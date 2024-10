 Jak Określić Swój Poziom Znajomości Angielskiego? Przewodnik dla Uczących Się

Język angielski bez wątpienia jest najpopularniejszym językiem w dzisiejszych czasach. Miliony osób na całym świecie znają jego podstawy bądź uczą się go. Angielski ułatwia nawiązywanie znajomości z osobami różnych narodowości, a jego znajomość przydaje się podczas podróży zagranicznych czy wyjazdów biznesowych.

Warto dodać, że język ten dominuje w świecie nauki, technologii i edukacji oraz daje dostęp do ogromnej ilości treści online, przez co sprawia, że świat staje się bardziej dostępny.

Mimo, iż angielski jest językiem powszechnie znanym, nie każdy włada nim w takim samym zakresie, ludzie używają go na różnych poziomach. Przede wszystkim, poziomy angielskiego służą określeniu stanu własnej wiedzy i są wyznacznikiem zaawansowania języka, którym posługujemy się w danej chwili. Poziom angielskiego podpowiada co należy poprawić, a co można bardziej rozwinąć.

Jak Określić Swój Poziom Znajomości Angielskiego Krok po Kroku?

Skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

Najpopularniejszym systemem do oceny poziomu znajomości języka jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Skala ta obejmuje sześć poziomów:

A1 (Beginner): To podstawowy poziom znajomości języka. Pozwala on używać prostych zdań i wyrażeń codziennych.

A2 (Elementary): To poziom języka, który pozwala komunikować się w prostych sytuacjach dotyczących codziennych tematów, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znany osobie mówiącej temat.

B1 (Intermediate): Ten poziom angielskiego pozwala zrozumieć główne idee na tematy związane z pracą, nauką czy czasem wolnym. Osoba władająca tym poziomem bez większej trudności poradzi sobie w większości sytuacji w kraju anglojęzycznym.

B2 (Upper-Intermediate): Osoba posiadająca ten poziom potrafi komunikować się płynnie i nie powinna mieć problemu w przeprowadzeniu spontanicznej dyskusji z osobą, dla której dany język jest rodzimy.

C1 (Advanced): To zaawansowany poziom języka, osoba, która opanowała go w takim stopniu rozumie wymagające i dłuższe wypowiedzi oraz wypowiada się płynnie i swobodnie prowadzi konwersacje.

C2 (Proficient): To ostatni, najwyższy poziom języka jaki można opanować. Posiadacz wiedzy na poziomie C2, ma pełną biegłość w języku, na poziomie zbliżonym do osoby, dla której dany język jest rodzimy. Osoba osiągająca ten poziom rozumie niemal wszystko co usłyszy lub przeczyta.

Testy Językowe

Znajomość kompetencji językowych pomagają określić także testy językowe. Niektóre testy oferują wersje próbne online, dzięki którym można wstępnie określić swój poziom. Do najpopularniejszych z nich należą:

Cambridge English Tests (np. KET, PET, FCE, CAE, CPE): Są to prestiżowe i ogólnie uznawane certyfikaty potwierdzające poziom angielskiego od B1 do C2. Klasyfikuje się je w następujący sposób:

KET jest odpowiedni dla osób na poziomie języka A2, które są na początkowym etapie jego nauki, potrafią posługiwać się prostymi zwrotami i wyrażeniami w codziennych sytuacjach.

PET to egzamin przeznaczony dla osób na poziomie B1, które posiadają umiejętności językowe na poziomie średniozaawansowanym. Osoby zdające PET powinny być w stanie komunikować się w języku angielskim w codziennych sytuacjach, takich jak podróże, praca czy nauka.

FCE to jeden z najpopularniejszych egzaminów Cambridge, który potwierdza solidną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, czyli B2. Osoby zdające ten egzamin potrafią posługiwać się językiem płynnie w wielu codziennych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

CAE to egzamin potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Osoby zdające CAE są w stanie posługiwać się angielskim na wysokim poziomie w sytuacjach akademickich, zawodowych i towarzyskich, z zachowaniem precyzji i płynności.

CPE z kolei to najwyższy poziom egzaminów Cambridge, potwierdzający biegłość językową na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka. Jest uznawany na całym świecie i jest dowodem na najwyższą możliwą biegłość w języku angielskim.

IELTS: Popularny test międzynarodowy, który ocenia umiejętności na poziomach od A1 do C2, z wynikami w skali 1-9.

TOEFL: Test, który ocenia umiejętności językowe głównie w kontekście akademickim, na poziomach od B1 do C2.

Samodzielna Ocena

Poziom języka w pewnym stopniu również można określić samodzielnie, sprawdzając się w różnych aspektach językowych. Aby tego dokonać należy wykonać zadania i zadać sobie pytania z poniższych dziedzin.

Rozumienie ze Słuchu (Listening)

Należy zadać sobie samemu pytania, czy rozumiem większość rozmów w języku angielskim oraz czy rozumiem filmy, podcasty i audycje radiowe bez konieczności użycia napisów?

Czytanie (Reading)

Czy potrafię przeczytać i zrozumieć artykuły z gazet lub teksty akademickie? Czy mam trudności z czytaniem książek w języku angielskim?

Mówienie (Speaking)

Czy potrafię prowadzić swobodną rozmowę z native speakerami? Czy mam trudności z wyrażaniem swoich myśli na bardziej skomplikowane tematy?

Pisanie (Writing)

Czy potrafię napisać esej, e-mail formalny lub raport w języku angielskim? Czy moje teksty są poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym?

Gramatyka i Słownictwo

Czy znam zaawansowane struktury gramatyczne (np. czasy złożone, tryby warunkowe)? Czy mam szeroki zasób słownictwa, także w bardziej specjalistycznych dziedzinach?

Konsultacja z Nauczycielem

Jeśli uczysz się języka angielskiego z nauczycielem, może on pomóc Ci w określeniu twojego poziomu, korzystając z testów diagnostycznych lub obserwując Twoje postępy w nauce. Jeśli nie bierzesz dodatkowych lekcji z angielskiego, możesz spróbować umówić się na parę spotkań z korepetytorem, aby ten określił Twój poziom.

Aplikacje do Nauki Języka

Warto pamiętać, że wiele aplikacji oferuje testy poziomujące, które pomagają określić, od jakiego poziomu warto rozpocząć naukę. Są to przydatne i darmowe narzędzie pozwalające stwierdzić na jakim poziomie języka należy się uczyć.