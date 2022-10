 Jak zaplanować budżet domowy?

Mądre gospodarowanie pieniędzmi to cenna umiejętność, która umożliwia zabezpieczenie przyszłości na wypadek problemów finansowych ale też zaoszczędzenie kwot na spełnienie finansowych inwestycji czy dokonanie ważnych zakupów. Umiejętność ta nie dotyczy wszystkich. Wiele osób niezależnie od wysokości zarobków żyje konsumuje całą pensję. Jak to zmienić i jak zaplanować prosty budżet rodzinny?

Budżet domowy krok po kroku

1. Ocena obecnej sytuacji, w tym oszacowanie posiadanych środków pieniężnych

Aby dobrze zaplanować miesięczny budżet domowy musimy poznać kwotę jaką dysponujemy. Na tę wartość składają się: pieniądze jakie zostały nam z poprzedniego miesiąca zgromadzone na koncie, gotówka jaką mamy w portfelu, gotówka odłożona w domu, pieniądze zdeponowane na wszystkich rachunkach bankowych oraz przelew z miesięczną wypłatą. Zatem najlepiej planowanie budżetu wykonać w dniu wypłaty – wówczas nie umknie nam żadna kwota I poznamy właściwą wartość początkową, której potrzebujemy do zaplanowania wydatków oraz sprawdzenia ile realnie wydajemy w okresie od wypłaty do wypłaty.

2. Podstawowe wydatki

Kolejnym bardzo ważnym etapem planowania budżetu miesięcznego jest spisanie wszystkich kosztów, jakie ponosimy każdego miesiąca na utrzymanie gospodarstwa domowego. Sprawę ułatwi komputer z otwartym arkuszem kalkulacyjnym ale wystarczająca będzie też kartka I długopis. Dodatkowo aby ułatwić sumowanie wydatków warto przygotować wyciąg z konta bankowego, rachunki, faktury i paragony. Najlepiej zacząć od określenia jakie są stałe koszty utrzymania, czyli:

czynsz, prąd, gaz, woda,

rata za kredyt hipoteczny, leasing, raty za zakupy,

opłata za abonament telewizyjny, Internet,

ubezpieczenie mieszkania i polisa ubezpieczeniowa na życie,

koszt paliwa, biletu na komunikację miejską, taksówek,

koszt parkingów i myjni samochodowej,

koszty szkoły, uczelni, kursów językowych i innych,

zakupy spożywcze,

zakupy kosmetyków, chemii,

zakup leków, koszty leczenia (wizyty u dentysty, lekarza),

wydatki na rozrywkę: kino, zoo, koncerty,

wydatki na restauracje i jedzenie na mieście,

wydatki na ubrania, obuwie, biżuterię,

wydatki na artykuły gospodarstwa domowego.

Zgromadzone kwoty trzeba zsumować i porównać z wysokością miesięcznych dochodów. Najlepiej jeśli wynik jest dodatni, wówczas oznacza to, że śmiało możemy zacząć odkładać nadwyżkę. Z kolei wynik na minusie oznacza, że w budżecie domowych trzeba uwzględnić wydatki konsumpcyjne, które trzeba ograniczyć. Bedzie to tym trudniejsze im większy udział stałych kosztów utrzymania we wszystkich wydatkach.

3. Oszacowanie wysokości wydatków jednorazowych

Poza stałymi wydatkami każdy posiada też nieregularne trudne do zaplanowania koszty życia, które mocno utrudniają dokładne zaplanowanie budżetu miesięcznego. Mimo wszystko warto je uwzględnić w budżecie rocznym I miesięcznym. Dzięki temu zwiększymy szansę na utrzymanie planu finansowego. Jakie jednorazowe koszty warto uwzględnić w budżecie domowym:

prezenty urodzinowe i świąteczne,

organizacja świąt i imprez towarzyskich,

przegląd techniczny samochodu i ubezpieczenie samochodu,

wyjazd na urlop,

wycieczki dla dzieci,

remonty,

podatek od nieruchomości.

4. Ustalenie minimalnej kwoty miesięcznych oszczędności

Planowanie budżetu domowego najczęściej jest wywołane chęcią posiadania oszczędności. Jest to pożądana sytuacja, gdyż pozwala uniknąć konieczności korzystania z pożyczki lub kredytu. Ponadto oszczędności zwiększają poczucie bezpieczeństwa i niezależności finansowej, przez co zmniejszają stres i niepewność przyszłości. Za wystarczającą poduszkę bezpieczeństwa uznaje się kwotę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Jak skutecznie odkładać pieniądze? Po pierwsze trzeba jasno określić nadwyżkę finansową i najlepiej to zrobić na początku miesiąca aby pieniądze nie rozeszły się wraz z codziennymi wydatkami. Oszczędzone pieniądze najlepiej odkładać na osobnym rachunku bankowym ewentualnie rachunku przeznaczonym na niespodziewane wydatki oraz wydatki nieregularne. Oczywiście odłożone środki powinny być wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach takich jak naprawa auta, wymiana niezbędnego sprzętu AGD, leczenie, nadpłata kredytu hipotecznego, koszty zżycia w przypadku utraty pracy.

5. Jak zaplanować roczny budżet domowy

Dobrze wykonany plan miesięczny powinien być motywacją do zaplanowania wydatków na cały rok. Jak to zrobić? Stałe wydatki miesięczne wystarczy pomnożyć przez 12 miesięcy w roku, a koszty nieregularne za każdym razem trzeba rozpatrzyć indywidualnie.

Jakie są korzyści z planowania budżetu domowego? Poza kontrolą nad sposobem wydawania zarobionych pieniędzy możemy odłożyć oszczędności, co przełoży się na ustabilizowanie sytuacji finansowej. Artykuł powstał przy udziale ekspertów z firmy Eden Finance .

