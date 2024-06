 Jak wybrać odpowiednie urządzenia do zarządzania ogrzewaniem strefowym?

Ogrzewanie strefowe to idealne połączenie komfortu i ekonomii zarządzania energią w domu lub mieszkaniu. Sam układ przewodzący ciepło to jednak nie wszystko, do kompletu niezbędne są także odpowiednie urządzenia sterujące. Ze względu na spory wybór na tym etapie sprawa z reguły komplikuje się właściwie jeszcze bardziej! Dlatego też najlepiej jeśli dobór urządzeń do zarządzania ogrzewaniem odbędzie się za poradą specjalistów w tej dziedzinie. Być może jednak chciałbyś wstępnie rozeznać się w temacie i samodzielnie wytypować urządzenia najbardziej dopasowane do twoich potrzeb? Oto krótki przewodnik dla ciebie!

W skrócie:

Jeśli twoje lokum jest wyposażone w typowe grzejnik, wybierz sterowniki do ogrzewania grzejnikowego; elektroniczne głowice, regulatory lub czujniki i główny sterownik – to wszystko czego potrzebujesz.

W przypadku domu lub mieszkania z ogrzewaniem podłogowym, postaw na sterowniki podłogowe – dzięki nim w prosty sposób wydzielisz w swoim lokum nawet kilkanaście niezależnych stref grzewczych.

Jeśli w budynku korzystasz z kilku źródeł ciepła, potrzebujesz bardziej zaawansowanych sterowników do instalacji, które pozwolą ci zarządzać rozbudowanym systemem.

By sterowniki wraz ze źródłem ciepła działały poprawnie, potrzebujesz regulatorów pokojowych; urządzenia te gwarantują precyzyjny pomiar temperatury w każdym pomieszczeniu z osobna.

Jeśli chciałbyś usprawnić zarządzanie ciepłem w przypadku kominka, paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, pieca z podajnikiem czy sauny, koniecznie sprawdź dodatkowe sterowniki firmy TECH.

Sterowniki do grzejników

Twoje lokum jest wyposażone w standardowe grzejniki? Idealnym wyborem w takiej sytuacji będą sterowniki do ogrzewania grzejnikowego. To zestaw innowacyjnych i bezprzewodowych urządzeń, które umożliwiają wygodne skomunikowanie twojej instalacji grzewczej z grzejnikami we wszystkich pomieszczeniach z osobna. Przy ich użyciu możesz zaprogramować inny tryb pracy dla każdej strefy i cieszyć się komfortem cieplnym skrojonym na miarę twoich potrzeb. W tym układzie każdy grzejnik z osobna musi zostać wyposażony w elektroniczną głowicę – do sterowania całym systemem niezbędne będą regulatory lub czujniki pokojowe i wreszcie sterownik główny.

Instalacja poszczególnych elementów tej instalacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej: wystarczy przykręcić głowicę do zaworu grzejnika, włożyć do niej baterie i zarejestrować urządzenie w nadrzędnym sterowniku, który łączy się z domową siecią WiFi. Ze sterownikiem głównym należy również skomunikować regulatory pokojowe lub czujniki temperatury. Zastanawiasz się, czy system będzie współpracował z twoim modelem grzejnika? Nie martw się – wraz z zestawem sterowników otrzymasz specjalne adaptery.

Sterowniki do ogrzewania podłogowego

Jeśli wyposażyłeś swój dom lub mieszkanie w system ogrzewania podłogowego, czas na dobór odpowiednich urządzeń do zarządzania całym układem. Sterowniki ogrzewania podłogowego to urządzenia, które pozwolą ci sprawnie wydzielić kilka, a nawet kilkanaście niezależnych stref grzewczych w twoim lokum i wykorzystać tym samym pełnię potencjału ogrzewania podłogowego! Tutaj oprócz sterownika głównego oraz czujników i regulatorów pokojowych niezbędne będą siłowniki termoelektryczne do zainstalowania w rozdzielaczu. W tym przypadku instalację najlepiej będzie powierzyć uprawnionemu monterowi.

Sterowniki do rozbudowanych instalacji

Do ogrzewania pomieszczeń w całym budynku wykorzystujesz więcej niż jedno źródło ciepła, potrzebujesz sterować zaworami trój- lub czterodrogowymi lub masz instalację solarną? W twoim przypadku najlepiej sprawdzą się bardziej zaawansowane sterowniki do instalacji. Zarządzanie rozbudowaną instalacją grzewczą z poziomu jednego urządzenia, a do tego w aplikacji mobilnej (wybrane modele) to komfort nie do przecenienia. Tutaj możesz wybrać pomiędzy kilkoma rodzajami sterowników:

sterowniki do instalacji,

sterowniki do pompy CO ,

sterowniki zaworów mieszających.

Tutaj również konieczne będzie zlecenie montażu takich sterowników fachowcom. Zarządzanie ciepłem w budynku to dość zawiły temat. By maksymalnie uprościć obsługę takiego systemu, należy mieć pewność, że komplet sterowników został zainstalowany poprawnie.

Regulatory pokojowe

W przypadku każdego systemu zarządzania ogrzewaniem strefowym niezbędne będą pokojowe regulatory temperatury. To inteligentne urządzenia, które w każdym układzie warunkują jego poprawne działanie. Regulatory na bieżąco precyzyjnie sprawdzają temperaturę w każdym pomieszczeniu, a system zestawia ją z tą zadaną przez użytkownika, gwarantując optymalne działanie całego systemu grzewczego.

Czas na szczegóły!

Warto pamiętać, że każdy układ sterowników dopasowany do konkretnego systemu grzewczego to propozycja, która sprawdzi się zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, a także placówek użytku publicznego. Urządzenia służące do zarządzania ogrzewaniem strefowym to również świetne rozwiązanie dla hoteli, szkół, przedszkoli i wielu innych obiektów, a także rozmaitych budynków komercyjnych.

Mamy nadzieję, że wstępnie wiesz już, czego potrzebujesz, by cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z użytkowania ogrzewania strefowego w twoim lokum. Skontaktuj się z nami – chętnie wyjaśnimy ci bardziej skomplikowane tematy, wytłumaczymy działanie konkretnych urządzeń, doradzimy w wyborze konkretnych podzespołów i poinstruujemy w zakresie ich obsługi. Doradcy firmy TECH Sterowniki czekają na twoje zgłoszenia.

