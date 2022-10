 Jak oszczędzać na diecie keto w czasie inflacji?

Powszechnie uważa się, że dieta ketogeniczna jest droższa w stosunku do standardowego sposobu odżywiania. Jest w tym trochę prawdy, jednak nie musi tak być. Zakupy na keto mogą być tańsze, niż się wydaje, jednak kluczowe jest przestrzeganie kilku wskazówek.

Czym jest dieta ketogeniczna?

Dieta keto to dieta opierająca się na spożywaniu niewielkiej ilości węglowodanów oraz zwiększonym spożyciu tłuszczu. Jej podstawowym celem jest wejście w stan ketozy, czyli przestawienie metabolizmu na pobieranie energii z tłuszczu, co wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej.

W stanie ketozy organizm traktuje tłuszcz jako podstawowe źródło energii, w przeciwieństwie do standardowego sposobu odżywiania, gdzie paliwem dla organizmu jest glukoza. Badania wskazują, że dieta z wyższą zawartością tłuszczu skutecznie sprawdza się w walce ze zbędnymi kilogramami.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o diecie ketogenicznej i ketozie znajdziesz na stronie dieta-ketogeniczna.com.

Czy dieta keto musi być droga?

Odpowiednie zaplanowanie diety ketogenicznej sprawi, że będzie droższa niż dieta opierająca się przede wszystkim na węglowodanach, jednak nie będzie w znaczący sposób odbiegać od innych zbilansowanych sposobów żywienia. Istnieje wiele wskazówek, których zastosowanie pomoże zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Jak oszczędzać na zakupach keto?

Promocje

Zawsze znajdzie się jakaś okazja lub promocja na keto produkty, które możesz wykorzystać w swojej diecie. Śledź gazetki sklepów lub zainstaluj odpowiednią aplikację w telefonie, która pomoże w śledzeniu okazji. Dobrej jakości mięso i ryby mogą znacznie wpłynąć na koszt Twoich zakupów, dlatego gdy znajdziesz dobrą okazję kup je w większych ilościach. Tego czego nie uda Ci się wykorzystać od razu, możesz zamrozić i zachować na później.

Keto lista zakupów

Keto lista zakupów to doskonały sposób na oszczędzenie pieniędzy. Zaplanuj co będziesz jeść w najbliższym tygodniu i przygotuj do tego odpowiednią listę zakupów. Bez przygotowania takiej listy istnieje niemal 100% szansa, że kupisz więcej niż potrzebujesz.

Większe opakowania

Kupowanie produktów w większych ilościach czy w większych opakowaniach możne znacznie obniżyć koszty zakupów. Oczywiście podchodź do tego z rozsądkiem. Kupuj w taki sposób keto produkty, które szybko się nie psują i mogą dłużej poleżeć na półce lub takie, które możesz łatwo zamrozić.

Zakupy online

Nie wszystkie produkty zalecane w diecie ketogenicznej można dostać w sklepach stacjonarnych w dobrych cenach. Orzechy, nasiona czy oleje warto kupować online. Nie są to produkty wrażliwe na zmiany temperatur, dlatego zakup przez internet może okazać się doskonałym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy.

Gotowanie od podstaw

Kupowanie produktów gotowych lub nawet wstępnie przygotowanych jest wygodną opcją, jednak znacznie podwyższa cenę Twoich zakupów. Dlatego staraj się gotować swoje potrawy samodzielnie z podstawowych składników. Postaraj się przygotowywać również sosy i dressingi. Nie tylko pozwoli Ci to zaoszczędzić pieniądze, ale będziesz mieć też większą kontrolę nad tym, co spożywasz.

Gotowanie na zapas

Gotowanie w domu większych ilości potraw to doskonały sposób na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu. Przygotuj swój keto jadłospis z wyprzedzeniem i znajdź jeden dzień w tygodniu, który poświęcisz na przygotowanie potraw na cały tydzień. Możesz wybrać też dwa dni i przygotowywać posiłki na kilka kolejnych dni. Gotuj więcej, niż możesz spożyć danego dnia, a to czego nie zjesz, możesz zamrozić na później.

Pamiętaj dieta keto nie musi niszczyć Twojego portfela. Przeanalizuj powyższe wskazówki, zaplanuj wcześniej swój keto jadłospis i przygotuj się do kolejnych zakupów, a zobaczysz różnicę.