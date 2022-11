 Jakie są objawy włosów wysokoporowatych?

Jeśli masz włosy o wysokiej porowatości, być może zastanawiasz się, jakie są tego oznaki. W końcu może być trudno powiedzieć, czy Twoje włosy są wysokoporowate, czy nie. W tym wpisie poznamy oznaki wysokiej porowatości włosów. Od puszących się włosów po rozdwojone końcówki, czytaj dalej, by dowiedzieć się na co zwrócić uwagę, jeśli uważasz, że masz włosy wysokoporowate.

Różne rodzaje porowatości włosów

Istnieją trzy różne rodzaje porowatości włosów: wysoka, średnia i niska. Włosy wysokoporowate są bardziej podatne na uszkodzenia i łamanie, ponieważ mają większą liczbę otwartych łusek. Ten rodzaj porowatości włosów jest często spowodowany nadmierną obróbką, uszkodzeniami termicznymi lub zabiegami chemicznymi. Włosy średnioporowate to najczęściej spotykany typ porowatości włosów. Zachowuje równowagę między zdolnością do zatrzymywania wilgoci a podatnością na uszkodzenia. Włosy niskoporowate mają mniejszą liczbę otwartych łusek i dlatego są mniej narażone na uszkodzenia. Ten rodzaj porowatości włosów jest często uwarunkowany genetycznie lub wynika z wieku.

Włosy niskoporowate

Jeśli masz wrażenie, że Twoje włosy są suche, matowe i/lub puszą się, może to być oznaką niskiej porowatości włosów. Oznacza to, że włosy mają trudności z wchłanianiem i zatrzymywaniem wilgoci. W związku z tym, Twoje włosy mogą wymagać specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec uszkodzeniom i zachować zdrowie.

Aby dbać o włosy niskoporowate, używaj produktów przeznaczonych specjalnie do tego typu włosów. Unikaj używania gorących narzędzi, gdyż mogą one dodatkowo uszkodzić włosy. Zamiast tego, pozwól włosom wyschnąć na powietrzu lub używaj chłodnych ustawień narzędzi do stylizacji. Pamiętaj o regularnym nakładaniu głębokiej odżywki na włosy, aby pomóc im zachować wilgoć.

Włosy średnioporowate

Włosy średnioporowate charakteryzują się umiarkowanym uniesieniem warstwy osłonki. Dzięki temu do pasm dostaje się trochę wilgoci, ale nie tak dużo jak w przypadku włosów wysokoporowatych. Włosy średnioporowate mogą być mniej suche niż wysokoporowate, ale nadal mogą być podatne na puszenie się i łamanie.

Jeśli masz włosy średnioporowate, możesz zauważyć, że ich suszenie trwa dłużej niż w przypadku innych rodzajów włosów. Trudne może być także kręcenie i układanie włosów, ponieważ pasma mają tendencję do opierania się kształtowi. Jeżeli farbujesz włosy, możesz zauważyć, że kolor blaknie szybciej niż w przypadku innych rodzajów włosów.

W pielęgnacji włosów średnioporowatych ważne jest stosowanie produktów, które zatrzymują wilgoć i pomagają chronić pasma przed uszkodzeniami. Szukaj produktów zawierających takie składniki jak gliceryna, silikon i olejki. Unikaj ostrych siarczanów i detergentów, które mogą pozbawić włosy naturalnych olejków i sprawić, że będą suche i łamliwe.

Włosy o wysokiej porowatości

Jeśli masz włosy o wysokiej porowatości, możesz zauważyć, że Twoje włosy:

łatwo się plączą i puszą

mają wiele rozdwojonych końcówek

czują się suche i łamliwe.

skłonność do łamania się.

Włosy wysokoporowate pojawiają się, gdy łuski włosa są podniesione lub uszkodzone. Może to być spowodowane nadmierną obróbką, uszkodzeniem termicznym lub chemicznym. Gdy łuska włosa jest uniesiona, wilgoć i olej mogą uciec z łodygi włosa, co prowadzi do suchości i puszenia się włosów. Jeśli masz włosy o wysokiej porowatości, możesz potrzebować specjalnych produktów i zabiegów, które pomogą Ci nawilżyć i ochronić włosy.

Jak dbać o włosy wysokoporowate

Myj włosy nie częściej niż raz lub dwa razy w tygodniu, by nie pozbawiać ich naturalnego olejku.

Używaj szamponu i odżywki, które zostały specjalnie zaprojektowane dla włosów wysokoporowatych. Szukaj produktów zawierających składniki nawilżające, takie jak masło shea, olej jojoba czy gliceryna.

Regularnie stosuj głęboką odżywkę do włosów. Pomoże to uzupełnić wilgoć i naprawić uszkodzenia.

Pamiętaj o codziennym stosowaniu odżywki lub serum bez spłukiwania, które nawilża włosy i chroni je przed czynnikami zewnętrznymi.

W miarę możliwości unikaj stylizacji z użyciem ciepła. Jeśli musisz użyć ciepła, pamiętaj, aby najpierw zastosować produkt chroniący przed wysoką temperaturą.

Podczas szczotkowania włosów, bądź delikatna, aby nie powodować ich łamania. Rozplątuj mokre włosy grzebieniem o szerokich zębach przed umyciem, aby zapobiec uszkodzeniom.

Jeżeli nie jesteś pewna, czy Twoje włosy są wysokoporowate czy nie, istnieje kilka kluczowych oznak, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, włosy wysokoporowate często sprawiają wrażenie suchych i łamliwych, nawet po umyciu ich szamponem i nałożeniu odżywki. Po drugie, bardzo łatwo się plączą i często trudno je rozplątać. Wreszcie, włosy wysokoporowate mają tendencję do szybkiego wchłaniania produktów, co może powodować uczucie ciężkości i przetłuszczenia. Jeżeli zauważyłaś u siebie któryś z tych objawów, prawdopodobnie masz włosy wysokoporowate.

