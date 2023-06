 Jak zamontować siatkę ogrodzeniową? Poradnik krok po kroku

Montaż siatki ogrodzeniowej jest jednym z podstawowych zadań przy zabezpieczaniu posesji. To dość popularny wybór ze względu na swoją wszechstronność, a także trwałość. Instalacja ogrodzenia jest stosunkowo prosta, jednak wymaga precyzji i odpowiedniego przygotowania. O czym warto pamiętać? Podpowiadamy!

Montaż siatki ogrodzeniowej – jakie narzędzia przygotować?

Przed przystąpieniem do montażu siatki ogrodzeniowej warto dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta oraz przygotować potrzebne akcesoria, np. nożyce, młotek, poziomicę, wiertarkę. Najlepiej wybrać narzędzia wysokiej jakości, odpowiednie do rodzaju materiałów, z których wykonane są słupki i siatka ogrodzeniowa. Dzięki temu montaż staje się łatwiejszy i bardziej precyzyjny. Warto również upewnić się, czy zalecenia dotyczące montażu są zrozumiałe – pozwoli to zapobiec potencjalnym błędom oraz problemom.

Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu przed montażem siatki ogrodzeniowej jest kluczowym krokiem mającym istotny wpływ na późniejszy proces i trwałość ogrodzenia. Po pierwsze trzeba dokładnie oznaczyć granice, na których zostanie zamontowane ogrodzenie. Można to zrobić za pomocą sznurka naciągniętego między punktami granicznymi lub poprzez umieszczenie znaczników w ziemi.

Ponadto warto sprawdzić, czy w danym miejscu pod ziemią nie ma ukrytych rur lub przewodów. To bardzo istotne, ponieważ nieprzemyślane kopanie może prowadzić do poważnych problemów. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów w zakresie przeprowadzania odpowiednich badań zlokalizowania istniejących instalacji pod ziemią. Dzięki temu można uniknąć niebezpiecznych sytuacji oraz ewentualnych kosztów napraw konkretnych uszkodzeń.

Jak osadzić słupki?

Standardowo słupki ogrodzeniowe są instalowane w odstępach około 2,5 metra między sobą. Ta optymalna odległość umożliwia łatwe naciągnięcie drutu napinającego, jednocześnie nie generując nadmiernych kosztów. Pierwszym krokiem jest wykopanie odpowiedniej liczby dołków o średnicy wynoszącej około 30 cm i głębokości około 50 cm. Po oznaczeniu miejsc należy upewnić się, czy są one ustawione właściwie. W tym celu można użyć poziomicy. W razie potrzeby trzeba skorygować ich pozycję – zapewnia to równomierne i estetyczne rozłożenie ogrodzenia.

Po oznaczeniu i upewnieniu się o ich pionowości kolejnym etapem jest wbijanie słupków w ziemię. Po wykonaniu tej czynności można przystąpić do umieszczenia słupków ogrodzeniowych – początkowych, narożnych i pośrednich – w odpowiednich dołkach. Aby zapewnić większą stabilność całej konstrukcji, zaleca się zalanie umieszczonych w dołkach elementów betonem.

Zakładanie drutu naciągowego

Montaż drutu naciągowego rozpoczyna się od słupka początkowego lub narożnikowego. By zabrać się do przeprowadzenia tego etapu, należy przygotować:

- pręt napinający,

- opaskę mocującą,

- śrubę z oczkiem.

Następnie przez oczka śruby przeprowadza się pręt napinający. W przypadku słupa narożnego trzeba pamiętać o użyciu śruby z dwoma oczkami, co umożliwi wyprowadzenie go w dwie strony bez konieczności montażu na słupkach stabilizujących. Pozostaje jedynie zamocować drut naciągowy, przekładając go przez otwory w prętach napinających i używając kołowrotka do napinania. W słupkach pośrednich należy wykonać otwory o średnicy 8 milimetrów, w których mocuje się przelotki, a do nich wystarczy podpiąć drut.

Montaż siatki ogrodzeniowej

Sam proces montażu siatki ogrodzeniowej należy zacząć od słupka początkowego lub narożnikowego. Warto przy tym pamiętać, że pierwsze oczka siatki muszą być przeprowadzone przez pręt naprężający i przymocowane na śrubach z oczkiem. Następnie powinno się rozłożyć i przytwierdzić siatkę ogrodzeniową do kolejnych słupków pośrednich za pomocą drutu do zaplatania. Na końcu, w celu zwiększenia stabilności ogrodzenia, siatkę mocuje się żyłką do drutu naciągowego na całej jej długości.

Dlaczego warto zdecydować się na montaż siatki ogrodzeniowej?

Montaż siatki ogrodzeniowej niesie ze sobą wiele zalet, które sprawiają, że jest popularnym wyborem dla wielu osób.

- Łatwy montaż – siatka ogrodzeniowa jest stosunkowo łatwa do zamontowania. Jej konstrukcja opiera się na prostych elementach, takich jak słupki i siatka, co ułatwia proces montażu. Z odpowiednimi narzędziami oraz nastawieniem do pracy, można samodzielnie zainstalować siatkę ogrodzeniową bez konieczności angażowania specjalistów.

- Wszechstronność siatki ogrodzeniowej – może ona być wykorzystywana do różnych celów, takich jak zabezpieczenie posesji, ogradzanie ogrodów, placów zabaw, czy też jako bariera dla zwierząt. Siatka ogrodzeniowa jest dostępna w różnych wysokościach i grubościach, co umożliwia dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i preferencji.

- Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – wykonana z wytrzymałych materiałów, takich jak na przykład ocynkowana stal, siatka jest odporna na korozję i działanie czynników atmosferycznych, np. deszczu, śniegu czy promieniowania UV. Dzięki temu, ogrodzenie utrzymuje swoją funkcjonalność i atrakcyjny wygląd przez długi czas, wymagając minimalnego nakładu konserwacyjnego.

