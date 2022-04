 Jak pielęgnować więzi w związku? A może wspólne hobby?

Wspólne spędzanie czasu zawsze sprzyja budowaniu więzi, a jeśli zdecydujecie się na określone hobby, odniesiecie podwójną korzyść. Nie tylko będziecie przebywać w towarzystwie partnera, ale także zrobicie razem coś ciekawego i atrakcyjnego. Sprawdźcie, czym można zafascynować się w każdym wieku!

Podróże dalekie i bliskie

Wspólne podróże mogą być dla was źródłem radości i przyjemności. Zwiedzanie nowych miejsc nie tylko świetnie wpływa na budowanie więzi między partnerami, ale pozwala spojrzeć na własne życie z dystansem. Zmiana otoczenia, inny klimat, odmienna kultura – to wszystko sprawia, że wrócicie do codzienności zasileni solidną dawką energii.

Wolontariat – zróbcie to dla siebie i dla innych

Znajdźcie bliską waszym sercom sprawę i poświęćcie wasz czas, żeby działać w imię dobra. Spędzicie wspólnie kilka lub kilkanaście godzin w tygodniu. Ważne działania na rzecz innych dadzą wam temat do rozmów i skłonią do wspólnego poszukiwania rozwiązań oraz możliwości. Spędzicie czas razem, jednocześnie dając waszą uwagę i pracę potrzebującym.

Seks jako hobby? Dlaczego nie?

Seks to oczywisty sposób na budowanie więzi. Jeśli obydwoje przejawiacie zainteresowanie jego oryginalnymi odmianami, np. BDSM, dlaczego nie wprowadzić ich w życie? Oczywiście intymność może przejawiać się również w bardziej „standardowych” formach wzajemnej relacji. Ważne, żeby znaleźć taką aktywność seksualną, która będzie odpowiadała wam obojgu.

Przejażdżki rowerowe dla każdego

Jeśli nie jesteście zainteresowani wprowadzaniem zmian w waszej sypialni, pozostawcie na boku gadżety erotyczne. Kupcie lub odkurzcie wasze rowery, zaopatrzcie się w odpowiednie stroje, kaski i okulary. Jazda na rowerze to jedna z tych aktywności sportowych, które nie wymagają bezwzględnie doskonałej kondycji. Można zacząć od krótszych dystansów, żeby stopniowo je wydłużać. Coraz bardziej rozległa sieć dróg rowerowych pozwala na zaplanowanie naprawdę ciekawych i dalekich wycieczek.

Joga – trochę rozciągania i siła spokoju

Jeśli pogoda nie sprzyja wycieczkom rowerowym, udajcie się na zajęcia jogi. Trening, czy raczej praktykowanie jogi można rozpocząć dosłownie w każdym wieku i z każdym poziomem kondycji. Nawet jeśli początkowo nie będziecie w stanie wykonać asan, z czasem wasze mięśnie pozwolą wam na przyjęcie nawet najbardziej zaskakujących pozycji.

Wędrówki górskie – postawcie sobie wyzwanie

Kolejną ciekawą aktywnością idealną dla dwojga są wędrówki górskie. Ciekawym doświadczeniem może być dla was zdobycie Korony Gór Polski. Oczywiście do takiego przedsięwzięcia należy się odpowiednio przygotować oraz podzielić je na etapy. Może to być jednak naprawdę świetne wyzwanie.

Poszukiwanie staroci – nie tylko dla koneserów

Lubicie oglądać stare rzeczy? Jeśli wycieczki po pchlich targach albo giełdach staroci sprawiają wam przyjemność, sprawdźcie, gdzie i kiedy odbywają się takie eventy w waszym mieście. Wybierzcie się tam razem i obejrzyjcie, co mają do zaoferowania wystawcy. Może nawet wrócicie do domu z jakimś szczególnie atrakcyjnym „łupem”…

Nauka języka obcego, nawet egzotycznego

Nauka języka obcego to wyzwanie dla mózgu. Dlaczego jednak mielibyście go nie podjąć? Nawet jeśli władacie kilkoma najbardziej popularnymi językami, możecie potraktować to jako zabawę. Wybierzcie taki, o którym żadne z was nie ma najmniejszego pojęcia. Może zawsze podobał wam się włoski, albo norweski lub też grecki, albo czeski? Zdecydujcie się na jeden z nich i rozpocznijcie naukę. Jeśli będziecie się wzajemnie dopingować, z pewnością szybko osiągniecie poziom, na którym będziecie w stanie przeprowadzić między sobą prostą konwersację!

