 Jak wybrać gumy do ćwiczeń?

Przede wszystkim świadomie! Szeroki asortyment gum treningowych sprawia, że szczególnie początkujący może wpaść w informacyjne sidła i zaplątać się wybierając nieodpowiedni model.

Pomożemy Ci przejść przez krótką, lecz skuteczną, drogę do wyboru odpowiedniej gumy do ćwiczeń. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę przy wyborze gumy treningowej.

Stopień zaawansowania

Informacja ta istotna jest tylko (i aż) dla Ciebie. Postaw na szczerość przed sobą i dopasuj gumę do ćwiczeń do Twoich realnych możliwości. Co prawda nie ma podziału na gumy dla początkujących, bądź zaawansowanych, jednak wyróżnik taki jak opór, jest bardzo istotny.

Dla Ciebie, dla Twoich mięśni, dla Twojego treningu.

Przeznaczenie ma znaczenie

Rozglądając się za gumami treningowymi, zazwyczaj masz zamysł na ich sposób ich użytkowania. Ta wiedza pozwoli Ci skupić się na konkretnym rodzaju i grupie gum. Trening siłowy, przy którym rewelacyjnie sprawdzą się gumy oporowe i ekspandery, a może praktyka jogi, która przyjemniejsza i łatwiejsza stanie się dzięki taśmom do ćwiczeń? Zastanów się i znajdź odpowiednią gumę!

Zwróć uwagę na jakość

Wybierając gumę do ćwiczeń, zwróć uwagę na jej producenta. Czy jest to firma, której możesz zaufać? Gumy do ćwiczeń muszą odznaczać się wysoką jakością.

Co jeśli guma okaże się słabej jakości? Pęknięcie w momencie naprężenia może odcisnąć piętno na Twoim ciele w postaci poważnego obrzęku.

Oryginalna guma do ćwiczeń z odpowiedniego materiału będzie towarzyszyć Ci na wielu treningach, a jej aspekt wizualny nie powinien ucierpieć nawet przy częstym użytkowaniu.

Bez oporu o oporze

O ile nie zawsze przy zakupie możesz bezpośrednio dotknąć produktu, to informacja o jego specyfikacji dostępna jest zarówno w Internecie, jak i na opakowaniach gumy do ćwiczeń.

Co warto sprawdzić przed zakupem?

Zwróć uwagę na opór, który stawia guma. Najczęściej informacja ta wyrażona jest w kilogramach. Dostosuj je do stopnia swojego zaawansowania pod kątem ćwiczeń, a także zastanów się nad jej przeznaczeniem w Twoim treningu. To uściślenie zawęzi kręg poszukiwań i będzie Ci łatwiej znaleźć tą jedyną!

Guma do ćwiczeń szyta na miarę

Pamiętaj, że ten przyrząd jest dedykowany Tobie, dlatego wybierz go pod swoje potrzeby i oczekiwania. Dzięki temu, że masz szeroki wybór gumy, możesz wybrać taką, która w danym momencie będzie dla Ciebie odpowiednia.

Na rynku dostępnych jest wiele zestawów gum, w których znajdziesz taśmy i gumy treningowe o różnych wymiarach i oporach. Dzięki temu możesz dopasować je pod konkretne ćwiczenie i szybko progresować!

Źródło: https://www.majesticsport.pl/gumy-do-cwiczen

---materiał partnera---