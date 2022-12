Jak znaleźć apartament do wynajęcia w Polsce w szczycie sezonu

Spędzanie wakacji w Polsce jest aktualnie bardzo modne i "na czasie". Polska ma wiele uroków, co z pewnością wie każdy, kto w swoim życiu zobaczył już trochę świata. Wyjazdy lokalne i bliższe podróże mogą być podyktowane nie tylko względami finansowymi, ale też chęcią lepszego poznania polskiej kultury, odwiedzenia oczywistych miejsc, do których nie było okazji udać się wcześniej czy stosunkowo niewielką odległością do większości zakątków naszego kraju. Dla wielu osób jedynym sensownym okresem podróżniczym są lipiec i sierpień, gdy dopisuje pogoda, a w wielu miejscach organizowane są letnie atrakcje.

Wówczas panuje jednak największy szczyt sezonu, dlatego znalezienie noclegu za rozsądną cenę może graniczyć z cudem. Dużą popularnością cieszą się też dłuższe wypady do największych polskich miast, w tym do Warszawy, Krakowa czy do Wrocławia. Aby zaoszczędzić na hotelach, warto poszukać apartamentu w ramach wynajmu długoterminowego. Przydatne mogą okazać się portale, takie jak Rentola.pl, na których można znaleźć mieszkania na każdą kieszeń, we wszystkich najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. W artykule znajdziesz szereg porad na temat tego, jak zaplanować wakacje i kiedy najlepiej poszukiwać noclegu.

Polska czy zagranica - gdzie spędzić wakacje?

Wakacje w Polsce z roku na rok są coraz droższe. Właściciele wielu obiektów wypoczynkowych zwiększa ceny noclegów w okresie letnim wiedząc, że i tak znajdą się na nie chętni. W efekcie ceny hoteli, pensjonatów i apartamentów rosną, zwłaszcza w najpopularniejszych polskich kurortach, takich jak Sopot, Hel, Władysławowo czy Łeba, ale też w Zakopanem, Ustroniu, Bukowinie Tatrzańskiej czy w Karpaczu. W szczycie sezonu ciężko jest więc znaleźć w nim nocleg, którego cena nie przekracza 100-150 zł za jedną noc.

Przeglądając dostępne aplikacje i wyszukiwarki hoteli i obiektów wypoczynkowych można szybko przekonać się, że Polska jest pod tym względem dość drogim krajem, a ceny noclegów są niemalże porównywalne z krajami Zachodniej Europy czy Skandynawii, zwłaszcza w ścisłym szczycie sezonu. O wiele tańszy obiekt, i to w nieporównywalnie lepszym standardzie, można znaleźć na południu, czyli na Bałkanach, w Grecji czy Turcji, ale też we Włoszech. Jeśli dobrze poszukać, można trafić na komfortowe miejsce do wypoczynku już za kilkanaście euro za dobę.

Zarnell, Canva.com

Jak szukać apartamentu w Polsce w szczycie sezonu?

Dziś znalezienie noclegu o wysokim standardzie w jakiejkolwiek części świata nie stanowi większego problemu. O ile tylko pozwalają nam na to środki, nocleg możemy zarezerwować w ciągu kilku minut. Bardzo przydatne są platformy, takie jak Booking, AirBnb czy OLX, na których coraz częściej ogłaszają się również polscy gospodarze. Zaletą tych dwóch pierwszych jest możliwość zarezerwowania noclegu bezkontaktowo, płacąc z góry lub po przyjeździe, według własnego życzenia. Niektóre apartamenty oferują możliwość samodzielnego zameldowania, na przykład po wyjęciu kluczyka ze specjalnej skrytki.

W pierwszej kolejności należy wybrać interesujący nas obszar lub miasto, a także określić odległość od centrum, plaży, sklepów czy innych obiektów. Można też wybrać typ obiektu (mieszkanie na wyłączność, domek, pojedynczy pokój) i ewentualne dodatkowe udogodnienia. Po wprowadzeniu ceny, liczby osób i daty pojawią się dopasowane do filtrów ogłoszenia, które można posortować pod względem ceny, poprzednich ocen gości czy bliskości od wybranej wcześniej lokalizacji, a także warunków rezerwacji, na przykład możliwości jej odwołania.

Fadylr, Canva.com

Kiedy szukać apartamentu w szczycie sezonu

Każdy wyjazd, zwłaszcza pod kątem noclegu, warto zaplanować już wcześniej, najlepiej na kilka miesięcy czy tygodni przed. Dzięki temu zdążymy zarezerwować nocleg przed innymi. Szukanie na ostatnią chwilę może mieć korzyści, gdyż zdarza się, że właściciele wprowadzają zniżki za rezerwację obiektu na dzień przed. Jest to jednak dość rzadka sytuacja, dlatego dla własnego komfortu psychicznego warto mieć wykupiony nocleg już wcześniej. W przeciwnym razie będzie trzeba zadowolić się tym, co zostanie, czyli niewspółmiernie drogimi apartamentami, nierzadko w niższym standardzie.

Poszukiwania w szczycie sezonu nad Bałtykiem czy w Zakopanem, na ostatnią chwilę mogą okazać się złym pomysłem. Dostępność dobrych kwater jest wtedy na bardzo niskim poziomie a ceny odwrotnie, są na bardzo wysokim. Znacznie lepsze jest poszukiwanie miejsca pobytu wcześniej. Dla najbardziej obleganych lokalizacji może być to nawet kilka miesięcy przed wyjazdem. Będziesz miał wtedy pełną elastyczność, co do wyboru miejsca, możesz też liczyć na przystępne cenowo okazje.

Bezpieczeństwo poszukiwań noclegu w szczytowym sezonie

Szukając apartamentu za pośrednictwem portali i aplikacji jest bezpieczniejsze niż zawierając ustną umowę z właścicielem obiektu znalezionego na przykład w ogłoszeniu. W takim przypadku mamy wykupioną dodatkową ochronę, która gwarantuje zwrot pieniędzy w razie odwołania rezerwacji przez właściciela, a niekiedy również przez podróżującego. Jeśli po przyjeździe na miejsce okaże się, że obiekt jest niedostępny, portale mają obowiązek znalezienia zastępczego zakwaterowania o podobnym standardzie, i pokrycia jego kosztów.

Warto szukać noclegów z dobrymi ocenami. Czytając je można dowiedzieć się na przykład, czy dany apartament spełnia wymagania pod względem czystości, czy są w nim dostępne wszystkie deklarowane sprzęty oraz czy jego właściciel na pewno jest wiarygodny. Nie warto decydować się na pobyty w miejscach ze słabymi ocenami, nawet, jeśli ich cena będzie dużo bardziej korzystna. Jeśli masz wątpliwości, pytaj. Dzięki temu unikniesz niespodzianek.

Dostępność i ceny poszczególnych obiektów różnią się w zależności od tego, czy szukasz noclegu na ostatnią chwilę czy kilka tygodni wcześniej. Nie zawsze warto zwlekać z rezerwacją zwłaszcza, jeżeli swój wyjazd planujesz w okresie wakacyjnym, zimowym czy sylwestrowym.