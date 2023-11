 Jak działa pompa ciepła typu monoblok?

Sprzedaż pomp ciepła osiąga obecnie rekordowy poziom. Jest to rozwiązanie, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, istotnych oszczędności energii i redukcji emisji C02.

Pompa ciepła to urządzenie, które w zupełności wystarczy do tego, aby ogrzać dom i zapewnić sobie ciepłą wodę. Jest to ekologiczne źródło ogrzewania, przyjazne dla środowiska.



Jak działają pompy ciepła?

Pompa ciepła do działania wykorzystuje energię z powietrza, gruntu czy wody, która następnie jest przepompowywana do górnego źródła ciepła czyli instalacji grzewczej w budynku. Pompę ciepła można zamontować także w starszych budynkach bez konieczności jednoczesnego zakupu fotowoltaiki.

Zalety pomp ciepła

Pompy ciepła mają wiele zalet - warto wspomnieć przede wszystkim o sporej oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. Pompy ciepła to najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania domu. Co więcej, osoby, które zdecydują się na pompę ciepła, mogą liczyć na dofinansowanie między innymi w ramach jednego z dwóch programów: Moje Ciepło lub Czyste Powietrze, dzięki temu koszt zakupu pompy znacznie się obniży. Pompy ciepła pozwalają na efektywne ogrzewanie nawet przy niskich temperaturach. Pompa ciepła może też być dobrym sposobem na to, aby lepiej radzić sobie z upałami. Dzięki funkcji efektywnego chłodzenia oraz montażu klimakonwektorów, pompę ciepła można wykorzystać podobnie jak klimatyzację. Pompy ciepła nie zajmują wiele miejsca, są urządzeniami w pełni bezpiecznymi, a także łatwymi w montażu i obsłudze, a dodatkowo, z uwagi na wykorzystywanie energii odnawialnej, są też przyjazne dla środowiska.

Pompa ciepła monoblok. Co to znaczy?

Pompy ciepła typu split i monoblok różnią się od siebie jedynie konstrukcją. Pompa ciepła monoblok składa się tylko z jednego elementu, który montuje się na zewnątrz. W jednostce znajduje się zarówno układ chłodniczy, jak i hydrauliczny pompy. Pompa monoblok jest łatwiejsza w montażu, gdyż do jej założenia nie są wymagane uprawnienia F-gaz. Dodatkową zaletą tego rodzaju pompy jest też to, że zajmuje ona niewiele miejsca. Pompy ciepła typu monoblok są wyposażone w kompletny i szczelny system chłodniczy, co minimalizuje błędy montażowe i zapewnia bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że aby pompa dobrze spełniała swoje zadanie musi być dobrana odpowiednio do budynku i funkcji, jaką ma spełniać, a także zapotrzebowania na ciepło. Ważna będzie tutaj zarówno odpowiednia moc, typ urządzenia, jak i możliwości montażowe pompy. Trzeba też zwrócić uwagę na to, jak urządzenie jest zbudowane i ile pobiera prądu. Jeśli komuś zależy na uzyskaniu rządowego dofinansowania do pompy ciepła, to warto też upewnić się, czy zarówno budynek jak i sama pompa ciepła spełniają wymagania zawarte w regulaminach programu dofinansowania. Przed zakupem pompy warto skonsultować się ze specjalistą, który doradzi, jaką pompę wybrać, a także jak prawidłowo i efektywnie z niej korzystać.

O czym pamiętać montując pompę monoblok?

Jeśli już uda się znaleźć odpowiednią pompę ciepła, to trzeba ją właściwie zamontować. Wybierając miejsce na pompę ciepła, trzeba pamiętać o tym, że wokół urządzenia musi się znajdować wolna przestrzeń. Dodatkowo dostęp do wszystkich elementów pompy musi być łatwy, na wypadek np. konieczności serwisu. Zaleca się również montaż w oddaleniu od okien sypialni, ze względu na dźwięki wydobywające się z urządzenia. Mimo, iż urządzenia Immergas są ciche do 50db, czyli tyle ile przeciętna lodówka, to warto pamiętać o tym iż w nocy dźwięk odczuwalny jest wyraźniej. Urządzenie musi też mieć zapewnioną odpowiednią cyrkulację powietrza, które jest jej źródłem energii. Decydując się na pompę monoblok należy pamiętać o tym, że będzie połączona z instalacją wewnątrz budynku rurami wypełnionymi wodą, dlatego trzeba je zabezpieczyć przed zamarzaniem (w przypadku pomp typu split nie ma tego problemu). Pompę ciepła warto regularnie serwisować, aby na długo zachować sprawność urządzenia. Jest to też konieczne do tego, aby utrzymać gwarancję.

--- artykuł sponsorowany ---