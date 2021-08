Jak wybrać dobry rower miejski? Czym charakteryzują się najlepsze rowery miejskie

Dobry rower na miasto może znacznie ułatwić sprawne poruszanie się po zakorkowanych ulicach. Pozwoli szybko dotrzeć do pracy czy na uczelnię, zrobić najpotrzebniejsze zakupy, sprawdzi się także podczas wycieczek z przyjaciółmi i rodziną. Chcesz wiedzieć, czym charakteryzują się najlepsze rowery miejskie i na co zwrócić uwagę przy ich zakupie? Sprawdź to w artykule!

Komu potrzebny jest rower miejski?

Mieszkańcom dużych miast rowery dają często dużo więcej możliwości niż samochody. Bardzo wiele osób, chcąc uniknąć codziennego, bezczynnego stania w korku, rezygnuje z auta na rzecz roweru. W ten sposób nie tylko poprawiają swoją kondycję, zwiększają aktywność, ale też oszczędzają czas i pieniądze.

Dobry rower miejski będzie doskonałą propozycją dla osób, które poszukują wygodnego i komfortowego sprzętu, który pozwoli im szybko i sprawnie dojechać do celu. Sprzęty te pozwalają na jazdę w wyprostowanej pozycji, dzięki czemu nie musimy obawiać się o dyskomfort czy ból pleców. Często wyposażone są także w szerokie i miękkie siodełka, które są bardzo wygodne, nawet w czasie codziennych wypraw rowerowych.

Rowery miejskie sprawdzą się dla osób, które szukają wygodnego sprzętu do jazdy po mieście. Są świetnie przystosowane do jazdy po asfalcie i rowerowych ścieżkach, czyli sprawdzą się wszędzie tam gdzie, podłoże jest płaskie, twarde i stosunkowo równe. Zostały one zaprojektowane specjalnie z myślą o miejskich warunkach, dlatego też są nie tylko wygodne, ale również ładne i funkcjonalne.

Gdzie znaleźć najlepsze rowery miejskie? Przede wszystkim warto korzystać z różnego rodzaju zestawień tego typu sprzętów, jak np. ranking rowerów miejskich. Pozwalają one zorientować się, które sprzęty są najchętniej kupowane i polecane przez rowerzystów.

Rower miejski – jakie elementy są ważne?

Zastanawiasz się, jaki rower do miasta kupić, żeby w pełni cieszyć się jego walorami? Na pewno warto jest wybrać model, który odpowiada naszym indywidualnym potrzebom. Przede wszystkim ważne jest dobranie odpowiedniego rozmiaru ramy. Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała rama nie zapewnią odpowiedniego komfortu w czasie jazdy. Poza tym ważny jest także jej rodzaj. Obecnie większość producentów oferuje także rowery dla kobiet, tzw. damki. Są one dobrze dobrane do kobiecej sylwetki, są wygodniejsze ponieważ, pozwalają także na swobodną jazdę w sukience czy spódnicy.

Przed podjęciem decyzji, jaki rower do miasta kupić, warto wziąć pod uwagę jego wagę. Zwłaszcza jeśli podczas codziennych wycieczek planujemy wnoszenie roweru, np. po schodach czy do windy. Ważny jest także rozmiar kół oraz szerokość opony. Szerokie opony sprawdzą się lepiej w czasie jazdy po nierównych chodnikach. Zapewnią one lepszą stabilizację w bardziej wymagających trasach. Wąskie opony to lepszy wybór, jeśli nasze codzienne trasy są stabilne i gładkie, np. poruszamy się głównie po ścieżkach rowerowych.

Ważne będą także hamulce, które są gwarancją naszego bezpieczeństwa. Wygodne, szerokie siodełko to kolejna rzecz, która przełoży się na nasz komfort w czasie rowerowych wycieczek. Oprócz tego warto jest zwrócić uwagę na dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak światła, koszyk czy bagażnik.

Oczywiście zanim zdecydujesz, jaki rower miejski wybrać, warto także zwrócić uwagę na jego design. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla pań. Ładny, stylowy sprzęt sprawi, że będziemy na niego częściej wsiadać i chętniej z niego korzystać.

Szukając roweru miejskiego warto zapoznać się z dostępnymi w internecie rankingami

