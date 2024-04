 Jak zachować młody wygląd skóry twarzy? Poznaj nasze wskazówki!

Skóra na twarzy jest najbardziej narażona na oznaki starzenia. Dość szybko zaczynają się pojawiać na niej zmarszczki, a już po 30. roku życia spada produkcja kolagenu, co tylko przyspiesza proces starzenia skóry. Są jednak skuteczne sposoby, aby zminimalizować ten efekt i zachować młody wygląd twarzy na dłużej. Poznaj nasze podpowiedzi w tej sprawie!

Podstawą zachowania zdrowo wyglądającej, promiennej i jędrnej skóry twarzy na długo jest odpowiednio dobrana pielęgnacja. Choć w łazience większości polskich kobiet znaleźć można krem do twarzy, nie zawsze odpowiada on potrzebom konkretnej cery. Warto zadbać o to, aby dostarczyć skórze odpowiednich składników i wartości odżywczych. Z tego artykułu dowiesz się, czego potrzebuje Twoja cera!

Kremy do twarzy – jaki skład wybierać?

Będąc w drogerii, masz do wyboru najróżniejsze kremy do twarzy – do cery z niedoskonałościami, ze zmarszczkami, naczynkowej, suchej itd. Niestety, wiele kobiet podejmuje decyzję o zakupie kremu wyłącznie na podstawie tego, co napisano na opakowaniu lub samego wyglądu i marki. Często okazuje się, że skład kremu pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o działanie odmładzające. Na co więc zwracać uwagę, czytając skład takiego kremu do twarzy?

Witamina C na twarz – efekt rozświetlenia i odmłodzenia

Choć większości z nas kojarzy się ona głównie z odpornością, to jednak witamina C na twarz jest doskonałym składnikiem, jeśli chodzi o efekt odmłodzenia i rozświetlenia cery. Kremy do twarzy z witaminą C nie tylko zapobiegają powstawaniu zmarszczek, ale także wspomagają syntezę kolagenu, który jest odpowiedzialny za jędrność skóry. Ponadto witamina C na twarz widocznie rozjaśnia skórę, zapobiega przebarwieniom i uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiegając ich pękaniu.

Retinol – wygładzenie zmarszczek

Retinol to pochodna witaminy A. W kosmetologii i dermatologii już od lat cieszy się ogromną popularnością ze względu na swoje zachwycające właściwości przeciwstarzeniowe. Warto wybierać kremy do twarzy z retinolem, ponieważ ten składnik pozwoli wyrównać koloryt skóry, zwiększyć produkcję kolagenu, elastyny i innych czynników odpowiedzialnych za jędrną, promienną cerę. Dobrze dobrany i regularnie stosowany krem z retinolem będzie wręcz działał jak terapia odmładzająca.

Koenzym Q10 – ochrona przed przedwczesnym starzeniem

Kremy odmładzające nie są przeznaczone tylko dla Pań po pięćdziesiątce. Zarówno produkcja kolagenu, jak i koenzymu Q10 w kobiecym organizmie maleje z wiekiem, a proces ten rozpoczyna się już po 20. roku życia. Dlatego ważne jest, aby dostarczać skórze te składniki na przykład właśnie w postaci kremu do twarzy. Koenzym Q10 jako składnik kremu będzie przeciwdziałał oznakom przedwczesnego starzenia i działał jako przeciwutleniacz. Pozwoli dzięki temu podtrzymać jędrność skóry i zachować młodzieńczy wygląd twarzy na dłużej.

Wybierając kremy do twarzy z opisanymi powyżej składnikami, zadbasz o jędrną i młodo wyglądającą cerę na lata!

---- artykuł sponsorowany ---