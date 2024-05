 Jaki będzie kurs dolara w kantorach w Warszawie w 2024? Sprawdź!

Czy kurs dolara spadnie w lipcu 2024 roku? Najwyższy kurs dolara w kantorach w Warszawie. Skup i sprzedaż USD i przewidywania spekulantów co do cen.

Dolar amerykańskich to najpotężniejsza waluta na świecie. To właśnie w USD rozliczana jest największa liczba transakcji, w tym m.in. handel ropą naftową. Dolar jest również uznawany za najbezpieczniejszą walutę, która jest najmniej podatna na działania rynku, nawet w trudnych czasach.

Ostatnie miesiące nie są jednak korzystne dla USD, którego kurs na światowych rynkach regularnie spada. Widać to znakomicie, gdy zestawimy go z polską złotówką, notabene jedną z najmocniejszych walut ostatniego półrocza. Co dalej z tą walutą? Gdzie najkorzystniej wymieniać go w stolicy? Czy kurs dolara rzeczywiście spadnie już w lipcu 2024 r. w Warszawie? Na te i inne pytania postaram się udzielić odpowiedzi w moim artykule.

Kurs dolara Warszawa – gdzie można wymienić USD w stolicy?

Polska jest krajem, w którym można bez problemu wymienić wszystkie najważniejsze europejskie i światowe waluty. Dolar amerykański jest oczywiście jedną z nich. Będąc w Warszawie, podobnie jak w praktycznie każdym innym większym mieście w Polsce, można dokonać tego w następujących miejscach.

- kantory internetowe (e-kantory),

- kantory naziemne,

- banki.

Te trzy opcje są obecnie najkorzystniejsze dla klientów, którzy cenią sobie szybkość transakcji, wygodę i bezpieczeństwo. Najnowocześniejszą metodą obecnie są e-kantory. Niemniej, jeśli interesuje cię wymiana gotówki w formie fizycznej, to pozostają ci banki i kantory naziemne. Ta druga opcja z reguły oferuje znacznie korzystniejsze kursy.

Jeśli szukasz miasta, a w którym znaleźć można wysoki kurs dolara Warszawa jest znakomitym miejscem ku temu. Jednym z powodów jest duża liczba kantorów naziemnych, które rywalizują ze sobą o klienta. Właśnie konkurencyjność tamtejszego rynku odpowiada za korzystny kurs dolara w stolicy.

Dolar kurs kantor Warszawa – jak znaleźć najwyższe kursy?

Wiemy już, że wymiana w kantorach naziemnych może być znacznie bardziej opłacalna niż w instytucjach bankowych. Jak szybko znaleźć kantor z najlepszym kursem dolara w Warszawie? W przeszłości nie było to takie proste i często trzeba było stracić dużo czasu, by znaleźć odpowiedni kurs.

Obecnie, wystarczy skorzystać z usług wysokiej klasy wyszukiwarki kantorów naziemnych kantor.live.pl. Wpisując hasło „kantor warszawa” natychmiast otrzymasz szereg wyników z najlepszymi ofertami kantorów w Warszawie na podstawie kursów kupna i sprzedaży wskazanych przez ciebie walut, ocenami klientów oraz ich dokładnymi adresami. Co najważniejsze, skorzystanie z tego serwisu nic nie kosztuje.

Kurs dolara w kantorach Warszawa – najlepsze oferty 09.05.2024

Sprawdziłem kurs dolara w kantorach w Warszawie. Miasto okazało się mieć kilka placówek naziemnych, które wyróżniały się na tle konkurencji. Do najlepszych kantorów w Warszawie z wysokimi kursami dolara zaliczyć można trzy firmy:

Kantor Warszawa - Metal Market Europe: skup USD – 3.964 PLN, sprzedaż USD – 4.001 PLN,

Kantor Warszawa - House: skup USD – 3.95 PLN, sprzedaż USD – 3.99 PLN,

Kantor Warszawa – Kurs: skup USD – 3.97 PLN, sprzedaż USD – 3.99 PLN.

Każda z tych trzech rekomendowanych przez serwis Kantor Live placówek skupował amerykańską walutę za cenę w okolicach 3.95 – 3.97 PLN i sprzedawał za 1 USD cenę 3.99 – 4.00 PLN. Są to ceny lepsze niż np. w Gdańsku, gdzie uśrednione ceny skupu (ok. 3.94 – 3.95 PLN) 9 maja 2024 roku były niższe niż w Warszawie, a ceny sprzedaży – wyższe (4.00 – 4.02 PLN).

Dlaczego dolar spada?

Niskie ceny dolara utrzymują się już od dłuższego czasu. A więc dlaczego dolar spada? Sytuacja ta wynika z nie najlepszych odczytów gospodarczych globalnego imperium, w tym przede wszystkim z wolno rosnącego poziomu produktu krajowego brutto (PKB). Ekonomiści zakładali, że wzrost wyniesie ok. 2,4%, podczas gdy w rzeczywistości wyniósł zaledwie 1,6%.

Na tym jednak nie koniec złych wiadomości. Administracja Joego Bidena walczy z rosnącym długiem publicznym, który już dawno przekroczył 34 biliony dolarów. Kolejnym problemem jest inflacja, która nie spada tak, jak oczekiwano. To z kolei może pozytywnie wpłynąć pozytywnie na kurs dolara w najbliższych tygodniach, gdyż Fed najpewniej nie obniży stóp

Czemu dolar spada i kiedy się to skończy?

Inwestorzy na całym świecie zadają sobie pytania, czemu dolar spada i kiedy się to skończy. Wiele wskazuje na to, że dolar w najbliższych miesiącach w dalszym ciągu będzie tracił do polskiej waluty. Wynika to przede wszystkim z problemów gospodarczych USA, w tym rosnącego długu publicznego i niskiego wzrostu PKB. Ponadto sytuacja polityczna jest daleka od stabilnej, a jeszcze w listopadzie czekają nas wybory prezydenckie, w których nie ma jasnego faworyta.

Sytuacja polskiej złotówki rysuje się znacznie korzystniej, ze względu na stabilną sytuację w kraju, zarówno gospodarczą, jak i polityczną. Wiele wskazuje na to, że jedyną opcją, by USD odrobiło część strat do PLN, będzie obniżenie stóp procentowych przez naszą rodzimą Radę Polityki Pieniężnej. Ta z kolei nie śpieszy się z nimi, czekając na sygnał z Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego też należy spodziewać się, że w lipcu 2024 roku cena dolara nie wzrośnie, a jeśli Fed obniży stopy, to najpewniej spadnie.

---- artykuł sponsorowany ---