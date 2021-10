  Jak szybko zasypiać - 7 trików

Współcześnie coraz większa część społeczeństwa skarży się na kłopoty z zasypianiem. Problem ten pojawia się u coraz młodszych osób. Wiele czynników, z jakimi mamy związek każdego dnia, powodować może bezsenność, są to np. stres i towarzyszące mu silne emocje, ale też ogrom bodźców, na które jesteśmy narażeni. Zastosowanie poniższych trików może pomóc przy szybszym zaśnięciu, jednak w razie długotrwałej i uciążliwej bezsenności, warto skonsultować się ze specjalistą.

1. Zrezygnuj z jedzenia na 2-3 godziny przed pójściem spać

Czas ostatniego posiłku ma duży wpływ na stan naszego organizmu. Wraz ze spożywaniem jedzenia, rozpoczyna się proces, w wyniku którego dochodzi do trawienia. Organizm jest wówczas bardzo aktywny, a co za tym idzie - pobudzony. Spożycie ostatniego posiłku na 3 godziny przed snem, pozwoli przygotować się do wypoczynku zarówno tobie, jak i twojemu organizmowi.

2. Zadbaj o świeże powietrze w sypialni

Przed udaniem się do łóżka, dobrze jest wywietrzyć sypialnię. Poprawi to nie tylko jakość powietrza, które ma duży wpływ na komfort podczas snu, ale dodatkowo pozwoli na obniżenie temperatury w pomieszczeniu, co dodatkowo powinno ułatwić zasypianie. Kiedy temperatura na zewnątrz na to pozwala, dobrze jest zostawić otwarte okno przez całą noc, co zapewni stałą cyrkulację powietrza.

3. Spróbuj medytacji

Medytacja to idealna propozycja dla osób, u których problem z zasypianiem związany jest z nadmiernym analizowaniem różnych sytuacji życiowych. Można przeprowadzić ją samemu, a także skorzystać z wielu dostępnych w Internecie filmików z medytacją prowadzoną, skomponowaną właśnie w celu pomocy z zasypianiem. Na medytację składają się różne ćwiczenia oddechowe i rozluźniające, które pomogą się odprężyć.

4. Dostosuj łóżko do swoich potrzeb

Miejsce, w którym śpimy, ma duży wpływ na jakość naszego snu. Dostosowanie otoczenia do naszych potrzeb jest więc naturalnym punktem wśród zadań, jakie powinniśmy spełnić, aby zapewnić sobie szybkie zasypianie. Szczególnie istotny jest materac, a wiele osób w trosce o jakość snu, decyduje się na materac piankowy, który idealnie dopasowuje się do ciała. Chcąc znaleźć idealny materac, dopasowany do ciebie, sprawdź modele dostępne na: materacetorun.eu.

5. Posłuchaj ulubionej muzyki

Postawienie na znane i lubiane przez siebie dźwięki, pozwala na odprężenie się, a także odsuwa myśli od analizowania problemów. W tym celu dobrze sprawdza się spokojna muzyka, ale też inne dźwięki, budzące dobre skojarzenia. Dla osób, u których nie budzi to żadnych lęków, świetnym rozwiązaniem mogą być dostępne w Internecie playlisty z odgłosami burzy, które u wielu ludzi pozytywnie wpływają na jakość snu.

6. Odliczaj w głowie

Każdy przynajmniej raz w życiu słyszał o popularnej metodzie liczenia baranów. O ile same barany nie są wymagane, o tyle liczenie faktycznie może pomóc w zasypianiu. Metoda ta sprawia, że skupiamy się na kolejnych liczbach, dzięki czemu wyciszamy umysł i nie pozwalamy sobie na rozproszenie, dodatkowo monotonności liczenia wzmaga uczucie senności i znudzenia, czego naturalnym następstwem jest zaśnięcie.

7. Zrezygnuj z korzystania z telefonu w łóżku

Telefon komórkowy stanowi nieodłączny element dnia każdego współczesnego człowieka. Poza licznymi bodźcami, emitowane przez ekran komórki światło niebieskie odbierane jest przez nasz mózg jako światło naturalne, a zatem wysyła sygnał, że nadal jest dzień, co z kolei zmusza organizm do ciągłej aktywności, która uniemożliwia zaśnięcie.