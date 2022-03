 Jak sprawdzić online najlepsze kredyty mieszkaniowe?

Planujesz kupić mieszkanie? Jeśli tak, zapewne potrzebujesz na swoją inwestycję dodatkowych funduszy – nabycie nieruchomości wiąże się z wydatkiem rzędu co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Zadbaj o to, aby zaciągnięty kredyt mieszkaniowy miał jak najlepsze warunki. Zobacz, jak znaleźć najkorzystniejszą opcję.

Najlepszy kredyt mieszkaniowy – czym się kierować przy wyborze?

Jaki jest najlepszy kredyt mieszkaniowy? Taki, który w jak najmniejszym stopniu obciąży Cię finansowo. Trzeba jednak pamiętać, że z uwagi na kwotę, na którą opiewają takie pożyczki, jest to inwestycja długoterminowa – najczęściej na 20-30 lat. Dlatego warto przyjrzeć się warunkom kredytowania w szerszej perspektywie i zrobić to na spokojnie, nie pomijając żadnej oferty. To podstawa, jeżeli chcesz się cieszyć bezpieczeństwem spłaty zobowiązania.

Istotnymi dla Ciebie elementami powinny być przede wszystkim:

RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania – to wartość, która informuje Cię o pełnych kosztach, jakie będziesz ponosić w związku z kredytem hipotecznym. Uwzględnia ona zarówno oprocentowanie, jak i prowizję czy dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem itp.;

warunki dodatkowego ubezpieczenia posesji, która będzie przedmiotem kredytu – jest ono standardowo wymagane. Warto jednak sprawdzić, czego dokładnie oczekuje bank i czy będziesz mieć możliwość wyboru ubezpieczyciela,

wysokość wkładu własnego wymaganego do uzyskania pożyczki – najczęściej jest to minimum 20%,

typ oprocentowania – okresowo stałe lub zmienne,

maksymalny okres kredytowania,

wysokość prowizji.

Aby szybko porównać aktualne oferty bez konieczności udawania się do banku, można wykorzystać kalkulator kredytu hipotecznego online.

Kalkulator kredytu hipotecznego online – jak to działa?

Kredyty hipoteczne są udzielane przez kilkanaście banków w Polsce. Wizyta w oddziale każdego z nich i długie rozmowy z doradcą na wstępnym etapie poszukiwania optymalnej pożyczki to strata czasu. Zwłaszcza, że możesz uzyskać bardzo szczegółowe informacje o warunkach kredytowania bez wychodzenia z domu. Umożliwi Ci to np. porównywarka kredytów w finanse.rankomat.pl. Znajdujący się w serwisie kalkulator pozwoli uzyskać szybkie i konkretne informacje na temat kredytu mieszkaniowego zgodnego z Twoimi realnymi potrzebami.

Wystarczy, że podasz:

cel zaciągnięcia kredytu (zakup mieszkania lub domu),

wartość kupowanej nieruchomości,

wysokość wkładu własnego,

liczbę lat, na jaką chcesz rozłożyć zobowiązanie (maksymalnie to 35 lat),

jakie inne zobowiązania obecnie spłacasz,

swoje dochody i dane dotyczące wieku oraz liczby osób na utrzymaniu

i kilka dodatkowych, prostych informacji. Potem wystarczy potwierdzić formularz, aby uzyskać listę aktualnych ofert kredytów hipotecznych, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Znajdziesz na niej m.in. informacje o szacowanej racie kredytu oraz warunkach jego udzielenia.

To pozwoli Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę i skontaktować się z tym bankiem, w którym spłata będzie się wiązała z jak najmniejszym obciążeniem.

Może się okazać, że większość formalności związanych z kredytem mieszkaniowym załatwisz również online. Pamiętaj jednak, że umowę trzeba będzie podpisać osobiście. Mimo to, skorzystanie z kalkulator kredytu hipotecznego pozwoli Ci zaoszczędzić wiele czasu i zyskać pewność, że wybierasz najlepszą opcję dla siebie. Sprawdź!

---materiał partnera---