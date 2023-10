 Japoński klasyk. Poznaj Orient Multi-Year Calendar „Patelnia”

Mężczyźni nie noszą biżuterii, choć zegarek można przypisać do tej kategorii, gdyż oprócz funkcjonalnych walorów spełnia on też funkcję ozdobną i może być doskonałym uzupełnieniem outfitu. Elegancki i szykowny mężczyzna jest świadomy swojej wartości i sięga po zegarki cenione na całym świecie, które charakteryzują się ponadczasowym designem, a zarazem są nowoczesne. W tej kwestii warto postawić na zegarki Orient, japońską precyzję i doskonałość w każdym calu.

Orient Multi Year Calendar – legendarna „Patelnia”

Jeśli coś jest dobre, to nie trzeba tego zmieniać, ale można nieco ulepszyć czy unowocześnić. Tak też jest z zegarkami Orient Multi Year Calendar, które wiele lat temu cieszyły się dużą popularnością wśród mężczyzn. Nazywane były przez wiele osób „Patelnią” ze względu na rozmiar koperty, a ta w owych czasach budziła podziw. Zegarki męskie z tej serii nazywane były też „Cesarskimi”, co oczywiście świadczyło o ich wyjątkowości. Choć obecnie wielkość koperty nie robi już takiego wrażenia, gdyż duże zegarki i tarcze weszły już do kanonu, to jednak nadal Orient Multi Year Calendar zasługuje na uwagę. Seria dostępna była i jest obecnie na bransoletach, a dodatkowo mężczyźni mogli i mogą nadal wybierać spośród różnych kolorów tarcz. Nie można zapomnieć o bardzo ważnym aspekcie, a mianowicie o wyjątkowej trwałości i niezawodnym mechanizmie. Jednak to nie wszystko, bo jak sama nazwa wskazuje, w zegarku był zamontowany wieloletni kalendarz, który składał się z różnych elementów, a całość była dla większości dość skomplikowana, szczególnie w czasach, gdy na polskim rynku nie było dostępnych takich produktów.

Obecnie zegarki męskie Orient Multi Year Calendar są nieco zmodyfikowane, ale nadal cechuje je wysoka trwałość. Współczesne modele łączą klasyczny styl z nowoczesnym designem, dzięki czemu każdy z modeli jest wart uwagi. Do wyboru jest sześć opcji, z czego w każdej jest automatyczny naciąg sprężyny napędowej, co powoduje, że można bardzo precyzyjnie ustawić zegarek. Ustawienie kalendarza jest banalnie proste i nie potrzeba żadnego dodatkowego przycisku, gdyż w modelu tym jest koronka ustawiona na godzinie trzeciej. Do wyboru są zegarki na bransolecie, ale i na pasku z ciekawymi wersjami kolorystycznymi cyferblatu. Ten zegarek jest stworzony dla mężczyzn, którzy cenią klasykę, a zarazem lubią czuć się luksusowo.

Ponadczasowe Orient Bambino i Mako. Zainwestuj w ponadczasowe zegarki!

Z racji tego, że marka Orient jest na rynku od lat 50 ubiegłego wieku, to legendarnych modeli jest dość sporo i cieszą się one nadal dużym zainteresowaniem. Orient Bambino to seria, która charakteryzuje się wypukłym szkłem, które nawiązuje nieco do stylu retro i zegarków, jakie można było kupić w latach 50. XX wieku. Pozostałe elementy koperty są smukłe i bardzo delikatne i na pozór nie wyróżniają się niczym, a jednocześnie prezentują się niezwykle elegancko i stylowo. Obecnie na rynku można znaleźć zegarki Orient Bambino w nieco mniejszym rozmiarze koperty, co jednak nie ujmuje w żadnym calu ani wyjątkowości, ani elegancji. Do wyboru są tarcze w czterech kolorach, są one na skórzanych paskach trochę przypominających fakturę skóry krokodyla, a prostota i minimalizm powodują, że ta seria jest chętnie wybierana przez wielu mężczyzn.

Zegarki męskie Mako charakteryzują się przede wszystkim tym, że są wodoszczelne, a jednocześnie mają nieco sportowy wygląd w połączeniu z retro stylem. Seria Mako została stworzona do nurkowania, a obecnie na rynku jest już trzecia generacja tych modeli. Nie oznacza to wcale, że ten zegarek nadaje się jedynie dla nurków – wręcz przeciwnie. Seria jest jak najbardziej idealna na co dzień i świetnie nadaje się dla mężczyzn, którzy cenią nieco luźniejszy styl, ale przy tym wybierają jedynie przedmioty wysokiej klasy. Zastosowane w serii Mako najnowocześniejsze mechanizmy sprawiają, że nie ma złej rzeczy, jaką można byłoby powiedzieć o tym modelu. To ponadczasowy zegarek męski, który warto mieć w swojej kolekcji.

Ponadczasowe zegarki Orient. Japońskie przywiązanie do szczegółów

Marki Orient nie trzeba szczególnie zachwalać, bo jakość mówi sama o sobie. Od wielu lat zegarki Orient cieszą się dużą popularnością, a wśród modeli jest kilka kultowych, które są ponadczasowe. Zegarek to nieodłączny element garderoby każdego eleganckiego mężczyzny, a marka Orient ma do zaoferowania ciekawe modele, które pasują na każdą okazję, a przy tym wyróżniają się na tle innych niezwykłą precyzją, trwałością i niezawodnością.

