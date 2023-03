 Jak wykorzystać karty podarunkowe jako alternatywę dla tradycyjnych prezentów?

Karty podarunkowe to forma obdarowywania bliskich osób w dosyć nietypowy, oryginalny i wbrew pozorom — przemyślany sposób. Taka forma prezentu cieszy się rosnącą popularnością, ponieważ umożliwia adresatom upominków samodzielnie wybrać sobie podarunek w określonym budżecie — również online, co stanowi bardzo wygodną formę zakupów. Czy taki prezent może się nie podobać? Jedynie wtedy, gdy karta tyczy się asortymentu kompletnie niezwiązanego z upodobaniami i zainteresowaniami obdarowywanej osoby. Jeżeli jest praktycznie strzałem w dziesiątkę, w jaki sposób można wykorzystać ją jako alternatywę dla tradycyjnych upominków?

Prezent na ostatnią chwilę

Zdarza się, iż niektórzy z powodu braku czasu nie są w stanie udać się na zakupy i poświęcić kilku godzin na wybór odpowiedniego upominku na specjalną okazję dla obdarowywanej osoby. Bywa również i tak, że zapomina się o jego zakupie i w porywie emocji, stresu i przy limicie czasowym kupuje się cokolwiek bez głębszego zastanowienia. Właśnie w takich okolicznościach najlepiej zdecydować się na kartę podarunkową jako alternatywę dla klasycznych prezentów. Dla oszczędności czasu można zamówić ją online i wydrukować oraz oprawić w ozdobne pudełko, dzięki czemu karta przybierze formę tradycyjnego prezentu.

Pakiet podarunkowy — również dla par

Ciekawym rozwiązaniem może być również stworzenie pakietu kart podarunkowych do różnych sklepów lub usług. Można kierować się ogólnymi zainteresowaniami, stylem życia i charakterem danej osoby lub pary — jeżeli ma to być prezent np. z okazji ślubu lub rocznicy. W takiej sytuacji warto pokusić się o skompletowanie kart, dzięki którym nowożeńcy lub solenizanci wyposażą swój dom w nowe meble, dekoracje, sprzęt do ogrodu lub rekreacji na terenie własnej posesji.

Radość z doświadczania

Karty podarunkowe są ponadto świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią gromadzić różnych przedmiotów dekoracyjnych, ograniczają się wyłącznie do minimalizmu, natomiast cenią sobie podróże, dobre jedzenie, wizytę w kinie, teatrze, muzeum. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dla takich osób zainwestować w kartę, która umożliwi im spełnianie swoich marzeń i budowanie wspomnień na bazie niesamowitych wrażeń i przeżyć, których mogły doświadczyć właśnie dzięki takiej nietypowej, a jakże trafnej formie upominku.

Przy wyborze karty podarunkowej bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, jaki jest czas jej wykorzystania, czy istnieją ograniczenia np. w kwestii lokalizacji, bądź czy pojawia się potrzeba wcześniejszej rezerwacji terminu na określony event lub wydarzenie.

---artykuł sponsorowany---