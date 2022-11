Jak najkorzystniej sprzedać lub wynająć nieruchomość? Z home stagerem!

Jak przygotować nieruchomość na sprzedaż? - Trzeba zadbać o to, by robiła świetne pierwsze wrażenie! - przekonuje Agnieszka Burnos-Brzozowska, home stagerka współpracująca z elbląskim oddziałem WGN Nieruchomości. Rozmawiamy m. in. o tym, jak sprawić, by nasza nieruchomość oddziaływała na klientów i mogła przynieść jak największe zyski.

- Czym dokładnie jest home staging?

- Home staging to proces, zabieg, zamierzone i zaplanowane działanie, którego celem jest wykrzesanie z danego mieszkania pewnych wrażeń, cech i skojarzeń, które wpłyną pozytywnie na oglądającego. Home stager to osoba z pogranicza projektanta wnętrz, dekoratora, stylisty i psychologa. A po co nam jego pomoc? To proste: żeby jeszcze więcej i jeszcze szybciej zarobić na naszym mieszkaniu! Gdy sprzedajemy nasz ulubiony samochód, to wcześniej odwiedzamy mechanika, myjnię, pamiętamy o sprawach takich jak błyszczące felgi czy nowy odświeżacz powietrza. Gdy idziemy na rozmowę o wymarzoną pracę, to nie zapominamy o takich sprawach jak fryzjer, dopasowana koszula, wypastowane buty. Chęć wywarcia dobrego wrażenia i przekonanie o jego pozytywnym skutku działa także w przypadku mieszkań. Jest to bardzo ważne w procesie sprzedaży, tym bardziej, że badania wykazują, że klienci kupują kierując się najpierw emocjami. Kluczowe jest tak naprawdę pierwsze 10 sekund potencjalnego nabywcy w mieszkaniu.

- Czy takie inwestowanie w wystrój nieruchomości na sprzedaż czy wynajem jednak nie mija się z celem? Nie lepiej takie rzeczy zostawić kupującemu, który będzie w danym miejscu mieszkał lub z niego korzystał?

- Wszystkie działania związane z home stagingiem przekładają się na realne korzyści dla sprzedającego. Badania rynkowe przeprowadzone przez National Association of Realtors wykazują, że wiążą się z szybszą i wyższą o 20 proc. sprzedażą. Home staging oddziałuje na wyobraźnię, dla 81 proc. kupujących takie usługi ułatwiły wyobrażenie ich sobie jako przyszłych właścicieli! Z kolei 96 proc. kupujących uznało stylizację za mającą wpływ na podjęcie decyzji zakupowych. Cały szereg działań związanych z home stagingiem okazuje się bezcenny w branży obrotu nieruchomościami, tak na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, tak w przypadku mieszkań do sprzedania, jak i wynajmu. Uznaje się, że 1 proc. wartości mieszkania wyłożony na home staging pozwala podnieść jego cenę o kilkanaście procent. Nie ma więc sensu myśleć: „albo się uda, albo się nie uda” i wystawiać mieszkanie na sprzedaż czy wynajem "na próbę". Nie warto zostawiać miejsca na błąd, bo drugi raz pierwszego wrażenia nie da się wywrzeć…

- Jak o to najlepsze możliwe pierwsze wrażenie dba home stager?

- Pomagamy zadbać o to, co na zewnątrz i co wewnątrz nieruchomości. Zwracamy uwagę na kwestie takie jak sprzątanie ogrodu wokół domu: uporządkowany podjazd, zagrabione liście itd. W przypadku mieszkań dla pierwszego wrażenia podobną rolę odgrywa klatka schodowa, korytarze, schludny wygląd okien czy parapetów. Warto zadbać przed zaproszeniem potencjalnych nabywców o szybkie naprawy typu popsuty dzwonek, głuchy domofon, porwana wycieraczka, niedziałające oświetlenie wokół domu...

Następna kwestia to oczywiście wnętrze, na start ważny jest oczywiście "odgracony" przedpokój. Naszym celem zawsze jest przejrzysta i estetyczna przestrzeń. W salonie czy pokoju dziennym warto stworzyć zauważalny punkt skupiający uwagę, np. stylizowane okno, kominek, kącik do czytania... Ład i harmonię zaprowadzimy poprzez udekorowanie sofy miękkimi pledami i poduszkami, oświetlenie dekoracyjne. Półki i regały powinny być uporządkowane, a dekoracje pogrupowane.

Kuchnia i łazienka to pomieszczenia, od których wymaga się wręcz sterylnej czystości. Gdy zabudowa kuchenna jest delikatnie zniszczona, można pokusić się o wymianę frontów i uchwytów. W łazience nie zapominajmy o czystej wannie czy brodziku, naprawieniu cieknącego kranu czy ukryciu nieestetycznego kosza na pranie. Stwórzmy przytulne wnętrze dzięki miękkim i puszystym ręcznikom, delikatnie pachnącym świeczkom, kulom do kąpieli i tak dalej.

Nie ma mieszkania dla wszystkich, warto obrać pewną grupę docelową. Jeśli sądzimy, że mieszkanie jest w dobrej lokalizacji np. dla studentów, to warto przygotować je z myślą o studentach. Nie ma sensu umieszczać tam wielkiej kuchni z sześciopalnikową kuchenką i duża zmywarką, bo student pewnie nie będzie gotował na taką dużą skalę jak kilkuosobowa rodzina. Pamiętajmy też, że inne rozwiązania przemówią do osób, które mają gdzieś zamieszkać na stałe, inne do osób wynajmujących krótkoterminowo.

- Jakie błędy popełniają w procesie sprzedaży właściciele nieruchomości?

- Jest dużo ogłoszeń na stronach, także w Elblągu, które nie zachęcają do kupna czy wynajmu i są nieaktualne. Po usłudze home stagingu warto zrobić sesję zdjęciową i pokazać już gotowy dom czy mieszkanie, żeby potencjalny klient wiedział, czego się spodziewać.

Problem jest również w tym, że właściciele kierują się swoim gustem, ale w sprzedaży naprawdę trzeba być ponad to. Dlatego bardzo przydaje się obiektywne spojrzenie na nieruchomość kogoś z zewnątrz. Powinniśmy dane wnętrze "odkleić" od naszej rzeczywistości, a często bywa tak, że ktoś żył w jakimś miejscu wiele lat, może chodzić np. o jego dom rodzinny i taka osoba jest przekonana o wartości tego otoczenia. Problem w tym, że klient z zewnątrz tego nie doceni. Zadaniem home stagera i właściciela jest m. in. spowodować, by klient nie miał do czynienia z rzeczami bardziej osobistymi związanymi z poprzednimi lokatorami. Mowa o pamiątkach z podróży, zdjęciach, zabawkach dziecięcych, symbolach religijnych, a nawet elementach związanych z życiem w danym miejscu zwierząt. Oczywiście po wyjściu potencjalnych klientów możemy te elementy przywrócić.

- Wiemy już, że warto zainwestować w home staging. A jak wygląda współpraca home stagera z klientem?

- W skrócie: najpierw przeprowadzam wstępną konsultację, później opracowuję koncepcję zmian i oczywiście przygotowuję szacunkowy budżet dla klienta. Po podpisaniu umowy wdrażam ustalone zmiany, koordynuję ekipy podwykonawcze, dekoruję i przygotowuję stylizację końcową. Dużo zależy od pieniędzy, które chce zainwestować właściciel nieruchomości. Dokładne kwoty ustala się indywidualnie i jest to zależne od zakresu zadań home stagera i potrzeby skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych ekip.

- Jak skorzystać z usług home stagera?

- W WGN Nieruchomości w Elblągu wystarczy poinformować swojego agenta o chęci skorzystania z takich usług. Umówimy się na spotkanie i ustalimy dalszy plan działania, dopasowując go do możliwości budżetowych. Podczas spotkania z klientem poznam historię nieruchomości i zbiorę potrzebne informacje, żeby zastanowić się nad mocnymi i słabymi stronami wnętrza. Nasza współpraca może mieć charakter samych konsultacji - w postaci pisemnego raportu bądź ustnych. Szerszy zakres usług przewiduje działania home stagera "od początku do końca", od wspomnianego planu działania, przez remont, lifting, drobne prace remontowe, dobór ekip pomocniczych, listę zakupów, same zakupy, dekorowanie i stylizację. Warto inwestować w nieruchomość, by zyskać na niej jeszcze więcej, dlatego zapraszam do współpracy!

WGN Nieruchomości

ul. Powstańców Warszawskich 7/2

tel. 888 592 885

wgn-elblag.pl

-- artykuł sponsorowany --