Jaka zupa na wigilię?

Wigilia to czas magiczny, kiedy zasiadamy wspólnie do stołu. W tym czasie zapominamy o codzienności i cieszymy się obecnością najbliższych. Spędzany wspólnie czas umilamy sobie wtedy smakowitymi, świątecznymi posiłkami. Mamy dla Was przepis, który być może znajdzie odzwierciedlenie na Waszym stole.

Jaka zupa na wigilię? Najpopularniejszą chyba zupą w polskich domach jest oczywiście grzybowa. Od lat zachwyca swoim smakiem i aromatem, a myśląc o świętach od razu przypomina nam się jej zapach. Techniki jej przygotowania są różne. My proponujemy ten przepis: Składniki: 60-70 g suszonych grzybów np. borowiki i podgrzybki

średnia cebula

średnia marchewka

1,5 litra wody

4 łyżki śmietanki kremówki

łyżka masła klarowanego

płaska łyżka mąki pszennej

ząbek czosnku

przyprawy i zioła: ziarna ziele angielskie; listek laurowy; płaska łyżeczka soli; pół płaskiej łyżeczki pieprzu

ewentualnie świeżo wyciśnięty sok z cytryny Zupa grzybowa wigilijna - przepis: Przygotowane wcześniej grzyby najlepiej namoczyć min. 8 godzin. Po tym czasie powinny napuchnąć. Można odstawić je na całą noc. Wodę po grzybach odłóż, gdyż przyda się potem do zupy. Na patelnię wrzuć masło klarowane i podsmaż do zeszklenia cebulę. Następnie dodaj grzyby i podsmażaj jeszcze ok. 10 min. Do garnka wlej wodę, dodaj marchewkę, ziele angielskie i liście laurowe. Całość zagotuj po czym zmniejsz moc palnika. Następnie dodaj zawartość patelni, wodę z grzybów, czosnek, sól i pieprz. Zupę znów doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz moc palnika. Tak zostaw na max. 30 min. Po ok. 15 min. gotowania odlej trochę wywaru z garnka. Po ostygnięciu dodaj śmietankę i mąkę. Mieszaj tak, aby nie powstały grudki. Następnie dodaj to do garnka i jeszcze raz, powoli zagotuj zupę. Wyrazistości dodaje również trochę soku z cytryny. Dodawaj po łyżce próbując czy smak jest odpowiedni. To samo zrób z przyprawami. Jaka alternatywa? Ciekawą i coraz popularniejszą zupą wigilijną, którą wybierają Polacy jest zupa kurkowa. Smakuje ona wyśmienicie i z pewnością zaskoczy wszystkich gości. Jeśli nie masz czasu na czytanie przepisów wejdź w NaWynos. W serwisie tym zarówno w Elblągu oraz od niedawna w Olsztynie możesz oszczędzić czas na gotowanie i zamówić ją właśnie... na wynos. Dania wigilijne z dowozem Zamawianie dań wigilijnych cieszy się coraz większą popularnością. Oszczędzasz czas, nie przejmujesz się brudnymi naczyniami. Możesz je zamówić online bez wychodzenia z domu i poczekać na dowóz lub odebrać osobiście w jednej z elbląskich lub olsztyńskich restauracji. Polecamy chociażby Bar Kalinka czy olsztyńskie Pierogi na widelcu. Pamiętaj także, że zamawiając jedzenie na wynos masz zawsze rabat! Serwisy NaWynos.Elblag.pl i NaWynos.Olsztyn.pl życzą Wesołych Świąt oraz SMACZNEGO!

