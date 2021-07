Jakie zalety mają poduszki z gryki?

Zdrowy sen jest ważny dla zachowania dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Prawidłową higienę snu gwarantują nie tylko regularne godziny zasypiania i budzenia się, dobrany materac i pościel dostosowana do pory roku. Równie ważne jest wybieranie ergonomicznych i wygodnych poduszek, dzięki którym chroni się kręgosłup przed zwyrodnieniami i ogranicza się problemy z chrapaniem. Dobrym wyborem są zwłaszcza poduszki z gryki. Jakie są ich zalety?

2. Zalety poduszek z łuską gryczaną

Poduszki z gryki zyskują na popularności wród osób, które przez długi czas nie mogły znaleźć wygodnej pościeli dla siebie. Jaśki i rogale wypełnione łuskami gryczanymi z powodzeniem zastępują poduchy wypełnione tanią pianką lub pierzem. Dzięki nim znacznie poprawia się komfort snu, co sprawia, że znikają problemy ze wstawaniem o poranku i bólami głowy. Dowiedz się więcej o zaletach poduszek z gryki.

Poduszki z gryki - z czego są wykonane?

Poduszki wypełnione łuską gryczaną są wypełniane w pełni naturalnym surowcem. Łuska gryki to nic innego jak otoczka, w której znajdują się ziarna gryki. Gryka jest popularnym w Polsce zbożem, wykorzystywanym do produkcji kaszy, mąki i innych zdrowych produktów. Poduszki z gryki wykorzystują element, którego nie można spożywać - twardą łuskę, składającą się z włókien celulozy i ligniny. Poduszki z gryczaną łuską nie mają dodatku sztucznych surowców, ani innych naturalnych materiałów. Łuska gryczana BIO jest jednym wypełnieniem, które znajduje się w przewiewnej, bawełnianej poszewce jaśka lub podróżnego rogala.

Zalety poduszek z łuską gryczaną

Poduszki z gryką są zdrowe i ekologiczne. Gryka cechuje się hipoalergicznością - wypełnienie z jej łusek jest stosowane nawet w materacach dla niemowląt. Włókna łusek gryki są elastyczne i dostatecznie twarde, dzięki czemu zapewniają prawidłowe podparcie dla głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. Komfort snu wzrasta, a użytkownik poduszki gryczanej budzi się wypoczęty jak nigdy wcześniej. Na poduszkach z gryki mogą spać dzieci, dorośli i seniorzy, którzy uskarżają się na dolegliwości bólowe. Poduszki są w stanie zniwelować wiele problemów - chrapanie, bóle kręgosłupa, problemy z oddychaniem w czasie snu, a nawet bóle głowy o poranku. Na gryczanej poduszce zapada się w głęboki sen, którego nie przerywa ciągłe wybudzanie się z powodu niewygodnej poduszki.

Łuski gryczane są surowcem bezpiecznym dla środowiska. Naturalne wypełnienie nie przyczynia się do niszczenia przyrody, gdyż szybko rozkłada się, gdy poduszka stanie się niezdatna do dalszego użytku. Sama poducha jest trwała, dlatego zanim będzie wymagała wymiany na nową, z powodzeniem posłuży przez wiele miesięcy. Poduszka z gryką jest również lekka, dlatego wygodny rogal może być zabierany w każdą podróż. Można wykorzystać go do podpierania głowy w samolocie, pociągu lub autokarze, gdy podróżuje się w nocy lub spędza się w wybranym środku transportu kilkanaście godzin. Jasiek z gryką docenią za to małe dzieci, które uwielbiają przytulać małe poduszeczki w swoim łóżeczku. Gryczane łuski nie tylko wspierają zdrowy sen maluchów, ale i dostarczają bodźców, stymulujących prawidłowy rozwój układu nerwowego. Gryka naturalnie wspiera integrację sensoryczną. Równie istotnym plusem używania poduszek z gryką jest znakomite odprowadzanie potu ze skóry. Łuski wchłaniają wilgoć, dzięki czemu na poduszce śpi się wygodnie nawet w czasie upałów. Głęboki sen jest dzięki temu możliwy w tropikalne noce, gdy temperatury wynoszą powyżej 20 stopni Celsjusza.

