 Jak zadbać o formę latem? Połącz przyjemne z pożytecznym

Wielu mężczyzn stara się zbudować formę na lato. Jednak o dobrą kondycję i wysportowaną sylwetkę można zadbać także w wakacje. Zwłaszcza że to idealny czas, aby spróbować swoich sił w jednej z letnich dyscyplin i form rekreacji. Na co postawić w tym roku?

Lato i czas urlopów nie musi kojarzyć się wyłącznie z bezczynnym leżeniem na plaży. Właściwy odpoczynek i regeneracja są oczywiście wskazane. Warto jednak spędzić ten okres aktywnie, podejmując nowe wyzwania czy doskonaląc swoje umiejętności w ulubionych sportach. Jakie dyscypliny pozwolą zbudować i utrzymać mężczyznom formę podczas wakacji?

Wybierz modne sporty wodne

Stand Up Paddle - jeśli do tej pory ktoś nie słyszał o tej dyscyplinie, warto to jak najszybciej nadrobić. SUP to bowiem zdecydowany hit ostatnich miesięcy. W tym sporcie wodnym użytkownik pływa na specjalnej desce w pozycji stojącej. Do poruszania się i zmian kierunku służy mu wiosło. Stand Up Paddle można uprawiać na różnych akwenach: morzu, oceanie czy jeziorze. W wersji rekreacyjnej będzie idealnym połączeniem wypoczynku z aktywnością, gdyż w każdej chwili można zatrzymać się i chwilę opalać lub podziwiać linię brzegową z dala od tłumu turystów. Wielu entuzjastów SUP wybiera z kolei warianty ekstremalne polegające na dynamicznych spływach. W każdym przypadku wiosłowanie wymaga sporego wysiłku. To idealny sposób na kształtowanie mięśni klatki piersiowej i bicepsów oraz redukcję tkanki tłuszczowej.

Mężczyźni poszukujący większej dawki adrenaliny powinni wybrać jeden z wielu sportów z deską. Windsurfing, kitesurfing czy wing foil to fantastyczne dyscypliny, które gwarantują mnóstwo frajdy i pozytywnych emocji. A poza tym uprawianie surfingu jest bardzo efektowne i zawsze robi spore wrażenie. Latem można skorzystać z oferty wielu szkół zapewniających szybką naukę i pomoc wykwalifikowanych trenerów. Żeby pływać na desce, wcale nie trzeba udawać się do jednego z polskich czy zagranicznych kurortów. W wielu miastach dostępne są wakeparki, na których można popływać na wakeboardzie. To dynamiczny sport, który nie wymaga specjalnych predyspozycji czy przygotowań.

Męska wyprawa, czyli trekking górskimi trasami

W każdym mężczyźnie drzemie także odkrywca i poszukiwacz przygód. Dlatego w wakacje warto wybrać się na trekking górskimi szlakami i poznać piękno otaczającej nas przyrody. To idealny sposób, aby spędzić czas w samotności lub z najbliższymi osobami, z dala od cywilizacji i miejskiego zgiełku. Górskie, świeże powietrze pozwoli odpowiednio dotlenić organizm, co przełoży się na lepsze samopoczucie i większą energię na co dzień. Takie wędrówki to odpoczynek dla umysłu, gwarantujący redukcję stresu i wszelkich napięć, a jednocześnie solidny trening dla całego ciała. Efektem z pewnością będzie doskonała kondycja i zwiększona odporność organizmu. Co więcej, konieczność poradzenia sobie z mniejszymi lub większymi przeciwnościami czy odnajdywanie się w terenie wpływa także na pewność siebie, co z pewnością będzie zauważalne w codziennych działaniach.

Warto pamiętać, że każdy odpowiedzialny turysta musi zadbać o właściwe wyposażenie. Podstawą są oczywiście buty trekkingowe, które zagwarantują przyczepność i stabilność nawet na nierównym czy śliskim podłożu. Należy sięgnąć także po wysokiej klasy spodnie i koszulki turystyczne wykonane z oddychających materiałów, które szybko odprowadzają wilgoć z ciała, zapewniając suchość i komfort podczas każdej wędrówki. W górach pogoda bywa bardzo zmienna, dlatego nawet na krótką, jednodniową wyprawę warto zabrać kurtkę typu softshell lub hardshell. Pierwsza zabezpieczy przed małym deszczem i mżawką. Druga zagwarantuje pełną ochronę nawet przed większą ulewą czy silnym wiatrem. Cały ekwipunek należy umieścić w solidnym plecaku turystycznym, wyposażonym w system nośny odciążający kręgosłup i stawy.

Wakacje w mieście? Postaw na te dyscypliny

Powrót z wczasów wcale nie musi oznaczać końca aktywności. O dobrą formę można zadbać także w przestrzeni miejskiej. Idealnym wyborem będzie wszelkiego rodzaju skating, czyli rolki, deskorolki lub hulajnogi. Może to być świetna forma rekreacji po pracy lub idealny sposób na spędzanie weekendu ze znajomymi, ale z pewnością sprawdzi się także, jako ekonomiczny i ekologiczny środek transportu. Jakie korzyści zapewnia regularna jazda na rolkach czy deskorolce? Przede wszystkim świetnie wpływa na koordynację ruchową, rozwijając przy tym także zmysł równowagi. Dzięki codziennym treningom można wypracować prawidłową postawę ciała - z tego względu będzie to idealna aktywność dla osób pracujących na siedząco. Jazda na rolkach czy deskorolce umożliwia kształtowanie wielu partii mięśni m.in. nóg, ud, pośladków, ramion czy brzucha. Konieczność ciągłego balansowania na desce angażuje również mięśnie głębokie, które trudno wytrenować jedynie na siłowni.

A może sporty zespołowe? Nic taki nie budzi ducha rywalizacji jak gra w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Co oczywiste, uprawianie tych dyscyplin pomaga w wypracowaniu odpowiedniej kondycji, elastyczności ciała oraz ogólnej wytrzymałości organizmu. Wybierając się na boisko, należy pamiętać przede wszystkim o doborze właściwego obuwia, które zapewni przyczepność i ochroni przed kontuzjami czy urazami. Na boiska trawiaste warto wybierać wysokiej jakości lanki lub korki, a na popularne orliki - profesjonalne buty piłkarskie typu turfy (https://sportano.pl/mezczyzna). W przypadku butów do koszykówki czy siatkówki niezwykle istotny jest odpowiedni system amortyzacji oraz wsparcie dla kostki.

Ciężko znaleźć ekipę do gry? W pobliżu brakuje boiska? To żaden problem. Wówczas wystarczy sięgnąć po trenażery piłkarskie lub składane bramki z siatkami celowniczymi. To doskonały sprzęt umożliwiający doskonalenie umiejętności przyjęcia, podania czy precyzji strzału. Zarówno w niewielkiej grupie, jak i w pojedynkę. Świetnym wyborem będą także kosze do koszykówki do zawieszenia na ścianie budynku lub przenośne zestawy z regulowanym stelażem. Gra dwóch na dwóch czy trening rzutów? Dzięki tym akcesoriom można zapewnić sobie wiele frajdy i pozytywnych emocji, a przy tym porządnie się zmęczyć.