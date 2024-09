Jak wybrać płaszcz zimowy?

Stylowa część zimowej garderoby to bez wątpienia płaszcz. Przede wszystkim wpisuje się w eleganckie stylizacje, choć nie tylko! W końcu pikowane płaszcze pasują też do sportowych zestawów. Jak więc wybrać to okrycie wierzchnie? Podpowiadamy!

Z jakiego materiału płaszcz wybrać?

Pierwsza kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę to materiał

Wełna – szykowny materiał o wyjątkowych właściwościach. Jest naturalnie ciepła, oddychająca, odporna na wodę i wiatr. Płaszcz zimowy wełniany ma elegancki wygląd, dlatego doskonale sprawdzi się zarówno w formalnych, jak i casualowych stylizacjach. Wełna z domieszkami (np. poliester, wiskoza) – mieszanki wełny z syntetycznymi materiałami są tańsze niż czysta wełna, a jednocześnie zachowują większość jej zalet. Poliester i wiskoza poprawiają wytrzymałość, odporność na zagniecenia i zwiększają trwałość płaszcza. Dzięki domieszkom płaszcz może być lżejszy i łatwiejszy w pielęgnacji. Kaszmir – jedna z najdelikatniejszych i luksusowych gatunków wełny. Jest wyjątkowo miękki, lekki, ale jednocześnie bardzo ciepły. Płaszcze z kaszmiru mają elegancki, wyrafinowany wygląd, idealny na formalne okazje. Wymaga jednak bardzo delikatnej pielęgnacji. Poliester i nylon – materiały syntetyczne, zwłaszcza te z membranami wodoodpornymi (jak Gore-Tex), znakomicie spisują się w deszczowe i wietrzne dni. Są lekkie, a jednocześnie zapewniają doskonałą ochronę przed wilgocią. Płaszcze z tych materiałów można nosić się w sportowych, outdoorowych stylizacjach. Naturalne pierze – doskonały naturalny izolator. Bardzo dobrze zatrzymuje ciepło i jest wyjątkowo lekkie. Najlepiej wypada w suchych, lecz mroźnych warunkach. Płaszcze z naturalnym puchem są wytrzymałe, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji, szczególnie jeśli narażone są na wilgoć. Puch syntetyczny – alternatywa dla puchu naturalnego, która lepiej radzi sobie w wilgotnych warunkach. Jest tańszy, łatwiejszy w pielęgnacji, ale zazwyczaj trochę cięższy niż puch naturalny. Płaszcze z syntetycznym wypełnieniem świetnie spisują się na co dzień.

Jaki kolor płaszcza wybrać?

Za uniwersalny wybór uznaje się czarne płaszcze. To wariant ponadczasowy! Jeśli jednak uważasz, że to opcja nieco przytłaczająca, postaw na uniwersalną szarość. Jasnoszary płaszcz prezentuje się lekko, a ciemnoszary zachowuje elegancję, ale jest mniej surowy niż czerń. Bardzo klasyczny, a zarazem praktyczny wybór to camel. Ciepły i klasyczny kolor, który dodaje elegancji. Pasują do niego np. zamszowe buty damskie od Answear.

Wyjątkowa propozycja to czerwony płaszcz damski. Czerwień to piękny, odważny i energetyczny kolor, który przyciąga uwagę oraz dodaje pewności siebie. Czerwony płaszcz damski sprawia, że nawet najprostsza stylizacja staje się interesująca. Nieco bardziej stonowana odsłona czerwieni to bordo. Bardzo stylowo i szlachetnie prezentuje się także butelkowa zieleń. Jeśli lubisz jednak jasne kolory, wybierz wariant kremowy, écru lub pudrowy róż.

Wierzymy, że dzięki naszym wskazówkom nie masz już wątpliwości związanych z doborem tego szczególnego okrycia wierzchniego. Pamiętaj o zwróceniu uwagi na materiał, krój oraz kolor.

