 Jak oświetlić industrialne wnętrze?

W świecie wystroju wnętrz coraz większą popularnością cieszą się mieszkania i domy typu loft, gdzie panuje industrialny wystrój. W takim otoczeniu znakomicie sprawdzają się m.in. lampy betonowe oraz inne lampy wiszące w stylu industrialnym.

Efektowne oświetlenie może robić niemałe wrażenie w każdym wnętrzu. Mieszkania urządzone w stylu industrialnym stawiają przed oświetleniem określone warunki. Aby dostosować się do charakteru wnętrza, warto zwrócić uwagę na lampy betonowe wiszące, które znakomicie pokrywają się z głównymi cechami industrialnego wystroju.

Lampy betonowe w połączeniu z drewnem i kamieniem

Betonowe lampy najlepiej wpasują się do określonego typu wnętrz. Takim niewątpliwie jest styl industrialny, gdzie beton oraz kamień odgrywają ważną rolę w kolorystyce wystroju. Bardzo często są to wnętrza surowe, dlatego betonowa lampa wisząca, pozbawiona zbędnych elementów dekoracyjnych, może być znakomicie dopasowana do salonu czy sypialni. Lampa betonowa w stylu kolekcji Norlys lampy, może być dyskretnym źródłem światła zarówno sufitowego, jak i bocznego. Lampy wykonane w tej minimalistycznej technice to również świetny sposób na dopełnienie aranżacji oświetleniowej w większym pokoju, gdzie to żyrandol albo inna duża lampa przyciąga uwagę i odpowiada za efekt wow. Beton, jako surowiec budowlany świetnie odnajduje się w wystroju typu loft, gdzie oprócz betonu dominują kamień, stal oraz drewno. W przypadku kamiennego otoczenia, najlepszym wyborem będą lampy betonowe w odcieniach szarości, natomiast w przypadku kompozycji z drewnem, sprawdzi się oświetlenie w kolorze czarnym, grafitowym lub antracytowym.

Jakie oświetlenie do industrialnego wnętrza?

Oprócz betonu w pomieszczeniu urządzonym w stylu industrialnym, świetnie sprawdza się klasyczna stal. Minimalistyczne lampy z prętów to produkty szczególnie pożądane przez właścicieli loftów. W surowych wnętrzach świetnie sprawdzają się też minimalistyczne kinkiety, jak np. kolekcja lamp Astro Atelier. Ta seria niedużych lamp może sprawdzić się nie tylko w salonie, ale też jako funkcjonalne światło w kuchni lub lampka do czytania przy łóżku w sypialni. Tę niedużą lampę wyróżnia wymiar praktyczny i estetyczny. Dobrze doświetli każde pomieszczenie, a jednocześnie znakomicie wpisuje się w modele dobierane do pomieszczeń industrialnych. Zarówno lampy betonowe, jak i aluminiowe to połączenie nowoczesnych trendów z nieco rustykalną surowością, co z kolei jest doskonałym opisem stylu industrialnego. Warto więc wprowadzić do domu idealne światło w stylistyce wystroju.

---materiał partnera---