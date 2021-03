Jak płacić niższe podatki? 5 podatków i 5 sposobów na ich obniżenie

Nowy rok, choć zapowiadał się obiecująco, niestety dla wielu okazał się również zapowiedzią niepewnego jutra. Drożejące z roku na rok koszty utrzymania w Polsce oraz coraz to nowsze podatki, doprowadzają do szewskiej pasji niejednego z naszych rodaków. Podwyżki zeszłorocznych opłat zostały umocnione kolejnymi, które dopiero co się pojawiły, a już zaczęły rujnować kieszenie Polaków. Czy są więc jakieś szanse na to, by móc, choć odrobinę zaoszczędzić? Poniżej zdradzamy Wam 5 skutecznych sposobów!

Ulga termomodernizacyjna, czyli tańszy remont

Z prawa do tej ulgi skorzystać mogą wszyscy właściciele domów jednorodzinnych, jacy zdecydowali się na termomodernizacyjne. Ulga ta upoważnia do uzyskania zwrotu środków, za zakup materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług, które zakupi się w ramach przeprowadzanego remontu. W jej ramach na postawie posiadanej faktury VAT można obniżyć opłacony podatek nawet do 53 000 zł. Istnieje jednak kilka niezbędnych warunków. Przede wszystkim inwestycję taką trzeba:

- ukończyć w przeciągu maksymalnie 3 lat - kres ten naliczany jest od końca roku, w którym poczyniono pierwsze wydatki związane z remontem. Oznacza to, że każdy, kto zdecydował się na skorzystanie z przysługującej ulgi np. w 2019 roku, musi dokończyć wszelkie prace budowlane przed końcem roku 2022.

- Skorzystać z niej mogą również tylko ci, którzy rozliczają się na podstawie formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37.

Rozliczanie podatków wraz z małżonkiem

Sposób ten cieszy się olbrzymią popularnością, zwłaszcza wśród par, które posiadają dość spore rozbieżności w swoich przychodach. W tym przypadku najwięcej mogą zyskać małżonkowie, których dochody jednego z nich zostały już objęte drugim progiem podatkowym. Oznacza to, że w przypadku gdy ich dochody wynoszą powyżej 85 528 zł, będą oni mogli uniknąć konieczności uiszczenia 32% podatku. Zamiast tego, osoby te będą mogły pozostać przy płaceniu 17% opodatkowania.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze może to być możliwe. Zwłaszcza w przypadku, kiedy prowadzi się własną działalność gospodarczą. Podatek liniowy wyklucza możliwość wspólnego rozliczania PITu. Załóżmy, że rodzina Kowalskich ma do dyspozycji 100 000 zł z tytułu prowadzonej działalności oraz dodatkowe 50 000 zł z pensji jednego z małżonków. W tym przypadku wybranie podatku liniowego nie będzie się opłacało. Znacznie korzystniejszą opcją będzie wybór opodatkowanie na zasadach ogólnych. Korzystając z 19% stawki pierwszego z podatków, para małżonków pozbawi się prawa do wspólnego rozliczenia. Tym samym zarobki pracującego małżonka zostaną objęte 17% podatkiem. Z kolei przychody wynikające z prowadzonej działalności - podatkiem 19%.

Warto również wspomnieć, iż ulga ta nie przysługuje parom i nowożeńcom, którzy wzięli ślub w ubiegłym roku. W tym przypadku będą oni zmuszeni do osobnych rozliczeń. Podobnie prezentuje się to także, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego doszło do rozwiązania wspólnoty majątkowej.

Ulgi rodzicielskie

Każdemu rodzicowi z racji posiadania potomstwa przysługuje ulga podatkowa, która upoważnia do uzyskania zwrotu podatku w wysokości 1 112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko. Warto jednak pamiętać o tym, że aby ją otrzymać, należy sprawować opiekę nad dzieckiem przez cały rok. W przeciwnym wypadku kwota ta zostanie uszczuplona do 92,67 zł za każdy miesiąc opieki nad potomstwem. W przypadku posiadania większej ilości dzieci kwota ta wzrasta. Rodzice trójki niepełnoletnich mogą uzyskać 2 000,04 zł rocznie. W przypadku czwórki i większej ilości kwota ta wzrasta do 2 700 zł. Wspomniany zwrot podatku można obliczyć za pomocą programu rozliczającego PIT-37 online. Warto jednak pamiętać, że w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, należy skorzystać z PIT-36.

Samotni rodzice

Na tym jeszcze nie koniec ulg, jakie przysługują rodzicom. Osoby samotnie wychowujące potomstwo mogą rozliczyć swoje dochody, poprzez podzielenie ich na siebie i dzieci. W tym przypadku będą one upoważnione do płacenia podwójnego podatku, naliczanego od połowy wspólnych przychodów. Ulgę tą można uzyskać na podstawie PIT-36 oraz PIT-37.

Ulga rehabilitacyjna

Skorzystać z niej mogą wszyscy podatnicy, którzy są osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi lub z racji tego, iż utrzymują takie osoby. W tym celu mają one prawo do odliczenia od wysokości podatku wszelkich kosztów związanych z zakupem produktów i usług, które zostały uznane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Należą do nich m.in. koszty zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego, leczenia oraz rehabilitacji. Osoby uprawnione do korzystania z ulgi mogą uzyskać nawet do 2280 zł w skali roku.

Oczywiście to tylko nieliczne z metod na płacenie niższych podatków. Sposobów na zaoszczędzenie jest znacznie więcej. W przypadku przedsiębiorców bywa to czasem nawet łatwiejsze - codzienne wydatki można "wrzucić w koszty". Tym samym sposobem zapłacą oni mniej m.in. za transport, wynajem, abonament telefoniczny itp.

