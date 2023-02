W obecnych czasach mało kto może obyć się bez własnego samochodu. Nowy pojazd prosto z salonu to jednak wydatek, na który nie każdego stać, w związku z czym wiele osób prędzej czy później zastanowi się nad zakupem używanego samochodu. Skąd jednak mieć pewność czy przypadkiem nie trafiło się na nieuczciwych sprzedawców, a przedstawiony stan techniczny odpowiada rzeczywistości? W końcu nawet używany samochód stanowi znaczny wydatek. Wówczas warto sprawdzić historię pojazdu.

Historia pojazdu – co to jest?

Szczegółowy raport historii pojazdu zawiera ważne informacje dotyczące samochodu, jak i jego użytkowania. Od numeru rejestracyjnego, przez datę pierwszej rejestracji, numer nadwozia, czyli numer VIN, po zdjęcia pojazdu. Kupując samochód, nie możemy sobie pozwolić na kupno kota w worku. Sprawdzenie historii jest więc niezbędną czynnością, szczególnie w przypadku aut pochodzących od sprzedającego, który nie jest pierwszym właścicielem pojazdu lub samochodu sprowadzonego z zagranicy.

Gdzie sprawdzić historię pojazdu?

Jak sprawdzić historię pojazdu? Jest na to parę sposobów. Najłatwiej jest to zrobić, korzystając z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, gdzie można to zrobić bezpłatnie na stronie usługi Historia Pojazdu. Jest też wiele serwisów, które umożliwiają uzyskanie raportu historii pojazdu na podstawie danych takich jak numer VIN.

Niektóre strony internetowe, gdzie przykładowo można kupić samochody poleasingowe, ułatwiają sprawdzenie historii pojazdu poprzez umieszczenie przy każdej ofercie przycisku, który przekierowuje do strony, gdzie będzie dostępna historia pojazdu. Przy zakupie używanego samochodu jest to bardzo wygodna opcja, szczególnie jeśli przekierowuje do serwisu, który możemy uznać za wiarygodne źródło informacji.

Co jest potrzebne, by sprawdzić historię pojazdu w CEPiK?

Niezbędne dane znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym, wystarczy poprosić o nie sprzedającego, który nie powinien mieć przed tym oporów. Są to w końcu istotne informacje pomagające w ocenie stanu technicznego pojazdu. Jeśli jednak właściciel samochodu nie będzie chciał podać tych danych, wówczas warto zastanowić się, czy nie uznać takiej sytuacji za sygnał alarmowy.

Co potrzebujesz:

numer rejestracyjny,

datę pierwszej rejestracji pojazdu,

numer VIN samochodu (z ang. Vehicle Identification Number).

Posiadając te dane, wystarczy wejść na stronę CEPiK i wybrać podstronę usługi historia pojazdu, a następnie kliknąć Sprawdź pojazd. Wyświetlone informacje można następnie pobrać jako PDF.

Dane w tym systemie pomogą sprawdzić przebieg auta podczas okresowych badań technicznych, ich datę oraz ważność tych badań, dane techniczne (marka, model, rocznik, pojemność i moc silnika itd.), ilość dotychczasowych właścicieli, czy posiada ważną polisę OC, czy pojazd jest zgłoszony jako kradziony oraz województwo rejestracji.

Dane zagraniczne samochodu w CEPiK

W przypadku, gdy potrzebne są dane zagraniczne sprowadzonego samochodu, trzeba zalogować się profilem zaufanym na stronie CEPiK. Za pomocą profilu zaufanego można więc bezpłatnie sprawdzić historię auta sprowadzonego zza zagranicy. Jedynym ograniczeniem jest możliwość sprawdzenia do 20 samochodów w ciągu godziny.

Dane zagraniczne są pobierane z zewnętrznych systemów, tak więc można sprawdzić dane samochodów pochodzących z niektórych krajów europejskich (m.in. Francji, Holandii, Niemiec, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Czech, Słowenii, Szwecji, Norwegii) czy Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Zawierają one informacje dotyczące pojazdu odnotowane za granicą: czy samochód jest powypadkowy, czy był kradziony, lub czy był użytkowany jako taksówka.

Baza CEPiK ma jednak swoje ograniczenia. Dane na temat przebiegu zapisanego podczas badań technicznych są gromadzone dopiero od 2014 roku. Warto też porównać historię pojazdu z CEPiK z innymi źródłami, szczególnie że raport CEPiK ma jedynie charakter informacyjny i może nie zostać użyty jako dowód w sprawie sądowej przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy.

Sprawdzenie historii pojazdu w płatnych serwisach

Następną możliwością jest skorzystanie z płatnych serwisów, polskich jak i zagranicznych, oferujących raport na podstawie numeru VIN. Serwisy oferują bezpłatną informację na temat podstawowych danych samochodu jak numer rejestracyjny, rok produkcji, datę pierwszej rejestracji. Za pełen raport trzeba jednak zapłacić, lecz pozwala on na otrzymanie dużo bardziej szczegółowych informacji, często weryfikowanych jednocześnie w bazach w kraju jak i za granicą.

Oprócz podstawowych informacji pełen raport zawiera dane dotyczące wyposażenia samochodu, co pozwala na zweryfikowanie użytych części do naprawy samochodu, przebiegu pojazdu jednocześnie w bazach w kraju jak i za granicą, informacji o wypadkach, w jakich brał udział samochód, przeznaczenia, a nawet wyglądu na podstawie załączonych zdjęć.

Sprawdzenie historii pojazdu w ASO

Można również pofatygować się do Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta danej marki, gdzie również można sprawdzić historię samochodu. Taka usługa jest jednak odpłatna. Pobranie historii auta z bazy danych producenta kosztuje zazwyczaj od 100 do około 300 złotych. Należy zwrócić uwagę, aby udostępniona została cała historia samochodu, gdyż bez pełnego raportu nie będziemy w stanie zweryfikować wiarygodności informacji tylko na podstawie ostatnich badań technicznych.

Dzięki takiemu raportowi możemy poznać daty wizyt serwisowych oraz spisanego podczas nich przebiegu, wymianach oleju i innych płynów, informacje o zdiagnozowanych usterkach oraz uszkodzeniach samochodu, częściach, jakie zostały użyte oraz sposobu naprawy, wersji wyposażenia czy nawet fabrycznego kodu lakieru, co pozwala na weryfikację stanu nadwozia pod kątem uszkodzeń.

Zaletą wizyty w ASO jest to, że zazwyczaj wystarczy tylko numer VIN samochodu, który można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym. Jednak niektóre stacje udzielają informacji na temat historii pojazdu tylko w obecności lub na prośbę właściciela samochodu. Trzeba też pamiętać, że autoryzowana stacja obsługi będzie posiadać w swoich bazach danych tylko naprawy i usługi wykonane w ASO. Tak więc taka historia pojazdu nie będzie zawierać napraw wykonanych poza siecią warsztatów producenta.

Chcesz sprawdzić historię pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

Coraz więcej używanych samochodów sprowadzanych jest z zagranicy, nie tylko od naszego zachodniego sąsiada, ale również z innych kierunków. Często są to samochody powypadkowe czy wymagające większych lub mniejszych napraw. Nie można też odrzucić możliwości przekręconego licznika. Zaletą sprawdzania historii samochodów z zagranicy jest fakt, że często wystarczy tylko numer VIN. Jeśli więc nie posiadamy daty pierwszej rejestracji, nie jesteśmy na straconej pozycji.

Samochód sprowadzony z Niemiec

W przypadku naszego zachodniego sąsiada nie mamy możliwości bezpłatnego sprawdzenia historii auta poza CEPiK. Najprostszym sposobem, choć odpłatnym, będzie sprawdzenie na serwisie po podaniu numeru VIN. Jest to też najtańszy sposób. Kolejnym sposobem będzie wizyta w ASO, czy też sprawdzenia w TÜV, czyli Związku Kontroli Technicznej – sieci, która wykonała badanie techniczne.

Co nam mówi historia pojazdu?

Historia pojazdu przede wszystkim pozwala nam zweryfikować najważniejsze informacje podczas zakupu używanego auta. Przede wszystkim znajdziemy tam informacje o historii serwisowej, co pozwala na sprawdzenie przebiegu auta, czy samochód uległ kiedyś wypadkowi — a jeśli tak, to czy naprawiany był w autoryzowanej stacji obsługi i jak poważnym uszkodzeniom uległ — legalności pojazdu, jego przeznaczenia, czy nawet zdjęcia pozwalające prześledzić historię samochodu.

W końcu wydając niemałe pieniądze na samochód, nikt nie chciałby zaraz po zakupie dopłacać do ukrytej usterki, czy zużytego silnika, a już szczególnie nieprzyjemną sytuacją byłoby otrzymanie informacji, że nabyło się kradziony samochód. Warto więc poświęcić trochę czasu na sprawdzenie historii samochodu, najlepiej porównując ją z kilku źródeł. W ostatecznym rozrachunku pozwoli to nam na uniknięcie dodatkowych kosztów oraz różnych nieprzyjemności.

