwetki nie jest łatwym zadaniem. W dzisiejszych czasach mamy dostęp do ogromnej ilości sklepów, zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych, które oferują różnego rodzaju odzież. Przestrzeń komercyjna, tak jak ShopnGo, pozwala na wybór spośród setek marek i tysięcy modeli. Jak więc wybrać te właściwe dla siebie?

Jeśli Twoja sylwetka jest w kształcie gruszki, warto postawić na ubrania, które optycznie poszerzą ramiona i dodadzą objętości górnej części ciała. Idealnym rozwiązaniem mogą być bluzki z wyraźnymi rękawami, np. typu hiszpanki.

Natomiast jeśli posiadasz sylwetkę w kształcie jabłka, z kolei dobrym pomysłem będzie zakupienie ubrań, które nieco wyszczuplą talię, np. dobrze skrojone bluzki czy sukienki.

W przypadku kształtu klepsydry doskonale sprawdzają się ubrania, które podkreślają talię i proporcjonalnie wyglądają na górną i dolną część ciała.

Sylwetka prostokątna natomiast świetnie komponuje się z ubraniami, które dodają krągłości, np. sukienkami z peplum.

Przede wszystkim komfort

Komfort to kluczowe słowo, które może przewijać się w naszych myślach, kiedy staniemy przed ogromnym wyborem ubrań. Oznacza ono zdecydowanie „tak” lub definitywnie „nie”, odwołując się do naszej intuicji co do tego, co będzie dla nas dobre, a co jest po prostu nietrafione. Warto się na nie zdać, kiedy wybieramy ubrania dla siebie, bo przecież nikt nie zna naszej sylwetki lepiej, niż my sami.

Korespondencja z własnym ciałem, nauczenie się jego proporcji i cech to podstawa do dobrania odpowiednich ubrań, które nie tylko poprawią nasz wygląd, ale przede wszystkim sprawią, że poczujemy się pewnie i komfortowo we własnej skórze. Jak widać, dobrać ubrania do sylwetki to nie jest prosta sprawa. Wymaga to zarówno znajomości swojego ciała, jak i umiejętności czytania trendów modowych. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze w modzie jest to, abyśmy czuli się w ubraniach dobrze i komfortowo. Bo to, jak wyglądamy na zewnątrz, jest bezpośrednim odzwierciedleniem tego, co czujemy w środku.

