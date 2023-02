Jak tłusty czwartek - to u Wołka!

Fot. Ciastkarnia "u Wołka".

Jest takie święto, które wzrusza serce... i brzuch każdego łasucha, a nawet tych, którzy na co dzień słodkości sobie odmawiają. A jak tłusty czwartek – to u Wołka! Tradycyjnie, w dobrej cenie, smacznie i słodko. Ale tak nie za słodko, no chyba, że ktoś lubi, to jak najbardziej! Zobacz zdjęcia.