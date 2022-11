 Jak się pozbyć rozdwojonych końcówek?

Przesuszone, puszące się pasma i rozdwojone końcówki świadczą o tym, że Twoje włosy wymagają skutecznej pielęgnacji i ochrony. Aby poprawić ich kondycję, należy działać kompleksowo – nie tylko na włosy, ale także skórę głowy. Potrzeby włosów z rozdwojonymi końcówkami rozumie marka Hairlust. W ich ofercie znajdziesz całą linię kosmetyków dedykowanych temu problemowi. Zobacz, co wyróżnia produkty Hairlust i dlaczego ta marka stała się tak popularna!

Rozdwojone końcówki sprawiają, że włosy stają się bardziej podatne na uszkodzenia i przesuszone. Fryzura wygląda płasko i matowo, a pasma są pozbawione energii. Takie włosy jest też trudno zapuścić – nieestetyczne końcówki zachęcają do częstego obcinania, a zniszczone włosy często się łamią. Na szczęście takim problemom można zapobiegać – wystarczy sięgnąć po kosmetyki i akcesoria od Hairlust. Odpowiednio dobrana pielęgnacja szybko przynosi zauważalne rezultaty. Sprawdź, na jakie składniki warto zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru kosmetyków i które rozwiązania mogą sprawdzić się u Ciebie!

1. Chroń swoje włosy

Na Twoje pasma codziennie oddziałuje wiele czynników, które mogą prowadzić do ich osłabienia i powstawania uszkodzeń. Należą do nich np.:

intensywna stylizacja,

agresywne oczyszczanie,

niedobory pokarmowe,

stres i za mała ilość snu,

zanieczyszczone środowisko,

twarde i szorstkie ręczniki i poszewki,

nieprawidłowe szczotkowanie.

Pewnie nie jesteś w stanie zredukować ich do zera, jednak z pewnością możesz większość z nich ograniczyć. Dowiedz się, jakie witaminy na włosy możesz stosować. Koniecznie sprawdź także różne preparaty i akcesoria, które pomogą Ci chronić swoje włosy. Warte uwagi są np. specjalne ręczniki i poszewki od Hairlust. Dzięki nim ograniczysz ilość uszkodzeń włosów powstających podczas suszenia oraz w trakcie snu. Aby zapobiegać plątaniu się pasm i pocierania o odzież, warto wiązać włosy. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj i materiał, z którego wykonane są gumki do włosów. Te najbezpieczniejsze znajdziesz w ofercie Hairlust. Nieodpowiednie gumki mogą być przyczyną łamania się i rozdwajania włosów, a czasem wręcz je wyrywać.

2. Bezpieczna stylizacja?

Wysoka temperatura, częste suszenie oraz mocne kosmetyki do stylizacji to powszechne przyczyny rozdwajających się włosów. Warto zastanowić się nad swoją stylizacją i rozważyć np. bardziej naturalny look. Dobrym pomysłem będzie też wybór przyjaznych dla włosów preparatów do stylizacji marki Hairlust. Dzięki starannie przemyślanym recepturom są one nie tylko skutecznym sposobem na wyjątkową stylizację, ale także elementem pielęgnacji włosów. Ciekawą propozycją jest np. Thermal Shield™ Heat Protectant, czyli spray termoochronny, który zabezpiecza pasma podczas suszenia ciepłym powietrzem i stylizacji na gorąco. Osoby, które posiadają bardzo niesforne włosy, z dużą ilością odstających kosmyków i tzw. baby hair z pewnością polubią Final Touch Hair Styling Stick, czyli maskarę do włosów, pozwalającą zdyscyplinować fryzurę i nadać jej idealny, dopracowany wygląd. Problem z rozdwojonymi końcówkami pomoże także rozwiązać Split Fix™ Hair Oil, który chroni włosy przed nadmierną utratą wilgotności i zapobiega nieestetycznemu puszeniu się pasm.

3. Delikatne mycie

Oczyszczanie włosów i skóry głowy to temat, wokół którego powstało bardzo wiele pielęgnacyjnych mitów. Wiele osób uważa, że codzienne mycie włosów jest główną przyczyną powstawania uszkodzeń. To stwierdzenie ma w sobie ziarno prawdy, jednak wystarczy używać odpowiednich kosmetyków, aby zapobiegać zniszczeniu pasm. Regularne usuwanie zanieczyszczeń ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie skalpu i cebulek włosów. Dokładne oczyszczenie pozwala także na lepszą absorpcję składników pielęgnacyjnych. Dlatego, nawet jeśli masz problem z rozdwajającymi się końcówkami, możesz myć włosy tak często, jak tego potrzebujesz. Wystarczy, że użyjesz szamponu przeznaczonego do suchych i łamliwych włosów – Split Fix™ Shampoo od Hairlust. Ten kosmetyk nie zawiera agresywnych detergentów i spieniaczy, które mogłyby podrażnić skórę głowy i przesuszyć pasma. Znajdziesz w nim natomiast wiele naturalnych składników, które pomogą utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i poprawiają kondycję Twoich włosów. Hairlust ma w swojej ofercie także bardzo ciekawy produkt – Moisture Hero™ Pre-Shampoo Balm. Jest to nawilżająca maska do włosów, którą stosuje się przed szamponem! Dzięki temu włosy po myciu są lepiej nawilżone i zdecydowanie mniej się puszą.

4. Skuteczna pielęgnacja

Kolejnym krokiem jest dobór odpowiednich kosmetyków do regularnego stosowania. Po myciu warto zastosować Split Fix™ Conditioner od Hairlust. Ta odżywka została opracowana specjalnie z myślą o przesuszonych i łamliwych włosach z tendencją do rozdwajania się końcówek. W jej składzie znajdziesz substancje nawilżające oraz wiele organicznych ekstraktów roślinnych, które działają wzmacniająco na włosy i pomagają im odzyskać blask. Mimo bardzo bogatego składu odżywki, jej lekka formuła nie powoduje nadmiernego obciążenia pasm i utraty zdrowej puszystości.

