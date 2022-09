 Jak sobie radzić z zaparowaną szybą w samochodzie?

Proces parowania szyb w samochodzie może pojawić się o każdej porze roku, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Parowanie szyb z zewnątrz nie jest uciążliwe. W tym przypadku wystarczą dobre wycieraczki samochodowe do szyby przedniej i tylnej, a także chłonna ściereczka z mikrofibry. O wiele więcej problemów sprawia parowanie szyb od wewnątrz. Pokażemy, co jest najczęstszym powodem zaparowanych szyb i jak sobie z tym radzić.

Na początek przyjrzymy się sytuacji, w której szyby są zaparowane z zewnątrz. Potem przejdziemy do bardziej groźnej sytuacji, w której szyby są zaparowane od środka.

Jak sobie radzić z zaparowanymi szybami od zewnątrz?

Zaparowane szyby od zewnątrz w samochodzie pojawiają się, gdy.

- Temperatura szyby po stronie zewnętrznej jest niższa niż temperatura powietrza na zewnątrz.

- Równocześnie, temperatura szyb jest niższa od temperatury punktu rosy w danych warunkach. Temperatura punktu rosy to wartość (zmienna, zależna od warunków), w której dochodzi do skraplania się pary wodnej z powietrza.

Do usunięcia pary z szyb przednich i szyby tylnej wystarczą dobre wycieraczki samochodowe. Kilka ruchów – i nie będzie śladu po parze.

W przypadku szyb bocznych należy przetrzeć je chłonną ściereczką. Tak samo, jak boczne lusterka.

Jak sobie radzić z zaparowanymi szybami od wewnątrz?

W tym przypadku warunki do powstania pary na wewnętrznej stronie szyb są następujące:

- Temperatura szyby po stronie zewnętrznej jest wyższa, niż temperatura powietrza na zewnątrz.

- Równocześnie, temperatura szyb jest wyższa od temperatury punktu rosy w danych warunkach. Temperatura punktu rosy to wartość (zmienna, zależna od warunków), w której dochodzi do skraplania się pary wodnej z powietrza.

- W samochodzie jest spora ilość wilgoci (mokre dywaniki itp.).

Temperatura szyb jest wyższa, albowiem kierowca i pasażerowie korzystają z ogrzewania. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze para z oddychania.

Powodem przedostawania się dużych ilości wilgoci do wnętrza może być:

- niedrożny wlot powietrza w podszybiu, zapchany igliwiem i liśćmi – trzeba go oczyścić;

- zapchany, stary filtr kabinowy – trzeba go wymienić na nowy;

- duża ilość wilgoci, dostająca się do środka. Powodem mogą być mokre dywaniki tekstylne, nieszczelne uszczelki, przedostawanie się wody na dywaniki auta (np. z komory silnika poprzez uszkodzone uszczelnienia w grodzi).

Jak szybko usunąć parę z szyb i lusterka wewnętrznego?

- Włączyć klimatyzację samochodową, która osusza powietrze.

- Uruchomić ogrzewanie z nawiewem na szyby.

- Przetrzeć szyby od wewnątrz gąbką z irchy lub mikrofibrą.

Skuteczna walka z zaparowanymi szybami

W przypadku zaparowanych szyb z zewnątrz wystarczy wyposażyć auto w dobre wycieraczki. Dobre to nie znaczy, że muszą to być wycieraczki premium. Wystarczy kupić dobre jakościowo wycieraczki ze średniej półki cenowej, np. polskiej marki Oximo. Są to wycieraczki trwałe, wydajne, komfortowe (ciche), wykonane z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości oraz zaawansowanych technologii (skład pióra wzbogacony silikonem, a samo pióro pokryte teflonem).

Warto też mieć w aucie chłonną, czystą ściereczkę z mikrofibry albo bawełny, aby móc w razie potrzeby osuszyć boczne szyby czy lusterka.

W przypadku zaparowanych szyb w środku warto zmienić dywaniki z tekstylnych na gumowe, sprawdzić stan uszczelnień w aucie (uszczelek drzwi, szyberdachu), a także dbać o sprawność ogrzewania i klimatyzacji. Na rynku są też dostępne specjalne pochłaniacze wilgoci, które można schować pod siedzenie. W razie potrzeby mogą szybko pomóc z zaparowanymi szybami.

Kierowca musi mieć zapewnioną odpowiednią widoczność. To warunek bezpieczeństwa.