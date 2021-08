Jakie ligi piłkarskie można obstawiać u legalnych bukmacherów? Czy są to najpopularniejsze ligi na świecie?

Rynek bukmacherski w Polsce przeżywa obecnie okres bardzo intensywnego rozwoju. W ciągu ostatnich lat swoją działalność nad Wisłą rozpoczęło kilkunastu nowych bukmacherów. Dzięki temu wszyscy miłośnicy obstawiania zyskują coraz większe możliwości pod względem wyboru serwisu do typowania spotkań. Czym więc kierują się gracze? Jednym z najważniejszych czynników jest dla nich oferta danego bukmachera. Jak w tym aspekcie wypadają legalni bukmacherzy?

Ligi Top 5 – trzon oferty każdego bukmachera

Od dawna w świecie zakładów sportowych obowiązuje jedna reguła. Najważniejszymi zdarzeniami w ofercie każdego bukmachera są najbardziej popularne spotkania. To zainteresowanie graczy jest tutaj absolutnie kluczowym czynnikiem. Nic zatem dziwnego, że wszyscy legalni bukmacherzy stawiają przede wszystkim na ligi Top 5, czyli:

brytyjską Premier League;

francuską Ligue 1;

hiszpańską La Ligę;

niemiecką Bundesligę;

włoską Serie A.

Która z tych lig jest najlepsza? Tak naprawdę wszyscy fani futbolu mają swoje własne typy. Liga angielska uchodzi za kolebkę futbolu, ale ostatnie lata należały raczej do ligi hiszpańskiej.

Sama popularność opisanych rozgrywek wynika także głównie z faktu, że to piłka nożna stanowi ulubiony sport typerów. Warto tutaj wspomnieć o innej istotnej zależności. Firmy bukmacherskie uzależniają bowiem zawartość swojej oferty od jeszcze jednego czynnika. Są nim... rozgrywki krajowe!

Ekstraklasa i niższe polskie ligi w ofertach legalnych bukmacherów

W biznesie ważne jest to, aby dopasować świadczone usługi do specyfiki konkretnego rynku. Jeśli chodzi o branżę bukmacherską, tutaj wszystko zależy od dostępnej oferty zakładów. Z tego powodu legalni bukmacherzy wprowadzili do swojego asortymentu zakłady dotyczące polskich rozgrywek sportowych.

Doskonale widać to na przykładzie piłki nożnej. Wszyscy legalni bukmacherzy mogą pochwalić się szerokim wyborem zakładów dotyczących polskiej Ekstraklasy. Jakby tego było mało, większość firm ma w swojej ofercie także typy poświęcone niższym ligom piłkarskim. Dzięki temu miłośnicy krajowego futbolu mogą bez większych przeszkód obstawiać swoje ulubione rozgrywki.

Równie istotna w kontekście krajowego sportu jest kwestia sponsoringu. Przykładowo, firma STS, oferująca najlepszy bonus u bukmachera, pełni funkcję sponsora siatkarskiej PlusLigi. Warto dodać, że ten bukmacher jest również sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski, a także partnerem kilku klubów Ekstraklasy. Tym samym obecność firm bukmacherskich na polskim rynku przyczynia się do wspierania krajowego sportu.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę ogólne tendencje na rynku zakładów sportowych, oferta legalnych bukmacherów nie odbiega od światowych standardów. Wszystkie firmy bukmacherskie stawiają w głównej mierze na te wydarzenia, które przyciągną największą uwagę typerów. Oczywiście na polskim rynku ważnym udogodnieniem dla graczy jest także szeroka oferta krajowych rozgrywek. Dzięki temu kibice mogą stawiać między innymi na swoich ulubieńców!

Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. STS S.A. (dawniej Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o.) posiada zezwolenie wydane przez Ministra ds. Finansów Publicznych na urządzanie zakładów wzajemnych. Hazard związany jest z ryzykiem.

--- artykuł promocyjny ---