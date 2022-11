 Jakość dróg w Europie - który kraj wypada najlepiej?

Dobra infrastruktura to gwarancja komfortowego podróżowania, czy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tylko który kraj jest w stanie zapewnić nam dobre warunki do jazdy? Gdzie możemy liczyć na naprawdę dobrą jakość dróg w Europie? Tego i kilku innych rzeczy dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Najlepsze drogi w Europie – kryterium wyboru

Trzeba przyznać, że dla wielu z nas określenie, które drogi są najlepsze w Europie, a które najgorsze nie będzie takie proste. Nie ma co się dziwić, ponieważ trudno przyjąć jednoznaczne kryteria oceny, czy nawet pozyskać wiarygodne dane do późniejszych analiz. Jednak dla Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD), jednej z najbardziej znanych szkół biznesu na świecie, stworzenie zestawienie nie było trudne. To właśnie IMD przygotowało dla nas Światowy Ranking Konkurencyjności (The World Competitiveness Yearbook) za 2022 r., który porusza m.in. jakość infrastruktury drogowej na świecie, w tym również jakość dróg w Europie. Ranking został opracowany na podstawie rozwoju infrastruktury poszczególnych państw, który wykazuje, jak łatwo jest dostać się z punktu A do punktu B, czy również samej jakości nawierzchni.

Najlepsze drogi w Europie – który kraj na podium?

Jeśli poświęcimy nieco więcej czasu na zebranie informacji, to zauważymy, że pierwsze miejsce pod względem dróg w Europie zajęła Szwajcaria. Nie powinno nas to zbytnio dziwić, ponieważ ten kraj faktycznie stawia nacisk na dobrą infrastrukturę i widać, że do dyspozycji kierowców oddawane są coraz lepsze i nowocześniejsze trasy. Oczywiście korzystanie z nich jest czystą przyjemnością, ponieważ zawsze można liczyć na komfort w czasie jazdy.

Jednak jak wskazuje https://autostrady.com.pl/autostrady/europa/, wiele dróg i autostrad w Szwajcarii związanych jest z dodatkowymi opłatami. Wybierając się zatem w podróż do tego kraju, trzeba mieć winietę, która kosztuje 40 franków. Plusem jej posiadania jest to, że ma roczną ważność, więc z pewnością taki koszt nie będzie wygórowany. Musimy jednak pamiętać, że w Szwajcarii jest też dużo tuneli, które są dodatkowo płatne, więc posiadanie winiety nie ochroni nas przed poniesieniem innych kosztów.

Najlepsze drogi w Europie – które kraje są jeszcze w czołówce?

Okazuje się, że nie tylko Szwajcaria ma powody do dumy, ale również Dania, ponieważ to do niej należy drugie miejsce w rankingu Europy pod względem najlepszych dróg. Warto w tym miejscu zauważyć, że w Danii Autostrady i drogi ekspresowe są bezpłatne, a cała sieć ma ponad tysiąc kilometrów. Jedynych opłat, których trzeba się spodziewać, wynikają z przejazdu dwoma mostami – Storebaelt i Oresund. Dłuższy most Storebaelt mierzy 18 km i łączy Zelandię (Korsor) z Fioną, zaś most Oresund mierzy 8 km i łączy Danię ze Szwecją.

Na trzecim miejscu najlepszych dróg w Europie uplasowała się Szwecja, czyli kraj, który jest nie tylko piękny, ale również zapewnia dobre warunki do podróżowania. Niewątpliwą zaletą infrastruktury w Szwecji jest nie tylko wysoka jakość, ale również to, że autostrady i drogi ekspresowe są bezpłatne. Dzięki temu nie trzeba uiszczać dodatkowych opłat, ani też zastanawiać się, jakich formalności należy dopełnić.

Jak w rankingu wypadła Polska?

Niestety nasz kraj wypadł naprawdę słabo na tle europejskich krajów, ponieważ Polska zajęła 26 miejsce. Gorsze drogi od nas ma tylko Chorwacja, Rumunia, Turcja, czy Bułgaria. Surowa ocena infrastruktury drogowej pochodząca z raportu Światowego Rankingu Konkurencyjności pokrywa się z raportem, który zaprezentowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak również tym, co zdążyło zauważyć wielu z nas.

