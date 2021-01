Jaki skaner wybrać?

Obszerna dokumentacja, dziesiątki rodzinnych cennych fotografii, ręcznie robione notatki - to przykłady ważnych, ale nietrwałych elementów codziennego życia. Jeżeli zależy Ci na tym, aby ocalić je od zapomnienia - wówczas powinieneś rozważyć opcję przeniesienia tych materiałów do cyfrowej formy.

Digitalizacja stała się faktem, a szeroka dostępność skanerów pozwala na utrwalanie ważnych zdjęć czy dokumentów w zaciszu własnego domu. Możesz z powodzeniem przenieść posiadane pamiątki czy papiery to pamięci komputera - zamiast przechowywania ich w materialnej formie zamienisz je na pliki, które możesz dowolnie powielać, przechowywać i redystrybuować. Skanery nie są już wysoce drogim sprzętem, który uprzednio stanowił wyposażenie kafejek internetowych czy punktów ksero. Jeżeli czujesz, że takie urządzenie mogłoby ułatwić Ci życie - poniżej prezentujemy jakimi najważniejszymi parametrami powinieneś kierować się przy zakupie.

Rodzaje skanerów - sprawdź, czego potrzebujesz!

Na początek warto wprowadzić odrobinę teorii i podzielić skanery na cztery główne kategorie, takie jak:

- skanery płaskie,

- skanery arkuszowe,

- skanery przenośne,

- skanery kombinowane.

Czym się różnią i jaki typ będzie dla Ciebie odpowiedni? O tym poniżej.

Skanery płaskie to najpopularniejsze urządzenia, po które sięga większość użytkowników o różnorodnych potrzebach - niezależnie od tego, czy chcesz zeskanować dokument do pracy, czy może rodzinne zdjęcie - to właśnie płaski skaner sprawdzi się do takich zróżnicowanych zadań. Wysoka rozdzielczość i przystępna cena sprawiają, że po taki sprzęt sięga wielu użytkowników. Wiele modeli możesz znaleźć na: https://www.euro.com.pl/skanery.bhtml.

Skanery arkuszowe to sprzęt, który stanowi częsty element wyposażenia biura. W firmach, w których pojawia się konieczność skanowania obszernych stosów dokumentów skaner arkuszowy spełni swoje zadanie i zwolni z konieczności ręcznego przekładania każdej strony skanowanych dokumentów. W tych przypadkach liczy się szybkość skanowania i niezawodność, a nie ultrawysoka rozdzielczość.

Przenośne skanery to z kolei przykład sprzętu dość rzadko spotykanego - sięgają po nie najczęściej te osoby, które w ramach wykonywanej pracy muszą mieć szybki i łatwy dostęp do opcji skanowania. Jeśli chodzi o parametry - z reguły nie wyróżniają się szczególnie, jednak spełniają swoją funkcję, czyli przenoszą treść skanowanego dokumentu do pamięci komputera.

Skanery, które występują w ramach jednego sprzętu (razem z drukarką i ksero) to częsty element wyposażenia tzw. kombajnów. Z reguły sięgają po nie uczniowie i studenci - ułatwiają bowiem pracę i wydrukowanie prac zaliczeniowych, zeskanowanie pożyczonych notatek czy skserowanie fragmentu książki. Sprawdzą się one również także w przypadku pracowników niezbyt liczebnych biur.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru skanera?

Jeśli wiesz już, jakiego rodzaju sprzętu potrzebujesz - warto teraz skupić się na parametrach, na jakie powinieneś zwracać uwagę przy zakupie. Mowa o:

- rozdzielczości,

- maks. formacie dokumentów do skanowania,

- szybkości pracy,

- kodowanie koloru oraz szarości,

- rozmiary.

Warto zwrócić uwagę na wszystkie z tych punktów i odpowiedzieć sobie na pytanie które z tych parametrów są dla Ciebie najważniejsze. Jeśli bowiem jesteś uczniem lub studentem i nie potrzebujesz sprzętu, który będzie w najwyższym stopniu odwzorowywał detale przy skanowaniu - wówczas warto zwrócić uwagę na inne cechy, takie jak np. szybkość skanowania czy wymiary. Każdy użytkownik jest inny i ma inne potrzeby - to tłumaczy, dlaczego punktem wyjściowym przy wyborze urządzenia powinno być najpierw zbadanie własnych potrzeb.

Zakup skanera w RTV Euro AGD - dlaczego warto?

Jeżeli zależy Ci na zakupach w sprawdzonym miejscu, któremu zaufało tysiące klientów - wówczas warto zainteresować się ofertą sklepu RTV Euro AGD. Bezpieczny system płatności, szybka realizacja zamówień i wysyłka, szeroki wybór produktów - to tylko część zalet związanych z zakupami na tej platformie. Na co jeszcze możesz liczyć? Jeżeli nie czujesz się pewnie w wyborze sprzętu - wówczas swobodnie możesz skorzystać z doradztwa profesjonalnych konsultantów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania podczas rozmowy telefonicznej lub stacjonarnie. Forma zakupu ma marginalne znaczenie - niezależnie od tego, czy preferujesz zakupy on-line czy w tradycyjnej formie - możesz liczyć na pomocną dłoń i wsparcie przy zakupach i wyborze produktu. Co więcej, kupując w takim sprawdzonym miejscu zyskujesz także gwarancję, że sięgasz po oryginalne produkty bezpośrednio od producenta. Bez ryzyka, że Twój zakup w okazyjnej cenie okaże się być nietrafiony z uwagi na niską jakość komponentów czy innych przyczyn. Co więcej - masz także pewność, że masz możliwość dokonania bezproblemowego zwrotu czy wymiany. Jeżeli dostrzegasz w tym wartość - skorzystaj z propozycji dostępnych w sklepach RTV Euro AGD. Nie zwlekaj i wybierz swój sprzęt!

