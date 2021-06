Jakie wybrać studia? Czy to ma znaczenie?

Wkrótce wyniki matur 2021. Co roku kilkaset tysięcy młodych ludzi zadaje sobie trudne pytanie: „Zdałem maturę i co dalej?”. Wybór dalszej ścieżki kariery to pierwsza dojrzała decyzja, która wielu osobom spędza sen z powiek. Podpowiadamy czym się kierować, aby podjęta decyzja dała pozytywne efekty w późniejszym życiu.

Na którą uczelnię powinienem się zdecydować?

Zdana matura otwiera drzwi zarówno szkół wyższych jak i uniwersytetów. Obydwa ośrodki akademickie stawiają na kompleksowe przygotowanie zawodowe swoich studentów. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji porównać oferty kilku uczelni. Z nazwy podobnie brzmiące kierunki często różnią się ceną, liczbą semestrów oraz charakterem studiów. Różnice pojawiają się również w doborze zakresu wiedzy oraz źródle jej czerpania.

Na uniwersytetach studenci bazują głównie na pracach badawczych swoich profesorów. Otrzymana bardzo szeroka wiedza zawiera dużą przewagę informacji teoretycznych oraz źródeł do samodzielnej analizy.

Nieco inaczej wygląda to w uczelniach zawodowych. Bez wątpienia jednym z największych sukcesów państwowych uczelni zawodowych to świetnie wypracowany praktyczny profil kształcenia. Wykładowcy-praktycy dostosowują program kształcenia do bieżących potrzeb rynku pracy. Absolwent takiej uczelni jest specjalistą w danej branży z dodatkowo posiadanymi szkoleniami i uprawnieniami.

Jaki mam wybrać kierunek studiów?

Najważniejsze jest, abyś poznał samego siebie i swój potencjał. Wybór kierunku studiów powinien być zgodny z tym, w czym jesteś dobry i co lubisz robić (jaki masz charakter i predyspozycje zawodowe). Badania dotyczące rynku pracy pokazują, że w przyszłości wielokrotnie będziemy zmieniać zawód. Dlatego tak istotne są tzw. kompetencje miękkie - m.in. umiejętności komunikacyjne oraz postawa przedsiębiorcza (czyli umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nadarzających się okazji). Wybierz takie studia, które dają Ci możliwość rozwoju tych kompetencji.

Zmiany zachodzące na rynku pracy wpływają na oczekiwania względem przyszłych pracowników. Przy wyborze kierunku koniecznie sprawdź prognozy dla poszczególnych zawodów. Uczelnia, która dba o przyszłość swoich absolwentów, nie tylko wprowadza nowe kierunki, ale również pozwala na rozwój dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia), które są kluczowe dla danej branży.

Co będzie dla mnie odpowiednie: tryb dzienny, zaoczny czy popołudniowy?

Każdy tryb studiowania ma wady i zalety. W przypadku państwowych studiów dziennych sporą zachętą jest fakt, że są to studia bezpłatne. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku trudno wygospodarować czas na pracę. Takie kierunki jak np. medycyna, prawo czy pedagogika, by osiągnąć jak najlepsze efekty, wymagają przeznaczenia kilku lat niemal wyłącznie na zdobywanie wiedzy.

Wielu studentów od początku studiów decyduje się na zdobywanie doświadczenia zawodowego w wybranej branży. W spokojnym połączeniu dalszego kształcenia oraz rozwoju kariery zawodowej pomoże Ci zaoczny tryb studiowania. Studenci niestacjonarni (czyli pobierający naukę w trybie zaocznym) spędzają na uczelni znacznie mniej czasu niż ich koledzy ze studiów stacjonarnych. Na edukację pod okiem wykładowców poświęcisz tylko dwa weekendy w miesiącu. Jest to wygodne, ale wymaga od studenta dobrej organizacji czasu i niekiedy samo dokształcania.

Praca, studia i wolne weekendy - czemu nie! Wygodną alternatywą dla obu trybów są studia dzienne popołudniowe. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych z reguły od poniedziałku do czwartku. Takie studia znajdziesz np. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, która oferuje darmowe studia popołudniowe na kierunkach ekonomia i administracja. Studia te są idealnie dopasowane do osób pracujących i łączą praktyczność kształcenia z wygodą studiowania.

Studia daleko czy blisko domu?

Okres studiowania kojarzy się z wejściem w dorosłość, wolność i decyzyjność. Dlaczego więc tak wielu młodych ludzi decyduje się na studia blisko domu?

Wyjazd z rodzinnego miasta daje dużą dozę nowych doświadczeń, co z całą pewnością ukształtuje Twój charakter. Taka decyzja wymaga jednak odwagi by korzystać z różnych okazji i podejmować śmiałe decyzje. Czasy, w których żyjemy są trudne i nieprzewidywalne. Pozostanie więc w rodzinnym mieście lub wybór mniejszej miejscowości również kusi wieloma zaletami. Bez wątpienia studiowanie blisko domu to duża oszczędność czasu i pieniędzy - nie martwisz się, gdzie będziesz mieszkał i ile czasu zabiorą Ci dojazdy do uczelni i do domu. Małe uczelnie gwarantują lepszy kontakt z wykładowcami oraz indywidualne podejście do studenta. Łatwiej w nich otrzymać stypendia czy skorzystać ze środków programów europejskich takich jak Erasmus+ (zagraniczne studia i praktyki).

Jak pokazują statystyki, absolwenci poszukujący swojego miejsca na rynkach pracy małych miast i wsi radzą sobie równie dobrze jak ich koledzy i koleżanki z dużych i wielkich miast. Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwenta pokazuje, że pod wieloma względami są nawet bardziej skuteczni na rynku pracy. Obala to kolejny mit – o prowincji jako miejscu rzekomo bez perspektyw.

Szkoła, studia, praca – to idealny schemat. Przy wyborze Uczelni kieruj się odpowiedzią na pytanie co jest Twoim celem: posiadanie jakiegokolwiek dyplomu ukończenia studiów czy posiadanie odpowiedniego przygotowania do pracy? Pamiętaj, aby wybór kierunku studiów, trybu oraz miejsca przede wszystkim pozwolił Tobie na dalszy rozwój i wykorzystanie zdobytych umiejętności w wymarzonym zawodzie.

