Jaką sukienkę wybrać na studniówkę?

Niejedna z nas na pewno musiała lub właśnie stoi przed wyborem idealnej sukienki na ten ważny dzień. Przysłowiowy ostatni dzień przed nauką do egzaminu dojrzałości. Każda z nas chce wyglądać w tym dniu zjawiskowo, ale wybór sukienek w sklepach potrafi mocno zaniżyć nasze oczekiwania. Jednak XXI wiek otwiera przed nami wrota Internetu, gdzie znaleźć możemy dosłownie każdą sukienkę. Począwszy od kroju, przez długość do koloru i materiału. Przed nami lista propozycji sukienek, które wybrać można na tę okazję, aby czuć się modnie i wyjątkowo.

Sukienki Maxi, czyli hit ostatnich miesięcy

Niezwykle zjawiskowo i elegancko prezentują się sukienki maxi. Dostępne w różnych krajach, mogą być obcisłe lub rozkloszowane od połowy. Ta długość jest nie tylko bardzo stosowna, ale też szykowna i elegancka. Kojarzy się ze stylizacjami gwiazd filmowych na czerwony dywan. Kolor jaki wybierzemy powinien pasować do naszego typu urody, a przede wszystkim bardzo nam się podobać, abyśmy czuli się w nim dobrze.

Bardzo modnym w tym roku kolorem jest kolor czerwony. Co kilka lat wraca on do łask i to właśnie kolejny moment jego świetności. Każdy krój w kolorze czerwonym prezentuje się świetnie. Czy to długa, czy to krótka sukienka. Błędnie myśli o kolorze czerwonym jako wyzywającym i niestosownym. Nic bardziej mylnego. Odpowiednio dobrany krój sukienki tej właśnie barwy wyglądać będzie elegancko i zjawiskowo.

Sukienki Satynowe

Innym bardzo modnym rozwiązaniem w tym sezonie będzie wybór satynowej sukienki. Sukienki satynowe podbiły serca kobiet w 2021 roku. Szczególnie te krótkie satynowe sukienki przypadły nam do gustu. Dostępne są w wielu kolorach. Sprawiają, że sylwetka prezentuje się bardzo dziewczęco i delikatnie, ale zarazem z pazurem poprzez swoją długość i odkryte ramiona oraz dekolt. W tym sezonie satyna pojawia się pod każdą postacią.

Ale pamiętajmy, że nie tylko sukienka wchodzi w grę. Dla tych pań, które nie lubią sukienek, bądź chcą czegoś innego niż klasyka idealnym rozwiązaniem będą spodnie pod różnymi postaciami. Hitem ostatnich sezonów są damskie garnitury. Niezwykle eleganckie i wyjątkowe, a przede wszystkim wygodne. Możemy również postawić na spódniczkę i marynarkę. Do mody powrócić mają też garsonki. Warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem, jeżeli klasyczne sukienki do nas do końca nie przemawiają. Jeszcze innym rozwiązaniem są niezwykle eleganckie kombinezony. W połączeniu z wysokimi szpilkami stanowią idealną stylizację na studniówkę.

Sukienki czerwone

Sukienki dzianinowe

Kolejną propozycją są sukienki dzianinowe. Jest to bardzo oryginalne i nietuzinkowe rozwiązanie, a więc dla osób, którym poprzednie propozycje nie bardzo przypadły do gustu. Coraz więcej pojawia się w właśnie takich sukienek, gdyż dzianina pod różną postacią stała się modna.

Mała czarna to chyba najczęstszy wybór na studniówkę. Nie ma co się dziwić, jest elegancka i na większości osób prezentuje się dobrze. Kolor czarny dobrze współgra również z innymi kolorami, a więc w takim wypadku charakteru dodać mogą szalone dodatki do stylizacji. Ważne, abyśmy sami czuli się w ten sposób dobrze.

Niezależnie od rodzaju sukienki jaki wybierzemy przyszła maturzystka, każda w tym dniu powinnam nie tylko wyglądać, ale i czuć się wyjątkowo. Dobre nastawienie i samopoczucie to kluczowe do dobrej zabawy.