 Jak zrobić wrażenie na potencjalnym pracodawcy

Wywarcie dobrego pierwszego wrażenia jest kluczowe w procesie rekrutacji. Możesz mieć tylko kilka minut rozmowy twarzą w twarz z potencjalnym pracodawcą, zanim zdecyduje on, czy uważasz, że nadajesz się na dane stanowisko. Oto sposoby, dzięki którym możesz zrobić wrażenie na potencjalnym pracodawcy.

Najważniejsze informacje

Wykorzystaj pierwszy kontakt z pracodawcą, by podkreślić, dlaczego jesteś najsilniejszym i najlepiej wykwalifikowanym kandydatem. Przed poważniejszymi rozmowami często przeprowadza się szybką rozmowę telefoniczną. Nie spóźniaj się na rozmowy osobiste, ubierz się odpowiednio i bądź uprzejmy dla każdego, kogo spotkasz (nie tylko dla prowadzącego rozmowę). Po rozmowie podziękuj za rozmowę

Aplikuj na stanowiska, na które się kwalifikujesz

Firmy szybko odrzucają zgłoszenia od kandydatów, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji. Jeśli ubiegasz się o pracę tylko dlatego, że wydaje Ci się ona interesująca, ale nie masz żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, to może lepiej poświęcić swój czas na naukę lub staż. Jeśli potrafisz się wysilić i dopasować swoje kwalifikacje i doświadczenie do opisywanego stanowiska, masz szansę. Listy motywacyjne dają Ci możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za odstępstwem od wymagań dotyczących doświadczenia, ale musisz być bezpośredni i przekonujący. Wiele podań otrzymuje mniej niż 30 sekund czasu na zapoznanie się z nimi.

Napisz ukierunkowany list motywacyjny

Skieruj list motywacyjny, w którym przedstawisz swoje kluczowe kwalifikacje i podkreślisz dopasowanie do stanowiska, do osoby prowadzącej poszukiwania kandydatów, jeśli jest ona znana. List motywacyjny musi zawierać konkretną informację o stanowisku, na które aplikujesz. Liczy się ortografia i poprawna gramatyka. Podobnie jak odstępy między słowami na stronie, atrakcyjny wygląd ogólny i dotyk papieru (w przypadku CV papierowego). Aplikacje internetowe, które są normą, muszą być odpowiednio ukierunkowane i sformatowane. Zwracaj równie dużą uwagę na pisownię, gramatykę i wygląd.

Dostosuj swoje CV do stanowiska

Liczy się dostosowanie do potrzeb. Twoje CV powinno konkretnie opisywać stanowisko i wymagane umiejętności, a nie ogólnikowe sformułowania typu: "Szukam ambitnej możliwości wykorzystania swoich umiejętności u postępowego pracodawcy, który zapewni mi możliwość rozwoju". Indywidualność jest wszystkim, kiedy szukasz różnych możliwości.

Kieruj się swoimi mocnymi stronami

Co odróżnia Cię od 40 innych kandydatów? W swoim dostosowanym do potrzeb CV zacznij od tego, co jest najważniejsze dla stanowiska, o które się ubiegasz. Etap Twojej kariery również ma duże znaczenie dla rozmieszczenia informacji w CV. Jeśli właśnie kończysz studia, zacznij pierwszą część życiorysu od informacji o wykształceniu i stopniu naukowym

Przygotuj się na rozmowę telefoniczną

Pracodawcy zazwyczaj rozpoczynają proces od wstępnej rozmowy telefonicznej. Bądź przygotowany na ustalenie daty i godziny, zwykle w godzinach 8-17. Rozmowa telefoniczna zawęża listę potencjalnych pracowników. Przygotuj się na mini wywiad i oczekuj, że przedstawisz rozmówcy swoje oczekiwania dotyczące wynagrodzenia.

