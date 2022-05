 Jaki laptop wybrać? Indywidualne podejście do zakupu urządzenia

Laptopy są urządzeniami powszechnie przez nas stosowanymi czy to w pracy, czy w zaciszu domowym. Zapewniają pełną wygodę i możliwość korzystania z nich niemal w każdych warunkach, czym wyróżniają się na tle komputerów osobistych. Nieustannie przy tym pojawiają się pytania, na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru laptopa i który sprzęt będzie dla nas odpowiedni. Otóż warto pamiętać o kilku istotnych wytycznych daleko ułatwiających zakup...

Kupno nowego laptopa jest niezwykle trudnym zadaniem. Przed nami stoi wiele pozornie drobnych wyborów i dylematów, które bezpośrednio przełożą się na końcowe zadowolenie z poczynionej inwestycji. Bo jak pokazuje praktyka, nawet najmniejszy podzespół komputera może sprawić, że całość stanie się urządzeniem wręcz idealnym. Dlatego, zanim podejmiemy finalną decyzją, warto dowiedzieć się o laptopach wszystkiego, co najważniejsze!

Po pierwsze: przeznaczenie laptopa

Więc jaki laptop wybrać? – Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, w pierwszej kolejności zastanówmy się, do czego go potrzebujemy. Pomoże to określić nie tylko dokładny typ sprzętu, ale także kwotę, którą na zakup musimy przeznaczyć. Jeśli laptop będzie uruchamiany pod kątem podstawowych czynności, np. do przeglądania internetu, prowadzenia profili na portalach społecznościowych czy oglądania filmów, niekoniecznie kierujmy się ku flagowym, najdroższym modelom. Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie wykorzystamy ich wszystkich możliwości. Jeśli jednak planujemy zainstalować najnowsze gry, jednocześnie pracować na kilku rozbudowanych aplikacjach, potrzebujemy niemałej mocy obliczeniowej. W takim przypadku na pewno wymagane są większe środki, lecz pamiętajmy, że jest to jedyna droga do pełnego zadowolenia z zakupu. Model o słabszych parametrach po prostu nie spełni naszych oczekiwań, niejednokrotnie wywołując tym irytację.

Laptop gamingowy – wysokiej jakości sprzęt

Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem na dzisiejszym rynku cieszą się profesjonalne laptopy dla graczy – tzw. gamingowe. Tego typu urządzenia wyróżniają się ponadprzeciętnymi parametrami, ale również designem. Posiadają oryginalny kształt i kolory, niejednokrotnie nawiązujące do popularnych tytułów, ale i inne urozmaicenia, jak np. podświetlana klawiatura. Jednak, co najistotniejsze, kierując się ku tym komputerom, otrzymujemy gwarancję wyposażenia w wydajny procesor i kartę graficzną, rozbudowaną pamięć RAM oraz pojemny dysk twardy (SSD). Dostępne najlepsze laptopy dla graczy wykorzystują innowacyjne technologie, dzięki czemu będziemy mogli uruchomiać na nich najnowsze tytuły. Lecz i w tym przypadku zdajmy sobie sprawę z faktu, iż nie należą one do najtańszych produktów oferowanych przez sprzedawców.

Najważniejsze parametry laptopów

Niezależnie do jakich celów będzie nam służył laptop, podczas zakupu, warto zwrócić uwagę na najważniejsze jego parametry. Bo nawet w podstawowych modelach otrzymujemy liczne możliwości konfiguracji. Nie zapominajmy więc o następujących podzespołach:

procesor – nie bez przyczyny uznawany jest za prawdziwy mózg komputera. Im większa liczba rdzeni procesora i częstotliwość taktowania, tym więcej obliczeń jednocześnie jest w stanie wykonać. Szczególną popularnością cieszą się: procesor Intel Core i5 i i7, procesor AMD Ryzen 5 5500U bądź procesor M1 (dostępy w laptopach Macbook marki Apple);

karta graficzna – jej jakość przełoży się na efekty wizualne, w tym samą możliwość sprostania wymaganiom nowoczesnych aplikacji oraz gier. Jeśli zależy nam na wysokich osiągach, zintegrowana karta graficzna powinna być wspierana przez dedykowaną kartę graficzną;

pamięć RAM – im wyższa jest ta wartość, tym płynniej będzie działał sprzęt. Najlepszy laptop nie może posiadać mniej niż 8 GB pamięci RAM;

dysk twardy – pojemny dysk to codzienny komfort pracy. Starszego typu dysk HDD jest opcją tańszą, lecz to właśnie z dyskiem SSD zapewnimy sobie imponującą szybkość przesyłu danych;

wielkość ekranu – trudno wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie bez rozdzielczości Full HD. Obok niej rozmiar ekranu okazuje się nie mniej istotny: najpopularniejsze laptopy posiadają około 15-16 cali, choć równie dobrze może się sprawdzić ekran 13-calowy.

Ranking laptopów profesjonalną pomocą dla każdego

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, zapewne coraz bliższe jest poznanie odpowiedzi na pytanie, jaki laptop wybrać. Jednakże rynek dostarcza nam tak szeroki do nich dostęp, że samo przeanalizowanie wszystkich komputerów może sprawić niemało problemów. Dlatego też idealnym pomysłem jest kierowanie się ku profesjonalnym rankingom laptopów, jak np. https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-laptopow.bhtml. W miejscach tych zebrano i porównano między sobą najchętniej wybierane przez konsumentów modele, wyszczególniając ich zalety, ale i wady. Pomoże to znaleźć sprzęt wręcz doskonały...

---materiał partnera---