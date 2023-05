 Jak zorganizować domowe SPA?

Latem częściej zwracamy uwagę na odprężenie, relaks i dbanie o urodę. Po pracy wychodzimy na zewnątrz, urządzamy sobie dłuższe spacery, siadamy w zadrzewionych miejscach, by poczytać książkę, słuchając śpiewu ptaków. Pozwalamy, by czas płynął wolniej, odcinamy się od Internetu, skupiamy się tylko na sobie. Podobnie jest ze SPA. Dlaczego warto pozwolić sobie na ten luksus?

Spa w domu – dlaczego warto?

Pod pojęciem SPA kryje się wywiedziony z języka łacińskiego zwrot: zdrowie przez wodę. Faktycznie woda odgrywa tu znacząca rolę. SPA kojarzymy z czymś luksusowym, zazwyczaj z długą kąpielą w pianie przy świecach. Jednak prawda jest taka, że na luksus dłuższej, spokojnej kąpieli może sobie pozwolić każdy, bez względu na zasobność portfela. Sekret kryje się w wodzie. Ciepła kąpiel to najprostszy sposób na zrelaksowanie się. Siedząc w ciepłej wodzie, pozwalamy naszemu organizmowi na chwilę oddechu. Woda pomaga rozluźnić mięśnie, wpływa na metabolizm, na układ krążenia i na ciśnienie. Brzmi zachęcająco? Świetnie, bo kąpiel to podstawy krok w organizacji domowego SPA. Warto dodać do niej nieco soli albo olejków przeznaczonych do kąpieli. Nie zaszkodzi też zapalić jedną lub dwie świece. Efekt? Tanim kosztem możemy w zaciszu własnej łazienki urządzić sobie dłużą chwilę relaksu z korzyścią dla naszego ciała i umysłu.

O czym warto pomyśleć?

SPA w domu daje fantastyczną okazję, aby skorzystać z preparatów kosmetycznych, które już mamy. Pierwszą czynnością, jaka powinna nam przyjść do głowy, jest peeling całego ciała. Zazwyczaj skupiamy się na twarzy, tymczasem skóra na ciele również wymaga głębokiego oczyszczenia, odżywienia i nawilżenia.

Tutaj możemy skorzystać z gotowych kosmetyków lub pomyśleć nad prostymi mieszankami stworzonymi w tego, co znajdziemy w kuchni; kosmetyki z użyciem miodu, cukru, cynamonu bądź jogurtu są świetną okazją do zrobienia czegoś, czego wcześniej być może nie próbowaliśmy. Mieszanie składników spożywczych w celu zrobienia z nich kosmetyków przełamuje rutynę, pozwalając nam się pobawić i skupić myśli na czymś nowym.

Sam w sobie peeling jest okazją do masażu przepracowanych mięśni. Spięte mięśnie karku i szyi są źródłem stresu. Oprócz masażu ciała, warto zastanowić się nad twarzą. Pod jej skórą znajdują się mięśnie, włókna ruchowe i naczynia krwionośne, którymi wypadałoby się zająć. Delikatny masaż przestrzeni między brwiami, wokół oczu, czoła, policzków wykonany palcami pomoże zniwelować zmęczenie, dotleni i odżywi delikatną skórę twarzy. Jeśli chcemy zafundować skórze twarzy bardziej profesjonalny masaż, możemy skorzystać ze specjalnego sprzętu na przykład na https://unicornbeauty.com.pl/masazer-do-twarzy.

Co po kąpieli?

Czy relaks kończy się na wyciągnięciu korka z wanny? W żadnym wypadku. Po wieczornej kąpieli warto iść za ciosem i skorzystać z faktu, że nasz organizm jest uspokojony, a umysł nieco zwolnił. Pielęgnację możemy skończyć z użyciem kosmetyków na bazie naturalnych składników z https://unicornbeauty.com.pl/. Po wtarciu we włosy ostatniej kropli olejków, a w ciało balsamu regenerującego, warto położyć się, przeczytać rozdział dobrej książki, napić kieliszka wina albo nic nie robić, tylko pozwolić na swobodny przepływ myśli, zamknąć oczy i cieszyć się spokojnym, w pełni zasłużonym, zdrowym snem.

--- artykuł sponsorowany ---