 Jak przygotować auto na wiosnę? Przedstawiamy 5 sprawdzonych porad

Wraz z nadejściem wiosny warunki drogowe stają się łagodniejsze. Jednak po okresie zimowym niektóre elementy i układy samochodu mogą mieć obniżoną sprawność. Zima jest uznawana za wyjątkowo trudny czas dla kierowców, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że panujące wówczas warunki mogą odbić się na stanie technicznym pojazdu. Co warto sprawdzić w aucie na wiosnę, aby zachować możliwie wysokie bezpieczeństwo i komfort jazdy?

Dlaczego elementy samochodu zużywają się zimą szybciej?

Czynniki panujące zimą stanowią szczególne wyzwanie dla najważniejszych układów pojazdu – m.in. hamulców czy zawieszenia. Śnieg, a także brudne błoto pośniegowe wymieszane z solą drogową, mogą mieć niszczycielski wpływ na niektóre podzespoły, a zimowe powietrze może przyspieszyć zużycie filtrów. Specjaliści z Deler.pl przygotowali kilka porad, które z pewnością przydadzą się kierowcom chcącym zadbać o swoje samochody.

Przygotuj auto do wiosennej kontroli

Zmiana opon na letnie to oczywiście jeden z podstawowych warunków zachowania wysokich parametrów jezdnych i pełnego bezpieczeństwa latem. Jednak nie należy zapominać o pozostałych układach pojazdu. Przed sprawdzeniem poszczególnych elementów, warto dokładnie umyć całe auto, gdy tylko zrobi się ciepło. Zimowy brud wnika głęboko w szczeliny i utrudnia ocenę stanu poszczególnych podzespołów. Dlatego przed wizytą u diagnosty, dobrze jest odwiedzić wcześniej myjnię samochodową. Znacznie ułatwi to kontrolę pojazdu.

Zadbaj o kondycję zawieszenia

Po nadejściu wiosny warto sprawdzić, w jakim stanie jest zawieszenie. Warunki zimowe mogą nadszarpnąć kondycję m.in. amortyzatorów, ale również np. elementów gumowych. Ponadto warto również przeprowadzić kontrolę geometrii zawieszenia. Mocno zużyte elementy mogą doprowadzić do utraty właściwej geometrii zawieszenia, a to powoduje problemy w postaci pogorszenia prowadzenia, czy nierównomiernego zużycia opon.

Sprawdź hamulce

Bród i sól drogowa zalegające zimą na drogach mogą obniżać sprawność elementów układu hamulcowego. Aby nie narażać się na pogorszenie skuteczności hamowania, warto zatem sprawdzić, czy powierzchnia klocków i tarcz hamulcowych może w dalszym ciągu zapewnić odpowiednio wysokie parametry. Ponadto rozsądnym krokiem jest wykonanie testu płynu hamulcowego, co pozwoli zweryfikować, czy nie zawiera on w swoim składzie nadmiaru wilgoci. Jeżeli natomiast okaże się, że płynu jest mniej, niż powinno, to należy też skontrolować szczelność układu hamulcowego.

Zapewnij sobie widoczność

Zimą szczególnie mocno zużywają się wycieraczki szyb samochodowych. Wilgoć zamarzająca na piórach wycieraczek prowadzi do szybszej degradacji gumy i jej rozrywania się. W efekcie wycieraczki nie tylko nie zbierają wilgoci z szyby, ale mogą pozostawić trwałe ślady na powierzchni szkła, czyli krótko mówiąc, po prostu zniszczyć szybę. Do tego warto także pamiętać o wymianie płynu do spryskiwaczy. Zimowy płyn zawiera składniki zapobiegające zamarzaniu, przez które jego zapach może być dla niektórych bardzo nieprzyjemny, a to obniży komfort korzystania z auta.

Zatroszcz się o dopływ czystego powietrza

Warunki zimowe wiążą się także z bardziej wilgotnym i zanieczyszczonym powietrzem. W efekcie warto wymienić na wiosnę filtr kabinowy w pojeździe. Wilgoć osadzająca się na filtrze może powodować rozwój bakterii i grzybów na jego powierzchni. W trakcie pracy nawiewu przedostają się one wraz z powietrzem do wnętrza pojazdu, co jest zwyczajnie szkodliwe dla kierowcy i pasażerów. Ponadto wilgoć może spowodować zagrzybienie klimatyzacji, więc wiosną dobrze jest także skontrolować jej stan i przeprowadzić odgrzybianie. Dzięki temu godziny spędzone w pojeździe nie będą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem problemów zdrowotnych.

